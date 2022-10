Číňané začali prodávat nového sexy soupeře Škody Superb, mnohem lepší techniku nabízí o statisíce levněji před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Nikdo si nemůže být jistý tím, jak na to které auto zareagují zákazníci, tohle ale splňuje všechny předpoklady stát se prodejním hitem. Vypadá šik, jeho technika zastiňuje i evropskou konkurenci, výbava je vysoká a čerstvě odhalená první cena relativně nízká.

MG máme zafixovanou jako britskou značku aut se zajímavým designem a ne zrovna spolehlivou technikou, to je ale dnes už jen dozvuk její minulosti. Tradiční britské aktivum se už před léty stalo majetkem čínského gigantu SAIC, který se s ním pokouší znovu prosadit po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. A nabízí stále zajímavější zboží.

Za jakýsi vrchol jeho snah si dovolíme označit nový model MG7, který v mnohém připomene Audi A5. Nejedná se ale o kopii či cokoli podobného, jde jen o podobně střižený liftback či fastback, chcete-li. A působí snad ještě atraktivněji než stroj německé prémiové značky. Do jeho rajónu ovšem cenově nemíří, zase tak troufalí Číňané nejsou.

Soupeřem MP7 budou mainstreamové vozy, jde tedy o konkurenta modelů jako Škoda Superb - velkého liftbacku střední třídy. Jde o první vlaštovku v nové řadě, které MG říká Black Label, která se má zaměřit na sportovnost a atraktivní design, na což by Evropané mohli slyšet. Prozatím je vyhrazen pouze čínskému publiku, protože ale MG dnes působí prakticky všude, dokonce i v Česku, lze očekávat, že se ho jednou dočkáme i my. A je se na co těšit - MG7 si odpouští elektrické nesmysly a disponuje pouze spalovacími motory, což jej činí žádoucím i dostupným.

Ostatně i první vozy MG dostupné na českém trhu lze pořídit s 1,5litrovým atmosférickým čtyřválcem. Novinka s jedna-pětkou počítá též, s pomocí turba však bude možné u základní varianty 300 VTGI počítat se 185 koňmi výkonu a 300 Nm točivého momentu. Sedmistupňový dvouspojkový automat se pak postará o jejich přenos na přední nápravu. To platí i pro vrcholné provedení 405 VTGI Trophy, které již zaměstnává přeplňovaný dvoulitr. Ten byl naladěn na 261 koní a 405 Nm, jenž dostal na povel pro změnu automat devítistupňový.

Přesunout se můžeme do kabiny, které vévodí 33palcová obrazovka sdružující digitální přístrojový štít a displej multimédií. Svým pojetím se v podstatě drží současných standardů - nechybí tedy ambientní podsvícení, kožené čalounění či panoramatická střecha. Zaujmout mohou snad jen sportovní sedadla s integrovanými opěrkami, třebaže ani ta nejsou žádným unikem.

Doplňme rozměry - při délce 4 884 milimetrů, šířce 1 889 mm a výšce 1 447 mm jde o dokonce o něco málo větší auto (15 mm na délku), než jakým je Superb. Jeho ceny jsou ale úplně jinde. Na kompletní ceník si ještě musíme počkat, čínská média ale informují, že u dealerů se už objevila první verze vozu, kterou lze koupit - po vzorech „západních” konkurentů zatím o technicky lepší variantu s dvoulitrovým turbem, devítistupňovým automatem a vyšší výbavou. I ta ovšem vyjde jen na 158 800 CNY, tedy asi 551 tisíc Kč.

Dá se tedy čekat, že slabší a méně vybavené provedení začne někde kolem 140 000 CNY (486 tisíc Kč), vrchol zamíří pro změnu o nějakých 100 tisíc Kč výše. Srovnejte si to s nabídkou Škody Superb, která u nás začíná na 851 tisících Kč s motorem 1,5 turbo, manuálem a skoro ničím uvnitř. Tohle auto musí být hit, i kdyby se MG snažilo o opak.

Nové MG7 nejenže dobře vypadá, má i vyspělou techniku v čele s motorem 2,0 turbo o 261 koních a spoustu výbavy. Přesto začíná o 300 tisíc níž než základní Superb 1,5 u nás. Foto: MG Motor

Zdroje: MG Motor, Auto Sohu

Petr Miler

