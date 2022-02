Číňané už v Evropě prodávají své velké SUV v novém, s hromadou výbavy je levnější než základní Kodiaq před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Není to absolutní vrchol toho, co umí nabídnout, spíše ukázka toho, co za kolik umí nabídnout i mimo svou domovinu. Je toho opravdu hodně, ani Škoda Kodiaq nemá čím kontrovat.

Auta čínských výrobců si získávají stále více uznání, však na některých západních trzích už překonávají soky z Německa či USA. Nepřichází to náhodou, jejich tvůrci neberou hotové modely jako věc, za kterou mohou udělat tlustou čáru a věnovat se novému projektu, spíše se je - podobně jako Japonci či Korejci - snaží dále postupně posouvat směrem své vlastní představě o dokonalosti. A na rozdíl od nich tak dokážou činit ještě na několika úrovních současně.

Dobrou ukázkou je stále relativně nové sedmimístné Cherry Tiggo 8, které se poprvé představilo teprve v roce 2018. V mezičase se dočkalo jakési výše posazené a dražší verze Pro, současně ale výrobce dále rozvíjí skromnější původní provedení, které bylo pro rok 2022 modernizováno. A právě v ní se nyní dostalo do prodeje.

Vyznat se v záplavě čínských SUV není jednoduché, a tak si nejprve připomeňme, čím vlastně Tiggo 8 je. Jde o jeden z vrcholných modelů značky Chery, který je skoro na chlup stejně velký jako Škoda Kodiaq - na délku měří totožných 4 700 mm, na šířku je s 1 860 mm nepatrně užší a s výškou 1 705 mm nepatrně vyšší. A stejně jako v případě Škody jde o až sedmimístný vůz.

Vizuálně se auto s modelovým rokem 2022 posunulo o trochu výše. Přepřáhlo na nová hlavní světla s LED technikou, nejviditelnější změnou je ale nové pojetí předních světel pro denní svícení ve spodní části nárazníku, která nyní sází na čtyři malé samostatné zdroje. Auto dostalo i upravené nárazníky, čímž svébytnému designu přidalo více na svěžesti a k dispozici jsou také nové barvy, takže volit lze už z šesti odstínů - černé, bílé, červené, modré, šedé a stříbrné.

Změnami prošel také interiér Tigga 8, který zůstává na poměry čínských novinek relativně klasicky střižený, přidal ale do výbavy panoramatickou střechu, ambientní osvětlení ve volitelných barvách a elektrické nastavení sedadla spolujezdce. Zbytek se nemění, což znamená mimo jiné bohatou základní výbavu včetně řady vychytávek, za které u nás musíte připlácet.

Standardem jsou tak mj. 18" kola z lehkých slitin, plné LED osvětlení, kožené čalounění sedadel s elektrickým ovládáním a samozřejmě i vyhříváním, dvouzónová klimatizace, 360° parkovací kamera a parkovací asistent vpředu i vzadu, tempomat, bezklíčový nebo dokonce dálkový start, elektrické víko kufru s bezkontaktním ovládáním, ona panoramatická střecha, hromada bezpečnostních systémů... No prostě na co si vzpomenete, to je v základu.

Jde tedy o velké, prostorné, slušně vyhlížející a velmi dobře vybavené auto, špatná pak není ani technika. Pod kapotou najdeme přeplňovanou jedna-pětku, jejíž výkon činí až 147 koní, ty pak má na starosti šestistupňová dvouspojková převodovka od Getragu. Na vývoji techniky se prý podílely firmy jako Bosch či Valeo, takže by nemělo jít o nic béčkového, a vůz tak dokáže zrychlit na stovku za 9,8 sekundy.

Tohle auto se dnes začalo prodávat v Rusku od 1 999 900 rublů v provedení Prestige zahrnujícím vše výše zmíněné. Bavíme se tedy o sumě asi 567 tisíc Kč, což je vzhledem k velikosti, výbavě a technice auta pěkná cena. Však připomeňme, že Škoda dnes u nás nabízí Kodiaq od 863 900 Kč, přitom v tomto provedení dostanete srovnatelnou leda techniku, ovšem pořád bez automatu, Kdybyste chtěli něco plně srovnatelného, budete s cenou snadno na dvojnásobku. Není tedy divu, že Chery podle svých slov eviduje o vůz enormní zájem, takové auto by si skoro jistě našlo zákazníky i u nás.

Chery Tiggo 8 2022 vypadá k světu a i uvnitř toho lze čekat spoustu - jde o velké, sedmimístné SUV s hromadou výbavy a slušnou technikou, které se přitom drží s cenou a velmi přijatelných metách. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.