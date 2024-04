Čínští komunističtí pohlaváři dostanou novou luxusní limuzínu, odporná není jen tím, komu bude sloužit

Petr Prokopec

Krása je vždy v oku toho, kdo se dívá, ale docela rádi bychom poznali někoho, komu se bude líbit tohle. Autoři splácali prvky Rolls-Roycu, Bentley, Mercedesu, Cadillacu i Fordu do něčeho, na co se nedá dívat - říká si to Hongqi L1.