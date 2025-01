Čínská napodobenina Mercedesu, Maybachu a Rolls-Roycu v jednom odhalila vzhled i techniku, bohatým ale učaruje jen vzhledem před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Huawei

Číňané jsou v posledních letech obecně osobitější, pokud ale mají vytvořit ikonu luxusu, zjevně se bez cizích vzorů neobejdou. Jejich Maextro S800 tak sice nevypadá originálně, do vkusu bohatých se ale trefuje. Ne však technikou.

Na konci loňského listopadu se ukázalo, že čínská společnost Xiaomi není jediným výrobcem mobilů, který to hodlá zkusit také ve světě aut. Se svou trochou do mlýna přispěl i další technologický gigant, a sice Huawei. Ten přistoupil k partnerství s automobilkou JAC Group, přičemž obě firmy společně stvořily novou značku Maextro. Její prvotina pak nese název S800, čímž evokuje hlavně vozy Mercedesu. Těm se pak vlastně i do jisté míry podobá, zejména pak jejím luxusním Maybachům, kterým ostatně otevřeně chce krást klientelu.

O úspěšnosti této mise jsme nicméně pochybovali již při premiéře. Jakkoli totiž Mercedes v Číně aktuálně hodně ztrácí, stále je pro movitou klientelu větším pojmem než prvotina od Huawei. Jsme si pak rovněž vědomi skutečnosti, že klientela v Říši středu začíná více slyšet na domácí značky než na ty zahraniční, navíc ty, které používají elektrický pohon. K tomu však dochází v nižších patrech trhu, bohatí své touhy dál spojují se spalovací technikou, kterou ovšem Maextro S800 bude využívat jen částečně, a to jen v jedné verzi.

Čínská novinka dlouhá 5 480 milimetrů je totiž k dispozici se dvěma nebo třemi elektromotory. V případě druhé zmíněné tu máme 218 koní vpředu a dvakrát 323 koní vzadu, tedy 863koňové pojonné ústrojí, které je spojeno s bateriemi o kapacitě pouhých 63,26 kWh. Tentýž ekvivalent 16litrové nádrže na naftu pak bude užívat i základ, který páruje 218 a 313 koní s 1,5litrovým benzinovým motorem. Jeho 156 koní ovšem nemíří na kola, nýbrž zaskakuje za mobilní elektrárnu.

Dojezd zatím nebyl vyčíslen, nicméně jelikož má S800 vážit okolo tří tun, dá se předpokládat, že působivý bude jen na základě velkorysého čínského cyklu CLTC. Ten trvá 30 minut, během kterých auto ve zkušebně ujede jen 14,5 km. V důsledku této metodiky ovšem výrobci „machrují“ s čísly, které jsou zhruba o 50 procent vyšší než dojezd vypočtený podle parametrů americké agentury EPA. Právě její data jsou přitom ze všech metodik realitě nejblíže.

Zmíněnou techniku má doprovázet interiér ušitý na míru nejnáročnějšímu publiku. Mimo jiné i proto, že Číňané mají přístup ke stejným dodavatelům, s jakými spolupracuje evropská prémiová liga. Uvnitř by tedy na klientelu měla čekat jemná kůže, kterou bude možné spárovat s dřevěnými či metalickými dekory. Naprostou jistotou je plně digitální palubní deska, přičemž Maextro počítá také s autonomním řízením úrovně SAE3 umožňujícím sejmout ruce z volantu.

Platforma vozu zvaná Tuling má za sebou pětiletý vývoj, který se zaměřil hlavně na komfort. S800 by tedy Mercedesu opravdu mělo zvládnout konkurovat, jen přitom nabídne o poznání menší prestiž. Právě to by ale v kombinaci v ústrojím nevhodným pro bohatou čínskou klientelu mohl být kámen úrazu - prvotina Maextro totiž má startovat na zhruba milionu yuanů, tedy na přibližně 3,3 milionech korun, přičemž za trojici elektromotorů je třeba zaplatit dokonce 1,5 milionu CNY (asi 5 milionů Kč).

To už je velké sousto, a tak se vlastně ani nedivíme, že Huawei dosud nepřišlo s informacemi o předobjednávkách. Klientela je přitom může sepisovat již od konce listopadu, tedy prakticky dva měsíce. Po takové době zmíněné Xiaomi už mluvilo o zájmu několika set tisíc lidí. Faktem ale je, že prvotina této firmy za cenu Škody Octavia nabízela vzhled i dynamiku Porsche Taycan. Publiku se tak trefovala do vkusu mnohem snáz.

Maextro S800 vypadá působivě, ovšem pod dvoubarevným kabátem neskrývá jen luxusní interiér, ale pro čínskou movitou klientelu také nevyhovující techniku. Tu navíc ani ve své domovině nebude dávat levně. Foto: Huawei

Zdroj: Huawei

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.