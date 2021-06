Dacia Duster dostala další facelift, skutečně napravuje letitou chybu značky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Pokud máte pocit, že už současné provedení rumunského SUV je vlastně faceliftem toho úplně původního, pak ano, dá se to tak vnímat. Přesto tento vůz nyní prošel řadou dalších změn.

V roce 2010 představila Dacia první generaci SUV Duster. Ten se zakrátko stal jedním z nejžádanějších modelů celé aliance Renault-Nissan, a to díky kombinaci nízké ceny a vysoké užitné hodnoty. Rumunská automobilka jej přitom o tři léta později modernizovala a o další čtyři poté nahradila rádoby druhou generací, spíše rozsáhlým faceliftem. Dacia totiž použila nachlup stejnou platformu B0, jíž pouze osadila novými karosářskými panely a pohrála si také s technikou.

Rumuni přitom původně počítali s tím, že nový Duster vydrží v dané podobě nějakých pět let, než jej nahradí skutečně novým modelem, který by již byl postaven na modernější architektuře CMF. Ovšem mateřský Renault se v mezičase dostal do finančních potíží, jenž ještě umocnil příchod koronaviru. Někdejší plány tak zmizely rychleji než pára nad hrncem, načež tu aktuálně máme další modernizaci. Tedy jinými slovy menší facelift onoho výraznějšího faceliftu oficiálně titulovaného jako druhá generace.

Z výše zmíněného je jasně patrné, že platforma B0 zůstává na svém místě. A výraznými změnami neprošla ani technika. Došlo pouze k nápravě politováníhodného opomenutí, jímž byla absence automatu v nabídce. Nyní lze tedy pořídit Duster i s dvouspojkovou převodovkou EDC, ovšem pouze v souvislosti s vrcholným 1,3litrovým přeplňovaným motorem naladěným na 150 koní. Ty pak automat posílá pouze dopředu, v případě pohonu 4x4 zůstává k dispozici jen šestistupňový manuál.

Tato převodovka je přitom standardem také pro motorizace TCe 90 a TCe 130, stejně jako pro turbodieselový motor, jenž produkuje 115 koní. Ty ovšem mohou zamířit na přední i všechna čtyři kola. Mimo to mohou zákazníci sáhnout ještě po plynové verzi ECO-G, která dostala do vínku litrový tříválec, ovšem naladěný na 100 koní a nikoliv pouze na 90 jako u benzinového provedení. Spárován je pak s 50litrovou nádrží na LPG, kterou najdete namísto původní rezervy.

Mnoho změn ovšem ve výsledku nenajdeme ani u exteriéru. Po vzoru modelů Logan a Sandero tu máme přepracovaná diodová světla, přičemž Duster mimo to jako první Dacia užívá LEDky i u směrových světel. Mimo to diody nechybí ani u osvětlení zadní registrační značky, přičemž společně se zbytkem přispívají k nižší spotřebě a tedy k vyšší efektivitě. Totéž pak mají na starosti i nová 16- a 17palcová litá kola, která byla vyvinuta ve větrném tunelu.

Opomenout nesmíme ani aerodynamičtější zadní spoiler, zmínit je třeba i větší množství chromu zejména na čelní masce. To je ale v rámci zevnějšku vše, přesunout se tedy můžeme dovnitř. Zde jsou přitom novinky spojené s modernizovanými multimédií, které doprovází osmipalcová dotyková obrazovka. Dále pak lze počítat s funkcemi Android Auto a Apple CarPlay, stejně jako s vestavěnou navigací. A aby toho nebylo málo, je tu i 4x4 monitor.

Změnou prošlo také čalounění či hlavové opěrky, které jsou inspirované kousky z Loganu a Sandero a nabízí mnohem větší komfort. Středová konzole má pak loketní opěrku posuvnou o 70 milimetrů, přičemž zahrnuje 1,1litrový úložný prostor a v případě vyšších výbav dva porty na USB. Tím ale máme popsané změny také v interiéru, otázkou tak zůstávají jen ceny. Na ty ale řeč nejspíše přijde až blíže k plánovanému zářijovému zahájení prodeje.

Finální zmínku tak věnujeme logu, které je... jednoduše řečeno staré. Dacia totiž to nové, modernější nezačne na své vozy aplikovat dříve než v druhé půli příštího roku.

Dacia Duster se zvenčí proměnila spíše jen v detailech. Uvnitř se pak pyšní moderními multimédii, k mání je nově také s automatem. Ten ovšem nelze spojit s pohonem všech kol. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Prokopec