Dacia avizovala hned tři další novinky. S jednou možná potrápí Škodu, s dalšími spíš sama sebe včera | Petr Prokopec

Rumunská automobilka ani po představení Bigsteru nezastaví svůj rozmach a segment C chce obohatit dalšími dvěma vozy. Tím jedním by měl být už dřív skloňovaný levný kombík konkurující Octavii, nezůstane v tom ale zdaleka sám.

Ještě vcelku nedávno se řada lidí při pohledu na Dacii šklebila či skrz rty propouštěla komentáře, které ani nemůžeme publikovat do písmene. A do jisté míry se ani nebylo čemu divit, neboť jakkoli rumunská auta byla levná, nepřitahovala pohledy svým designem, nebyla nabušená moderní technikou a v případě spolehlivosti dosahovala pouze spodních příček snad ve všech relevantních studiích. A jelikož na trhu byla celá řada zajímavějších aut za rozumné ceny, většina lidí zkrátka mířila právě k nim.

Za dva a půl měsíce nicméně bude docházet na rekapitulace letošních prodejů aut, ze kterých Dacia bude vycházet jako jeden z vůbec největších vítězů. Sandero má nakročeno k tomu, aby se poprvé v historii stalo nejlépe prodávaným vozem Evropy. Špatně si ovšem nevede ani zbytek portfolia, po prvním pololetí tak značka měla na kontě 309 816 registrací, tedy o další čtyři procenta víc než ve stejném období loňského velmi úspěšného roku. Její situaci pak navíc jistě dál vylepší nový Bigster.

Velké SUV si tento týden můžete prohlédnout naživo na autosalonu v Paříži, kde nechyběl ani šéf rumunské automobilky Denis Le Vot. Ten uvedl, že Dacia chystá opravdu rozsáhlou expanzi, příliš konkrétní ovšem být nechtěl. A třeba na otázku, o jaké dva modely v segmentu C půjde, v žertu odpověděl, že vyvolenými budou „lehký užitkový vůz a kabriolet“. Jenže asi každému je jasné, že zrovna druhá zmíněná karosářská verze s Dacii nebude spojena nejspíš nikdy.

Co ale takhle kombík konkurující třeba takové Škodě Octavia? „Vynikající myšlenka - fantastická. Proč ne?“ opáčil Le Vot pro Autocar. Designový ředitel značky David Durand pak ještě přilil olej do ohně a uvedl, že jedna z těchto novinek již má odsouhlasený design, a nyní tak vstupuje do fáze výrobního procesu. „Tento vůz je tedy hotov, ale rozpracovaných máme řadu dalších produktů. Snažíme se, aby naše portfolio ucelené, tedy abychom neměli příliš aut jen pár centimetrů od sebe,“ uvedl dále.

Le Vot pak pro změnu dodal, že Dacia nezapomíná ani na segmenty s malými vozy. Trochu problém by ale mohl být s jejich pohonem, šéf automobilky totiž mluví o elektromobilitě. Má pravdu v tom, že auta do města nepotřebují tak velké baterie, neboť není třeba příliš vysoký dojezd - ten se v Evropě v průměru pohybuje okolo 37 kilometrů denně. Dacia by tak mohla mít „poloviční baterie, a přesto by fungovala“. To je ovšem názor, který velkou část branže dostal do kolen.

Většina lidí totiž skutečně nepotřebuje denně najíždět stovky či tisíce kilometrů, spíše jde o jednotky či maximálně desítky. Jenže poté přijde víkend a zatouží třeba po výletu, který je zavede nejen na druhý konec republiky, ale i do zahraničí. Na něco takového se již prcek od Dacie hodit nebude, zapotřebí tedy u dotyčných bude alespoň dvoučlenný vozový park. Jenže zrovna něco takového není u klientely rumunské automobilky úplně běžné.

Navíc i přes Le Votovy náznaky, že takové auto by mohlo být ziskové, je třeba připomenout stávající evropské klima. Brusel totiž zavedl na počátku července vyšší cla, která dopadají na čínské elektromobily a tedy i na Dacii, jejíž Spring je Renault City K-ZE vyráběný v Říši středu, ovšem nabízený v Evropě pod jiným logem. Aby možný nástupce dané tarify obešel, muselo by dojít na jeho výrobu v Evropě, což by vedlo k nemalému zdražení. Spring tedy má v nabídce zůstat po nejbližší budoucnost, zřejmě i Dacia tedy čeká, jak to dopadne s bruselským experimentem zvaným Green Deal.

Rumunská automobilka se tento týden v Paříži pochlubila novým SUV Bigster. Tomu by zakrátko měly krýt záda dvě další podobně velké novinky, z nichž jedna na sebe dost možná vezme podobu kombíku. Foto: Dacia

