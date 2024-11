Další automobilka, která se chtěla prosadit jen s pomocí elektroaut, je na hraně krachu a propouští. Nepomohla jí ani NASA před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Canoo

Pokud hrátky s elektromobily přivádí do úzkých i zavedené výrobce s širokými portfolii aut všeho druhu, jak s nimi chce obstát nový výrobce zaměřený jen na minivany? Problémy se nyní firma snaží svést na rozmařilého šéfa, ke dnu by ale nejspíš šla i bez jeho přičinění.

V posledních letech pomalu neuplynul den, aby se automobilová branže nerozrostla o nějakou novou firmu, z jejíž prezentace čišelo nadšení a optimismus postavený okolo elektrických aut. Jenže povětšinou zůstalo jen u úvodních 15 minut slávy, poté přišly krušné chvilky, které většina nových automobilek nerozchodila. Mezi takové se nejspíš zařadí i firma Canoo, třebaže to dotáhla dál než většina ostatních. Pod tímto názvem funguje už pět let a její kořeny jsou dokonce ještě o něco delší, vyhlídky na další existenci jsou ale mizerné.

Canoo má přitom blízko k jinému novému výrobci elektrických aut, známějšímu Faraday Future. Tuto společnost v roce 2014 založil čínský byznysmen Jia Yueting, který na své plány dokázal nalákat i mnohé experty v oboru. Mezi ně patřili mj. Stefan Krause a Ulrich Kranz, přičemž první byl finančním ředitelem Deutsche Bank, zatímco druhý pracoval pro BMW, mimo jiné na modelech i3 a i8. Oba však Faraday Future v roce 2017 opustili, neboť nebyli spokojeni s Jiovým vedením. Čemuž se nelze divit, neboť ten dvě léta na to vyhlásil osobní bankrot.

Krause a Kranz místo toho ještě v onom roce 2017 založili společnost Evelozcity, která následně najala také Karla-Thomase Neumanna, bývalého šéfa Opelu. Ten ale v roce 2019, kdy byla firma přejmenována na Canoo, vedení opustil a v projektu se angažoval už jen jako investor. Tím se ale daný domeček začal rozpadat, jako kdyby byl z karet. Krause totiž kvůli osobním důvodům ve firmě skončil rok na to, zatímco Kranz jiídal sbohem v roce 2021, kdy byl na pozici šéfa nahrazen Tonym Aquilou.

Tento byznysmen v roce 2005 založil společnost Solera, která se mimo jiné zabývá poradenstvím, pojištěním či ochrannou softwaru pro automobilovou branži. V roce 2019 ale dostal od nového vedení, které firmu převzalo, padáka. Mimo jiné i proto, že měl být vulgární na své kolegy a zneužívat firemní finance - nechával si prý proplácet vysoké účty za soukromý pronájem tryskáčů a podobně.

Aquila ale měl ve stejné praxi pokračovat i při řízení společnosti Canoo, která měl jen loni za jeho lety tryskáčem zaplatit 1,7 milionu dolarů (cca 39,6 milionu Kč). Za toto období přitom dodala jen 22 svých elektrických minivanů, s nimiž dosáhla obratu pouhých 886 000 USD (20,63 milionu Kč). Nebylo tak vlastně překvapením, když nedávno vyšlo najevo, že Canoo žalují dva jeho dodavatelé kvůli neuhrazeným pohledávkám.

Situace zašla tak daleko, že elektrický start-up pod Aquilovým vedením přišel o 90 procent své tržní hodnoty. Canoo tak momentálně oznámilo, že posílá 30 zaměstnanců na 12týdenní nucenou dovolenou, jak informuje The Oklahoman. Zdravotní pojištění jim bude platit jen do konce listopadu, poté se o sebe musí postarat sami. A jelikož se nezdá, že by se společnost rychle dostala z potíží, možná udělají nejlépe, když si rovnou začnou hledat novou práci.

Na první pohled se zdá, že třicet lidí není až tak mnoho. Jenže jde o 23 procent všech firemních zaměstnanců. Ještě na konci roku 2021 ovšem pro Canoo pracovalo 805 lidí, sešup firmy je tedy opravdu razantní. Ta se ostatně začíná chytat všemožných stébel, pročež kupříkladu opouští své ústředí v Los Angeles, které přesunuje do Texasu kvůli přislíbeným daňovým úlevám.

Canoo přitom na své elektrické minibusy původně nalákalo poměrně dost zájemců, mezi léty 2022 a 2024 mělo potvrzeno více než deset tisíc objednávek, přičemž firmy jako Walmart měly ve smlouvě možnost jejich dalšího navyšování. A též NASA chtěla koupit auta značky na přepravu astronautů a dalšího personálu zajišťujícího kosmicke programy. Jenže start-up nakonec zvládl vyrobit jen hrstku aut, ve všech případech navíc nešlo o běžná produkční auta, ale předprodukční prototypy, které byly zákazníkům předány pro testovací účely. Najít cestu, jak vyrábět desetitisíce aut za slíbené ceny a neproděla na tom kalhoty, se firmě nepodařilo.

Zdá se tedy, že tu máme konečnou. A na spadnutí je další krach firmy, která vsadila vše na jednu kartu. Možná by se věci měly jinak, kdyby ve vedení neseděl Aquila, nezdá se ale, že by jeho údajná osobní rozmařilost mělo na hospodaření firmy zásadní vliv. Však jen za první letošní pololetí zvládla společnost nasekat ztráty ve výši 117,6 milionů dolarů (asi 2,73 miliardy Kč), a tak by jí moc nepomohlo, kdyby Aquila létal za své.

Prvním velkým zákazníkem elektrického start-upu se stala NASA, která si objednala minivany na přepravu astronautů. Ani to jí ale podle všeho nepomůže k přežití. Foto: Canoo

Petr Prokopec

