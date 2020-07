Čínský soupeř Škody Octavia se oficiálně ukázal jako kombi, bude levnější i větší před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jeho design je odvážný a možná se vám nebude líbit, auto jako takové ale má co nabídnout. Ve srovnání s Octavií má ještě prostornější kufr i interiér a přitom je podstatně levnější.

Letos v dubnu jsme vám mohli poprvé představit čínský Baojun RC-5, který se hned začal profilovat jako konkurent Škody Octavia. Ta i na největším trhu světa patří mezi oblíbené vozy, přičemž její nový soupeř dostal do vínku i větší rozvor mezi nápravami. Nabídnout tedy má více prostoru zejména na zadních sedadlech, čímž by překonal Škodu v její vlastní hře. A to dokonce dvojnásobně, neboť startovat by v přepočtu měl na 350 tisících korunách - o poznání levněji než Octavia.

Nyní je jasné, že Číňane skutečně útočí na český bestseller, neboť Baojun RC-5 nabídnou nejen jako liftback, ale také jako praktičtější kombík zvaný RC-5W. Příchod této karosářské varianty ještě více naznačuje, že Číňané se skutečně chystají na svůj druhý vpád do Evropy. Kombíky totiž nefrčí nikde tak dobře jako na starém kontinentu, který je ostatně zaslíbený také liftbackům. Čína oproti tomu sází spíše na sedany a SUV.

Je však o co stát? To je otázka, na kterou si musíte odpovědět sami. Zatím lze soudit hlavně podle vhledu, který se nezdá být ať tak přitažlivý. Máme tu hrany jako u někdejších Volv, k tomu však masku chladiče, která by slušela jakémukoliv modernímu Renaultu.

Tím téma dříve viděného samozřejmě nekončí, zmínit bychom třeba mohli úzké světlomety a la Citroën. Nebo zadní hrany, díky kterým se Baojun RC-5 tváří spíše jako SUV typu Range Roveru Evoque. Číňané se tedy nejspíše nechali inspirovat mnoha světovými vozy, a jen u toho zjevně nezůstali. Místo toho tak jako pejsek s kočičkou přidali do svého dortu od každého něco. Výsledkem je tak kombík se svérázným vzhledem, který se bude snažit bodovat nízkou cenou a velkým kufrem.

Číňané, kteří budou vůz vyrábět ve spolupráci s americkým koncernem General Motors, zatím mnoho informací nezveřejnili. Víme tedy, že auto bude 4,69 metru dlouhé, 1,81 metru široké, 1,49 metru vysoké a rozvor mezi nápravami se bude držet hodnoty 2,7 metru. V základním provedení bude vůz osazen 1,5litrovou atmosférou (99 koní), zvolit bude možné také stejně objemné turbo (147 koní). K mání pak bude šestistupňový manuál nebo automat.

Nově čínsko-americký konglomerát SAIC-GM-Wuling, který značku Baojun vlastní, hovoří o tom, že základní cena by kvůli nedobré situaci na trhu měla činit dokonce okolo 90 000 yuanů, tedy asi 304 tisíc Kč. Na oficiální zahájení prodejů si ještě musíme počkat, pokud se ale toto stane realitou, pak půjde opravdu o velmi výhodnou nabídku.

Baojun RC-5 se poprvé oficiálně ukázal i jako kombík zvaný RC-5W. Foto: SAIC-GM-Wuling



Stejně pojatý a podobně pojmenovaný liftback se představil už dříve. Foto: SAIC-GM-Wuling

Zdroj: SAIC-GM-Wuling

Petr Prokopec