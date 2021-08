Čínské SUV za 180 tisíc je velký prodejní hit, za svou cenu nabízí neuvěřitelné věci před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Na některých levných čínských autech je láce znát od pohledu, tohle ale není ten případ. Docela moderně vyhlížející vůz se slušnou technikou přesto stojí zlomek cen srovnatelných Evropanů.

Autům značky Baojun, za kterou stojí americko-čínské konsorcium SAIC-GM-Wuling, jsme se věnovali už vícekrát. Baojunu nejsou cizí ani velmi levná auta, loni jsme si posvítili třeba na inovované kombi 310 Wagon, které nabízí vskutku kouzelné parametry - na jedné straně je to až 1 460 litrů velký zavazadelník, na druhé pak cena ani ne 140 tisíc korun.

Kombíky dnes ovšem nejsou úplně „in”, třebaže své příznivce stále neztratily. Číňané nicméně umí hodně za málo nabízet i ve stále nejsledovanějším segmentu SUV, kde jejich nabídka začíná modelem zvaným prostě 510. Poprvé se představil už v roce 2019, je ale neustále modernizován a také v jeho případě můžeme hovořit o extrémně nízké ceně vzhledem k tomu, co všechno nabízí.

Jde o relativně malé SUV na úrovni Škody Kamiq, kdo ale v Kamiqu kdy seděl, ví, že o nějaké nepoužitelného prcka se nejedná. Velikost ani láci nedává najevo ani designem, který oproti dřívějšímu provedení pracuje s upravenými nárazníky, jinou masku chladiče a novou nabídku litých kol. Více se změnilo uvnitř. V kabině došlo na přidání zvukové izolace na 34 místech, vůz má tlustší skla a upravený ventilační systém, pročež má nyní působit ještě komfortnějším dojmem. O to se stará i možnost volby černého a hnědého koženého čalounění, jímž lze potáhnout i palubní desku.

Zajímavá je ostatně celá paleta výbavových prvků, ve které najdeme mj. automatickou klimatizaci, tempomat, bezklíčové odemykání a startování, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka či osmipalcový centrální displej, který je spárován s multimediálním systémem a zpětnou kamerou. Od druhé nejnižšího stupně je standardem dokonce kožené čalounění, elektricky ovládaná sedadla, výše se přidává i rozměrné panoramatické okno... Je toho opravdu hodně, nic, co by připomínalo specifikace třeba Dacie.

V případě techniky lze počítat jen s motorem 1,5, je to ale aspoň čtyřválec, který dává 100 koní a 135 Nm a může být spojen jak s šestistupňovým manuálem, tak automatem CVT s osmi virtuálními stupni. Onen automat lze ovládat pomocí tradičního voliče na středové konzoli včetně manuální volby virtuálních rychlostních stupňů, s nimiž mohou řidiči zažít i „sportovní výkony“. Toto tvrzení berme spíše s humorem, slova o jemné a komfortní jízdě budou v tomto případě realitě blíže.

Nejpoutavější jsou ale na tomto autě ceny, které v případě varianty s manuální převodovkou startují na pouhých 53 800 yuanech, tedy asi 180 tisících Kč. To je neskutečná cena, uvážíme-li, co za ni dostanete za auto. A příliš neroste ani s vyššími nároky - maximálně vybavené provedení s manuálním řazením stojí 68 800 CNY (231 tisíc Kč), za automat se připlácí 5 až 6 tisíc yuanů (16 800 až 20 100 Kč) podle provedení. Jinými slovy, i nejnabušenější Baojun 510 je výrazně levnější než úplně nejlevnější Škoda Fabia se základní výbavou a tříválcovým motorem 1,0 bez turba s 80 koňmi, ta dnes přijde na 329 900 Kč.

Není divu, že tohle auto se prodává na poměry Baojunu velmi dobře a je letos už jeho druhým nejžádanějším modelem. Se 17 568 prodeji do letošního června strká třeba zmíněný kombík 310 W do kapsy, stejně jako skoro všechny ostatní modely značky. Nepochybujeme, že o podobné zboží by byl zájem i tady, opravdu levným čínským autům je ale Evropa zapovězena, před místními regulacemi EU by stěží obstála.

Čínské SUV s motorem 1,5 a velmi slušnou výbavou stojí snadno o 100 tisíc méně než úplně oholená Škoda Fabia. Dobrým prodejním výsledkům se pak nelze divit. Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Zdroj: SAIC-GM-Wuling Automobile

Petr Prokopec