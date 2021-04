Dacia dává sbohem svému současnému logu, náhrada je z docela jiného těsta před 7 hodinami | Petr Miler

Jako značka oslovující relativně konzervativní klientelu se Dacia pouští hodně odvážnou cestou, která má podtrhnout i její faktickou proměnu. S jakým přijetím se setká, ukáže až čas.

Dacie nejsou auta pro mladé a odvážné zákazníky hledající dobrodružství, to si můžeme říci rovnou. Třebaže i takoví se mezi kupci jistě najdou, prim hraje podle statistik starší konzervativní klientela oceňující hlavně nízkou pořizovací cenu aut, která pak používá při spíše občasných krátkých jízdách. Taková bude z podstaty spokojena se statem quo, sama automobilka se ale chce - nebo spíše musí - posunout dál.

Důvod jste uhodli, elektrifikace. Právě ta posouvá ceny aut dramaticky výše, kde Dacia dosavadní kupce nemá šanci oslovit. Nakonec víme, co dokáže její první elektrické auto, které za částky okolo půl milionu Kč servíruje dynamiku zaostávající i za Škodou 120. Koupí si něco takového zákazník současného Sandera, většího, rychlejšího kvalitnějšího auta za poloviční peníze, se kterým si může jezdit v podstatě kdy chce a kam chce? Nedokážeme si to představit.

Dacia tak musí lovit v jiných vodách a jejím novým cílem se má postupně stát mladší klientela hledající dostupný elektrický či elektrifikovaný vůz. Tato změna jistě neproběhne hned, hovořme o řadě let, sama automobilka k ní ale začíná mířit už nyní. Součástí změny image je totiž i nové logo a označení značky, které by automobilka měla podle svých vlastních slov začít používat „brzy”.

Nevíme, co to přesně znamená, může jít klidně o dlouhé měsíce, registrace nových insignií ale už byla zveřejněna u Evropského patentového úřadu, což obvykle znamená, že k nasazení není daleko. A pokud existuje záměr používat nové logo a grafiku v roce 2025, nemůže automobilka sáhnout po změně pár měsíců nebo rok dříve, klientelu bude muset na novinku zvykat.

Nečekejme přesto, že by Rumuni vzali současné modely jako Sandero a Duster a měnili na nich loga. Nejprve se novinky stanou součástí ryze firemní komunikace, na autech se objeví až později. Že by vše začalo novým Dusterem? Kdo ví, na velkém SUV Bigster ale bude zcela jistě, ostatně už na konceptu jsme jej mohli vidět - nebyl to tedy ani v tomto ohledu výstřel do prázdna.

Současné logo Dacie zná asi každý, ... Foto: Dacia



...to nové míří úplně jinam. Už je patentované a počítá se s jeho použitím. Grafika: Dacia/EPO



Na konceptu SUV Bigster už se objevilo, sériová verze jej dostane jistě. Zda dříve přijde i jiný model s ním, uvidíme, jeho nasazení ve firemní komunikaci má na každý pád přijít už brzy. Foto: Dacia

