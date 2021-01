Jeremy Clarkson prozradil víc k nové show s jeho vlastním Lamborghini v hlavní roli před 5 hodinami | Petr Prokopec

Clarkson nikdy nevěnoval veškerou pozornost jedinému motoristickému pořadu, třebaže pro spojení s ním je nejznámější. Nyní se z motoristického boha chce stát bohem farmářským, i když o vrtání v hlíně prý vůbec nic neví.

Před několika málo týdny jsme se konečně dočkali druhé epizody ze čtvrté série pořadu The Grand Tour. Kdy ovšem dorazí ta následující, není vůbec jisté. Neznamená to nicméně, že by Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May zmizeli z obrazovek. Druhý zmíněný se již tento měsíc vrátí ve svém sólovém pořadu The Great Escapists, kde bude za pomoci hvězdy další show Bořiči mýtů Toryho Belleciho unikat z opuštěného ostrova. May pak za sebou již má šestidílnou sérii o Japonsku a chystá se na další o vaření.

Zahanbit se ovšem nenechá ani Clarkson, který již od roku 2019 chystá taktéž svou vlastní show, a to pod názvem I Bought a Farm. Pojednávat pochopitelně bude o jeho nově nalezené vášni, tedy o farmaření, přičemž o typický suchý britský humor prý nebude nouze. To ostatně dokládá již sám hlavní protagonista, dle kterého „farmář musí být agronomem, byznysmenem, politikem, účetním, veterinářem i mechanikem. A já... nejsem nic z toho. Dokonce ani nevím, co to agronom vůbec je.“

„Jeremy je jedním z nejviditelnějších zástupců Velké Británie a myslím, že můžu mluvit za celý národ, když uvedu, že se už nemůžu dočkat, co se stane, až se jeho obvykle benzinem nasáklé ruce pustí do práce na farmě,“ uvedla dále k tématu Georgia Brown, která má na starosti veškeré evropské originální série Amazonu. Tím jen potvrdila, že jakkoliv každý z trojice moderátorů The Grand Tour zamířil zčásti na sólovou dráhu, Clarkson je zkrátka tím, s kým je spojena největší popularita.

Dokládá to ostatně i skutečnost, že Hammondova a Mayova série jsou šestidílné, Jeremy představí svou tisíciarovou farmu v Cotswolds v osmi epizodách. Na tu první si nicméně budeme muset ještě počkat, třebaže její start byl původně plánován na konec roku 2019. Co jej zdrželo, nemusíme zmiňovat, termín nového začátku nyní prozradil sám moderátor. Clarkson totiž uvedl, že premiéra se odehraje v červnu. Je pak otázkou, zda Amazon pustí do oběhu hned celou sérii, nebo bude jednotlivé díly nabízet vždy po týdnu.

Lze přitom dodat, že ani ve své nové sérii se Clarkson neobejde bez čtyř kol v titulí roli, dokonce půjde o vůz věhlasné značky. Nicméně jeho podoba se od těch, které známe z pořadů The Grand Tour či Top Gear, diametrálně liší. Jeremy je totiž mimo jiné majitelem Lamborghini R8 270, jež disponuje výkonem 275 koní a točivým momentem 1 052 Nm. Ten ovšem neroztáčí kola obutá do slicků, nýbrž do pořádných drapáků. Za oním označením se totiž skrývá traktor s maximálkou 40 km/h.

