Dacia Duster konečně dorazila do Evropy jako Renault, chce být hezčí i drsnější před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Očekávané se stalo skutkem, díváte se na první fotky auta, které u nás známe jako Dacii, na některých exotičtějších trzích se ale prodává jako Renault. Nyní se takto bude nabízet i v Evropě, v Rusku.

Leckoho mohlo překvapit, když se před pár měsíci začal v Jižní Americe naplno prodávat nový Duster, však my jej známe již od roku 2017. Jenže je to fakt daný mnoha okolnostmi, od jiné strategie automobilky až po letošní koronavirová omezení. Auto se totiž mimo Evropu prodává téměř všude jako Renault, navíc v trochu upravených verzích. Ve své první generaci tam totiž dorazilo obvykle až poté, co Francouzi zjistili, že se vůbec nemusí stydět Duster se svým logem nabízet, a tak jako Renault dosává svou druhou generaci později.

Na starém kontinentu na něco takového nejsme zvyklí, i tady ale existuje několik trhů, kde „Dacii Duster” vůbec neznají. Platí to mimo jiné o Rusku, kde značky bývalého východního bloku - krom Škody a těch domácích - nemají dobré renomé. A tak tam francouzská automobilka jako majoritní vlastník AvtoVAZu prodává některé Dacie jako Renaulty, jiné jako Lady.

Právě v Rusku se už dosavadní Duster prodával jako Renault, a bylo tedy jen otázko času, kdy tam oficiálně dorazí i jeho druhá generace. Stalo se tak dnes, byť zatím jen částečně. Francouzská automobilka uvolnila první fotky vozu ve verzi pro ruský trh a přidala základní specifikace. Některé detaily, informace o faktickém startu prodeje a tedy i ceny i ale zatím nechala pro sebe.

Pro tuto chvíli tedy víme, že nový Renault Duster je 4 341 mm dlouhý, 1 804 mm široký, a 1 682 mm vysoký, rozvor náprav činí 2 676 mm. Je to tedy velmi podobné, ne však úplně stejné auto, jako „naše” Dacia - rozdíly jsou patrné ve výšce a rozvoru. Vůz se ostatně má montovat přímo v Rusku, a tak lze očekávat uzpůsobení platformy jak místním silnicím, tak tlaku na co nejnižší cenu. Světlá výška tedy činní 210 mm, nájezdové a sjezdové úhly maximálně 31 resp. 33 stupňů.

Lehce modifikovaný je také vzhled. Zatímco Dacia Duster se tváří elegantněji, Renault Duster sází na více oplastování a poněkud drsnější vzhled. Přesto bychom řekli, že díky některým jiným detailům, jako je maska chladiče, chce být i vizuálně atraktivnější. Sami posuďte, zda a případně jak moc se mu to daří.

Jak jsme již zmínili, dalšími detaily o technice, cenách a dostupnosti vůbec zatím nemůžeme sloužit. Stejně tak zatím nevidíme dovnitř. Čekejme ale podobu interiéru blízkou jihoamerické verzi z fotek níže, protože... Renault. I když automobilka jistě nepočítá s tím, že by Duster byl v Rusku jakkoli drahý, bude chtít dávat i tam najevo, že její logo znamená více než znak Dacie.

Francouzi už odhalili nový Renault Duster pro Evropu, další detaily můžeme čekat velmi brzy. Foto. Renault



Auto bude zřejmě i v dosud neodhalených detailech vizuálně blízké Renaultu Duster pro Jižní Ameriku. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Miler