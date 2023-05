Čínský ničitel Škody Octavia už je k mání v Evropě, prodává se 69krát líp než bestseller škodovky před 5 hodinami | Petr Miler

Není to překlep, tohle auto si za minulý měsíc našlo v Číně 69krát více kupců. A není to náhoda, ve srovnání s Octavií stojí pakatel. V Evropě obecně tak levné nebude a v Rusku stojí jen o 130 tisíc Kč méně než Octavie, i tak ale škodovce nadělá těžké spaní.

Nedá se říci, že by Škoda Octavia v posledních letech zažívala zlaté časy, u nás i v celé Evropě soustavně ztrácí o zákazníky. A byť začátek letoška dává naději na zlepšení, rok 2022 zakončila s jedním z nejhorších výsledků za celou svou existenci. Můžeme se dlouze přít o tom, co je hlavním důvodem, nakonec jsou to ale jen čísla, která nikdy nelžou.

Úpadek „oktávky” je patrný hlavně na jejím kdysi jasně nejdůležitějším trhu, tedy v Číně. Tam spadla dvěma slovy na úplné dno. Považte, že ještě před pár léty oslovovala Octavia jen za velkou zdí přes 171 tisíc lidí ročně, loni se musela spokojit s 9 347 prodanými vozy. To je obrovský propad a otázku: „Kam se všichni poděli?” nemusíme pokládat jen řečnicky, existuje na ni jednoduchá odpověď. Šli ke konkurenci.

Kde Škoda strádá, tam ostatní bodují. Jedním z úspěšných soupeřů je značka Chery, která loni uvedla na trh svou zatím vrcholnou evoluci modelu Arrizo 5 zvanou Plus. A ta spolu s dalšími deriváty Octavii prodejně doslova ničí. Jak jsme již nejednou připomínali, nepůjde o žádný čínský „šunt”, neboť Arrizo 5 vyhrálo v tamní studii počáteční kvality aut (IQS) společnosti J.D. Power mezi konvenčními auty. A to pořád něco znamená.

V případě verze Plus se jedná o 4 680 mm dlouhý, 1 825 mm široký a 1 490 mm vysoký vůz stojící na podvozku s rozvorem 2 670 mm. Jde jen o 9 mm kratší vůz než v případě Škody Octavia, rozvor se liší o 16 mm, to jsou zanedbatelné rozdíly. Máme tu tedy opravdu velký kompakt, který bez potíží zvládne ubytovat čtveřici dospělých a jejich zavazadla, třebaže jinak velmi objemný (570litrový) kufr nebude tak dobře využitelný jako u škodovky. Vůz je ostatně sedanem, nikoli liftbackem.

Právě tohle auto bylo slíbeno Evropě a Chery nyní svým slovům dostává. Nepřekvapivě tak činí primárně v Rusku, kde to bude mít se Škodou velmi jednoduché - ta postupně z tohoto trhu mizí, už etablované Chery tam naopak míří nahoru. Letos chce svoji pozici dále zlepšit a Arrizo 5 Plus má být velkou vzpruhou. Nabízet se ale nebude jako Chery, automobilka dá přednost značce Omoda a pojmenování S5. Právě tento vůz nyní dorazil v evropské specifikaci do prodeje a tušíme, že prodejní propadák to nebude.

Než se dostaneme k dalším detailům, upřesněme, že v případě techniky bude pro Rusy základním motorem jedna-pětka bez turba se 113 koňmi, alternativou je pak přeplňovaná verze téhož motoru se 147 koňmi. Výkony pohonných jednotek jsou tak o trochu nižší než v Číně (-3 resp. -9 koní), a tak nečekejme žádný uragán. Na druhou stranu, s hmotností 1 280 resp. 1 321 kg (s motorem bez turba resp. s ním) to nebude vyloženě pomalé auto, zejména ve verzi s přeplňovanou jednotkou. Převodovka bude k dispozici ovšem jen automatická (CVT), Číňané mohou sáhnout i po manuálu.

Nejzajímavější ale na čínských autech bývá cena v kombinaci s výbavou, což v Číně platí bezezbytku. A v Rusku to bude platit alespoň částečně. Základem nabídky je výbava Life dostupná pouze se slabším motorem, s níž vůz dostane koženkové čalounění sedadla a volantu, digitální přístrojovku a multimediální systém, vyhřívaná přední sedadla, parkovací kamery, elektrickou parkovací brzdu, 16palcová litá kola, elektricky ovládaná zrcátka, tempomat, dálkový start motoru nebo ambientní osvětlení interiéru. Bez příplatků je pochopitelně i kompletní bezpečnostní výbava.

Ve střední konfiguraci Tech je již k dispozici i silnější motor a ve výbavě nechybí ani 17palcová litá kola, dešťový senzor, klimatizace, vyhřívaná zadní pohovka, volant, čelní sklo a trysky ostřikovačů. Nejvyšší provedení Ultra pak pro Omodu S5 znamená navíc mimo jiné vnější dekorativní osvětlení, panoramatické střešní okno a řadu bezpečnostních systémů. Jde třeba o hlídání mrtvého úhlu vnějších zrcátek, asistent pro udržení vozu v jízdním pruhu, systém pro změnu jízdního pruhu a dopravní zácpy, funkce automatického brzdění či varování před čelní a zadní kolizí.

Ceny tohoto auta v Číně začínají na sotva neuvěřitelných 69 990 jüanech, což je asi 218 tisíc Kč. A i pokud zvolíte plně vybavený vrchol se vším představitelným, nestojí víc než 92 900 CNY, tedy asi 290 tisíc Kč. To je naší optikou skoro neuvěřitelná nabídka, a tak není divu, že Chery resp. Omoda Octavii prodejně likviduje - loni se prodalo v 104 335 exemplářích, za poslední evidovaný letošní měsíc (duben) pak poměr prodejů obou modelů činí 10 5367 vs. 153 kusů. To je 69krát víc.

Ruské ceny takový uragán asi nezpůsobí, auto začíná na 2 159 900 RUB a končí na 2 469 900 RUB. V přepočtu nic moc, je to asi 596 až 682 tisíc Kč, ale rubl je dnes obtížně převoditelný. Více napoví cena Octavie IV v Rusku, která se tam pořád dá koupit skladová - v úplném základu přijde na 2 613 000 RUB, tedy asi 723 tisíc Kč. Jinými slovy - i vším našlapaná turbo-Omoda je levnější než základ Octavie, který má v Rusku pod kapotou motor 1,6 MPI. Co k tomu dodávat? Snad jen to, že Škoda má problém, který se dříve nebo později projeví i jinde než v Číně nebo v Rusku. Prostě přestává být konkurenceschopná, ať se nám to líbí nebo ne.

Chery Arrizo 5 Plus dorazilo do Evropy jako Omoda S5, a tak si auto můžeme prohlédnout v místní specifikaci a prozkoumat jeho výbavu i ceny. Proti Octavii nabízí více za méně, nakonec i v Rusku. Foto: Chery/Omoda

Zdroje: Chery/Omoda, CAAM

Petr Miler

