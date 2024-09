Číňané zkouší prodávat elektrická auta bez baterek. Za ty pak budete platit za každý ujetý km včera | Petr Prokopec

Přijde nám to jako poněkud zoufalá snaha učinit elektrické modely na oko levnější, ve skutečnosti se ale pozdějším placením baterek za každý ujetý km pořádně prohnete. Doživotní záruka je v takovém případě logická, baterie nejsou vaše, ale je prostě drahá.

Nákupy na splátky mají pro řadu lidí své kouzlo - dopřát si najednou můžete i to, na co byste jinak neměli, pokud byste tedy nebyli ochotni roky šetřit. Pochopily to i mnohé automobilky, které nenabízí jen klasické úvěry, leasingy a další podobné formy financování, ale zároveň se snaží alespoň opticky co nejvíce snížit ceny spojené s elektromobily. Do prodeje tak posílají auta bez baterií, které jsou ostatně jejich nejdražší a nejproblematičtější položkou. Majitel si pak následně může vybrat, po jaké kapacitě paketu touží a na jak dlouho si jej pronajme - dle toho se pak různí poplatky, které danému výrobci pravidelně zasílá.

Tradiční britská značka MG Motor spravovaná aktuálně čínským SAICem se nicméně rozhodla k věci přistoupit trochu jinak. Svůj nový elektromobil Windsor EV totiž rovněž prodává bez bateriového paketu, v jeho případě jej ale nepůjčuje ani nenechá splácet - od kupců požaduje platby za každý ujetý kilometr s ním. Díky tomu má majitel na akumulátor doživotní záruku, což je logické, k tomu má dobíjení během prvního roku zdarma, což je pro změnu zajímavé.

Nabídka je to tedy minimálně na první pohled zajímavá, jak moc lidí ale zláká, je otázkou. Windsor EV totiž není vyloženě levný ani bez baterií, tedy alespoň na indické poměry - s nejnižším stupněm výbavy Excite startuje na 999 tisících rupií (cca 270 tisíc korun). Za to dostáváte 4 295 milimetrů dlouhé MPV, tedy už ne úplně malé auto. K zahození pak není ani 136 koní, jenž posílá elektromotor na přední kola. Baterie přitom mají kapacitu 38 kWh, která by měla vést k udávanému dojezdu 331 kilometrů.

I kdyby nicméně šlo o realitu a nikoli teorii, podstatná je tady ona cena za 1 km. Ta činí 3,5 INR, tedy zhruba korunu. Po prvním roce užívání ji pak budete již muset dobíjet za své, pročež ve finále nebude jízda ani trochu levná, korunu na kilometr dnes může být cena za palivo, pro které potřebujete jen nádrž s minimální cenou a skoro nekonečnou použitelností. Tady si ale stejně zaplatíte jen za půjčení baterie, která vám nikdy nepatří, a ještě musíte dobíjet za své. To nezní moc výhodně, navíc je třeba se ptát na kvalitu samotného vozu. S britským MG má totiž Windsor EV společný pouze znak.

Elektrické MPV původně dorazilo již v květnu loňského roku pod názvem Baojun Yun Duo (nebo také Cloud). Letos se pak dostalo i do Indonésie, a to jako Wuling Cloud EV. Nyní tu tedy máme další variantu téhož, přičemž MG se snažilo alespoň přihodit něco navíc. Karoserie se tak dočkala černých plastových lemů, stejně jako na střechu zamířily ližiny. Vše má navodit dojem, že Windsor EV zvládne i jízdu v lehce náročnějším terénu.

Další změna se týká interiéru, kam se oproti čínskému originálu nastěhovalo o trochu víc fyzických tlačítek, které majitelům zjednoduší život. U základní výbavy pak mohou počítat s 10,1palcovým displejem multimédií, u výše postavených stupňů Exclusive a Essence pak s 15,6palcovým. Nechybí přitom ani klimatizace či velmi pohodlná křesla, která mohou být dokonce odvětrávaná. Zároveň je možné počítat s panoramatickou střechou či bezdrátovým dobíjením mobilů.

Na zahájení prodeje dojde na počátku října, na sklonku roku by tedy měla být známa data o zájmu klientely. Protože ale Indie nemá s ohledem na svou rozlohu zrovna enormní počet veřejných dobíjecích stanic, dá se předpokládat, že Windsor EV zaboduje jen u pár lidí ve městech. A i ti se mohou oné koruny za kilometr vlastně za nic zaleknout.

Windsor EV přišel na svět již loni, a to jako Baojun Yun Duo. S novým názvem jsou pak spojené nejen některé unikátní prvky výbavy, ale rovněž pozoruhodná prodejní strategie. Zda bude úspěšná, ukáže jen čas. Foto: MG Motor

