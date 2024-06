Citroën končí s řadou modelů. Odpíská malá i velká auta ve své nabídce, prodávat už bude jen ta mezi nimi před 6 hodinami | Petr Prokopec

Na první pohled to dává smysl, zkoumání detailů ale ukáže, že ani Citroën se nechce tak úplně řídit tím, co zákazníci chtějí a nechtějí. Dá se vůbec s takovou strategií uspět?

Během studií a krátce po nich jsem pracoval ve firmě mého otce, kde jsem se mimo jiné staral o prodejní analýzu a podporu prodeje. Což na první pohled působí nejen vzletně, ale i jako nemalé sousto pro člověka bez větších zkušeností. Ve skutečnosti šlo ale o vcelku jednoduchou činnost, neboť stačilo z počítače vytáhnout analytická data týkající se odbytu jednotlivých položek. Následně jsem pak již mohl sestavit tabulku, ze které jasně vyplývalo, co a kdy objednat, aby tak byl co možná nejlépe vykryt očekávatelný zákaznický zájem. A pokud došlo na nějakou anomálii, pak vymyslet způsob, jak se tomu přizpůsobit.

Také díky této zkušenosti nechápu směr, jakým se vydávají mnohé automobilky. Většina z nich totiž dělá za minulostí tlustou čáru a chce startovat na čistém listu papíru. Takové odvaze lze jistě zatleskat, zvláště ve chvíli, kdy se po farmaceutickém průmyslu stala automobilová branže druhým nejvíc regulovaným odvětvím v Evropě. Jenže pokud se veškeré dosavadní analýzy stanou jen cárem papíru, je váš úspěch na trhu do jisté míry dílem náhody a štěstěny. Obojímu lze jít naproti nízkými cenami či maximálním vycházením vstříc preferencím zákazníků, jenže neděje se ani jedno.

Právě proto výrobci, kteří byli po dlouhá léta známi svými levnými spalovacími vozy, naprosto selhávají ve snaze uspět na poli elektromobilů. Taková auta si zákazníci primárně nevyžádali, proto je ani masově nekupují. Jenže na její oltář padly obrovské finanční oběti. Účetnictví takových značek se pak jen horkotěžko drží v černých číslech, a proto přichází kroky, které by člověk dříve nečekal. Zda s něčím mohou reálně pomoci, je ve hvězdách. Ostatně posoudit to můžete sami v případě Citroënu, který se nově rozhodl, že nebude dál nabízet ani malá, ani velká auta. Pouze to, co se nachází mezi oběma extrémy.

Kolegům z Autocaru nové směřování potvrdil šéf francouzské automobilky Thierry Koskas, dle kterého Citroën „potřebuje být v hlavních segmentech, nikoli v těch okrajových“. Nabídka značky tedy bude startovat u modelu C3, přičemž pod něj se podívá pouze elektrická čtyřkolka Ami. Vrcholem pak bude SUV C5 Aircross, s nástupcem modelu C5 X se ale již nepočítá. Koskas přitom uvedl, že tento vůz „se sice neprodával špatně, ale nachází se v segmentu, který již neexistuje“.

C5 X byl přitom vždy jen velmi málo žádanou alternativou k Volkswagenu Passat či Škodě Superb, v tomto ohledu má tedy šéf francouzské automobilky pravdu. A jakkoli lze tomuto modelu přiřknout jisté kouzlo, na oslnění davů opravdu nemá. Nicméně Koskas dále uvádí, že značka touží po revoluci v segmentech B a C, na které se hodlá soustředit. „Je v DNA Citroënu přicházet se zcela novými věcmi. Značka proto přijde s „novými tvary, které ještě ani neexistují“.

„Akceptujeme riziko, protože potřebujeme trhem otřást, a právě to Citroën dokáže,“ uvedl dále Koskas. Ten očekává, že do roku 2030 bude většina aut elektrická. Zrovna takový pohon ale třeba naprostá většina Čechů u této značky ignoruje, za prvních pět letošních měsíců na něj podle SDA připadá 26 registrací z celkových 1 307. Nejžádanějšími modely jsou pak benzinové C3 a C4, tedy normálně působící hatchback a SUV kupé, jenž jsou k dispozici za přijatelné ceny.

S touto strategií ale Francouzi hodlají pořádně zatřást. Lze tedy pochopit, že hodlají poslat přes palubu vozy, pro které již neexistuje trh (C5 X) či jejichž výrobní náklady jsou aktuálně již příliš vysoké (C1). Jenže soustředit se na segmenty, které jsou nejnašlapanější, a kde lidé nechtějí ani tak originalitu, jakožto spíše maximální užitnou hodnotu za nejnižší cenu, a snažit se je ovládnout neobvyklým vzhledem a nežádanou technikou? To nezní jako recept na úspěch.

Je nám pak jasné, že na základě českých prodejních dat francouzská automobilka asi své strategie spřádat nebude. Jenže statistiky spojené s její domovinou, která je jejím největším odbytištěm, nejsou až tak odlišné. Stačí si jen uvědomit, že v zemi galského kohouta dlouhodobě vládne Renault Clio, tedy malý spalovací vůz. Za ním se pak nachází Peugeot 208, tedy další malý, především spalovací vůz. A pódium loni uzavírala Dacia Sandero.

Čtvrtá příčka patřila právě Citroënu C3, spíš než pro jeho elektrickou verzi si ale i Francouzi chodili pro tu spalovací. Automobilka má tedy k dispozici jasná a přehledná data, která se týkají nejen jejích vlastních prodejů. Přesto je ale hodlá ignorovat. Může něco takového skončit úspěchem? Tím si vážně nejsme jisti, ostatně úspěch Toyoty Yaris (na základní hatchback u nás připadá 670 registrací, na Cross dokonce 1 200), která prodejně zastiňuje celý Citroën, by pro automobilku mohl být vhodnějším zdrojem inspirace.

C5 X je sice nadmíru pohodlným vozem, který díky svému plug-in hybridnímu ústrojí může jezdit vcelku levně, jenže levný zrovna není. A vyloženě pohledný také ne. Není tak divu, že s nástupcem značka nepočítá. Jenže to neznamená, že by její nová strategie jako celek dávala smysl. Foto: Citroën

