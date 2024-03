Čínské automobilky si pořizují desítky dalších obřích lidí, aby mohly Evropu i svět zaplavit svými levnými auty před 6 hodinami | Petr Prokopec

Možná vás už napadlo se ptát, proč tu čínská auta ve velkém dávno nejsou, když jde o tak zajímavé nabídky. Důvod je prostý - Číňané je dosud neumí efektivně dostat do světa. To se však má během pár let změnit, alespoň podle plánů BYD a SAIC.

Číňané to se svou expanzí nejen do Evropy myslí smrtelně vážně. Nicméně třeba takovou Prahu dělí od Pekingu 7 456 kilometrů. Jde navíc o nejkratší letecké spojení, při využití silnic se již jedná o 9 568 km. A abyste něco takového mohli zvládnout, připravte se na stovky hodin dlouhou cestu. A to je řeč o osobním autě, v případě kamionů převážejících třebas několik elektromobilů je danou dobu třeba ještě o pár dnů natáhnout, po železnici je to pak dobrodružství na dva týdny. Opravdu se tedy nedivíme, že o žádném z těchto transferů Číňané neuvažují.

Ideálním řešením se jeví být kontejnerová loď, jenže v tomto ohledu Čína kráčí přesně ve stopách Japonska. Tato země totiž do loňského roku byla největším vývozcem aut na světě, přičemž svou pouť za globální dominancí odstartovala již v 70. letech minulého století. Zatímco totiž v roce 1970 mířilo přes oceán 1,1 milionu nových vozů, o deset let později se již jednalo o 6 milionů aut. Japonci se tak začali shánět po nových a samozřejmě i větších lodích, které by jejich výrobky dostaly na místo určení.

Přesně tohoto cíle chtějí dosáhnout i Číňané, ovšem v mnohem rychlejší míře. A člověk se jim opravdu nemůže divit, neboť jakkoli jde o jednu z největších světových ekonomik, v rámci obchodního loďstva těžce zaostává. K listopadu loňského roku totiž pod čínské firmy spadalo jen 40 kontejnerových lodí, jejichž celková kapacita činila jen zhruba 110 tisíc aut. Oproti tomu Japonci disponují 1,6milionovou kapacitou. A lépe než Čína je na tom i takové Norsko, jehož lodě zvládají převézt 930 tisíc aut.

Již v lednu se tak automobilka BYD pochlubila tím, že si pořídila vůbec první čínskou nákladní loď určenou právě k převozu aut. Ta na své paluby pobere sedm tisíc vozů, což sice není málo, situaci to ovšem ve finále až tak neřeší. A právě proto do toho BYD hodlá šlápnout ve velkém, jak informuje Nikkei Asia. Automobilka totiž oznámila, že během dvou let hodlá svou flotilu rozšířit o dalších sedm plavidel. Ještě dále pak chce zajít státem vlastněný SAIC, který chce během tří let pořídit dokonce 14 lodí.

Číňané těmito kroky hodlají zabít hned dvě mouchy jednou ranou. Nejen že totiž budou moci zvýšit vývoz, především tak výraznou měrou sníží náklady. Na zaoceánskou dopravu měl totiž neblahý vliv koronavirus, který řadu plavidel na několik měsíců upoutal v přístavech. Kvůli tomu ovšem mnohé z nich musely být demontovány. Přišel tedy nedostatek, který se projevil růstem cen přepravy. Právě tyto poplatky ale Číňané zredukují jen na nezbytné minimum.

BYD se v lednu pochlubil prvním přírůstkem do své námořní flotily, lodí Explorer No. 1. Jde o vůbec první čínské kontejnerové plavidlo tohoto druhu, výroba dalších dvou však již započala. Foto: BYD

Zdroj: Nikkei Asia

