Čínský supersport má 1 300 koní a rozjede se až na 392 km/h, na okruhu ale nevyrovná ani „americkej kýbl" za poloviční cenu

/ Foto: BYD

Pochopitelně je třeba zatleskat každému, kdo stvoří silniční auto schopné zvládat jezdit skoro čtyřstovkou. Jenže když se má pohybovat jinak než v přímém směru, rázem leze na povrch spíš jeho marnost.

Na odhalení Chevroletu Corvette Z06 došlo již před třemi lety. Vůz osazený 5,5litrovým atmosférickým osmiválcem byl je dnes v Americe k mání od 113 795 dolarů, tedy asi 2,7 milionu Kč. V Evropě je dražší, aspoň s ním ale (na rozdíl od výchozího provedení) dostanete stejných 679 koní jako lidé ve Státech. S nimi pak můžete být opravdu pekelně rychlí, jak potvrdil i Christian Gebhardt ze Sport Auta. I když skeptici Corvette dál častují hanlivými jmény jako „americkej kýbl”, Z06 se slavnou Nordschleife Nürburgringu prohnala jen za 7 minut a 10,51 sekundy.

Ve srovnání s předchozí generací se tak Gebhardt zlepšil o víc než 3 sekundy, což na 21kilometrovém okruhu nezní až tak působivě, je ale třeba říci, že nesrovnáváme hrušky s hruškami. Gebhardt je pořád jen nadšený amatér vyrážející na Ring, jak zrovna může. Kdyby do pohoří Eifel zamířila samotná automobilka s veškerým zázemím, stávající Z06 by se nejspíš přiblížila sedmiminutové metě, tak to při srovnání jeho časů s těmi nejlepšími továrními obvykle chodí.

My se dnes ale nehodláme věnovat primárně Chevroletu, posvítit si chceme hlavně na supersport čínského BYD. Stroj s názvem YangWang U9 s totiž podle oznámení automobilky stal vůbec nejrychlejším produkčním vozem, jaký kdy vznikl v Říši středu. Přesně před týdnem, tedy 7. listopadu, s ním totiž automobilka zamířila na testovací ovál, kde se řidiči povedlo dosáhnout rychlosti 391,94 km/h. To je jistě působivé, byť třeba Rimac Nevera má na kontě 412 km/h a takový Aspark Owl se rozjel dokonce na 438,7 km/h.

YangWang U9 tak sice není nejrychlejším elektromobilem planety, rozhodně však patří mezi ty nejrychlejší. Trochu horší je to ovšem s jeho časem z Ringu, se kterým se Číňané též pochlubili. Vůz totiž legendární okruh zvládl za 7 minut a 17,9 sekundy, což je na 1300koňové auto schopné pelášit trojnásobkem nejčastějšího dálničního limitu bída. Nepřekonal tedy nejen zmíněný Taycan Turbo GT (7 minut a 7,55 sekundy), ani o chlup rychlejší Neveru (7:05,298), nezvládl se dostat ani před Corvette Z06. A to má dvojnásobný výkon, navíc není ani nijak zvlášť levný - při ceně od 1 680 CNY (asi 5,56 milionu Kč) je víc jak dvakrát dražší.

Jak jsme navíc zmínili, s americkým sporťákem zamířil na okruh zástupce médií, jakkoli je třeba uznat, že Gebhardt má po těch letech Ring už hodně v paži. Nicméně třeba v případě Porsche 911 GT3 RS za továrním časem, kterého dosáhl Jörg Bergmeister, zaostává o 10 sekund. Počin BYDu byl ale oficiální tovární akcí, což na YangWang U9 nevrhá zrovna dobré světlo. Vůz navíc na finální rovince dosáhl rychlosti pouze 275 km/h, asi už mu docházely baterky.

BYD navíc na Ringu strávil testováním vozu dlouhých šest měsíců, takže nešlo o žádné plácnutí do vody. Přesto to nestačilo ani na rekord mezi elektromobily, natož pak na ten celkový. Přičemž je sice možné, že se Číňané do pohoří Eifel vrátí, zatím ale vše působí tak, že zkrátka na náročném okruhu odhalili limity svého díla. Ta jsou mimo jiné daná tím, že užívá vcelku skromné baterie o kapacitě 80 kWh, s nimiž ale váží tučných 2 475 kilogramů.

Jakkoli se tedy v jednu chvíli zdálo, že elektromobily svou rychlostí zadupou spalovací techniku do země, reálně dochází spíše na pravý opak. Jedinou disciplínou, kde totiž bateriový pohon obvykle vyhrává, je sprint v přímém směru, ovšem jen na jistou vzdálenost či do určitého tempa. Poté ale přebírají nadvládu benzinové vozy, které díky své konzistenci a obvykle i podstatně nižší hmotnosti vládnou také na okruzích.

BYD YanqWang U9 je rychlý, ale ne až tak rychlý. Za 5,56 milionu Kč nevyrovná na okruhu ani Corvette Z06 řízenou zkušeným amatérem. Foto: BYD

Petr Prokopec

