Další dny rozhodnou o osudu převratné formule Mercedesu, z revoluce může být naprostá blamáž

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Když se poprvé objevila na předsezónních testech v Bahrajnu, způsobila obrovský rozruch. A leckdo měl pocit, že před sebou vidíme další mistrovský vůz. Realita je ale úplně opačná a hlasy z Mercedesy říkají, že s W13 buď v Miami zaskóruje, nebo za ním udělá tlustou čáru.

Letos za sebou máme zatím jen čtyři závody Formule 1, a výsledek nejdelší sezóny historie tak nepochybně zůstává otevřený. Jedna věc je ale jistá - na rozdíl od předchozích osmi sezón se Mercedes předvádí v bezprecedentně mizerném světle.

V poháru konstruktérů patří stáji až třetí místo, a to hlavně díky nováčkovi Georgi Russellovi. Sedminásobný šampion Lewis Hamilton se nicméně v kokpitu monopostu W13 trápí a byť v Bahrajnu dojel třetí a v Austrálii čtvrtý, v Saudské Arábii vybojoval pouze jeden bod za desátou příčku a v Imole nebodoval vůbec. Russell přitom skončil čtvrtý, načež vlastně nechápeme, proč se šéf týmu Toto Wolff Hamiltonovi omlouval za „neřiditelnou” formuli.

Již tento týden přijde vůbec poprvé na řadu nový okruh v Miami, který dosud zaujal hlavně svou falešností. Samotnou trať si nicméně jezdci pochvalují, byť ji znají zatím jen ze simulátoru. Jak se celá grand prix semele, uvidíme už v následujících dnech, na pozadí „obvyklého závodění” se ale bude odehrávat ještě jedno drama.

Velmi zajímavé bude sledovat, jak si na Floridě povede právě Mercedes. Ten totiž do Ameriky přiveze řadu změn, které by měly učinit jeho docela jinak pojatý monopost daleko rychlejším. Na Ferrari či Red Bull totiž třícípá hvězda dosud ztrácela v průměru sekundu na kolo, což je ve světě F1 doslova věčnost.

„V Imole jsme zažili opravdu náročný víkend. Ze závodu jsme se ovšem poučili, stejně jako jsme se v mezičase věnovali vývoji ve větrném tunelu a simulacím. Našli jsme řadu oblastí, jak zlepšit náš vůz, přičemž v Miami budeme pokračovat v experimentech, abychom veškeré tyto simulace sladili. Doufejme přitom, že jde o vývoj správným směrem, ve kterém budeme moci pokračovat i v nadcházejících závodech,“ uvedl šéf týmu Toto Wolff s tím, že okruh v Miami je velkou neznámou.

Podstatnější než jeho slova jsou ale zvěsti ze zákulisí. Mercedes totiž nedoufá jen v to, že jej změny pošlou správným směrem, ale hlavně že se s jejich pomocí vrátí do boje o vrcholné pozice. Pakliže ale tým ve svém úsilí selže a v Miami nezaboduje, pak jednoduše ukončí vývoj letošního vozu, sezónu odpíská a bude se soustředit na příští rok. To je vlastně pochopitelné, neboť W13 je poněkud radikální a pokud nepomohou dílčí změny, bude to chtít začít úplně jinak. A z hlediska výsledku letošní sezóny už to nebude mít smysl.

Mercedes je tedy v situaci, že pokud nezareaguje na dosavadní vývoj včas, může přijít o dvě sezóny najednou. Proto si jako milník měl určit závod v Miami, který pro něj bude tak trochu hop a nebo trop. A v druhém případě udělá ze zdánlivě revolučního stroje naprostou blamáž. Bude zajímavé sledovat, kam se osud třícípé hvězdy stojí. O to více se na miamskou grand prix můžeme těšit, začíná už zítra volnými tréninky.

Mercedes W13 se oproti ostatním monopostům liší pomalu až absencí bočnic. Radikální design pak nejspíše v simulacích přinášel nemalé výhody, v reálném světě však stáj táhne dolů. Do Miami proto dorazí s řadou změn. A pokud ty nemohou, třícípá hvězda letošní sezónu odpíská. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team