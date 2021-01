Další koronavirový krach automobilky je realitou, nezachránili ji už ani Rusové před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Stejně jako v předchozích případech, ani tentokrát nejde o blesk z čistého nebe, ale spíše završení problémů trvajících delší čas. I tak bude značky Spyker škoda, pokud tedy skutečně skoná.

I když snad všechny významnější ekonomiky drží nad vodou peníze pumpované do churavějících odvětví státem, těžko lze zastřít, že neprožíváme zrovna zlaté časy. Jen v případě České republiky budou muset naše děti jednou zaplatit loňský účet, tedy schodek státního rozpočtu ve výši 367,4 miliardy Kč. Miliarda sem, miliarda tam, koho to dneska dojme, ale pro představu - je to jako kdyby 743 875 Čechů loni dostalo od státu Škodu Octavia v základním provedení zdarma. A to se bavíme o ceníkové ceně, tušíme, že při objednávce čtvrt milionu aut by škodovka trochu slevila.

Ani za takové situace není pro některé firmy lehké přežít, a to zejména pro ty, které měly problémy už v předchozích obdobích. O těch, které působí v téměř mrtvých odvětvích navázaných kupříkladu na cestovní ruch, ani nemá smysl mluvit, potíže ale rázem mohou stihnout kde koho. Automobilky nejsou výjimkou a před pár týdny jsme psali o vážných problémech SsangYongu, který se krachu snaží bránit restrukturalizací. Není sám, po dnešku si můžeme napsat velký otazník nad další automobilovou značkou, Spykerem.

V problémech byl už dříve, zjara vyhlásila bankrot divize Spyker Services a později se přidala součást Spyker Events. Poté ale značce svitla naděje, neboť do ní měl mohutně investovat Putinův kamarád z juda, shodou okolností miliardář Boris Rotenberg se svými přáteli. Buď ale na Rotenberga a spol. dopadly potíže též, nebo se pro Evropskou unií sankcionovaného byznysmena ukázalo být komplikované investovat v zemi EU a z dohody vycouval.

Ať už se ale stalo cokoli, Victor Muller, zakladatel a majitel Spykeru tak dnes pro televizi RTL Z oznámil, že Spyker NV, tedy už samotné automobilce, nezbylo než vyhlásit bankrot. Veškeré aktivity společnosti tak byly ukončeny a Muller ani nedoufá, že by pod její hlavičkou byly obnoveny. To vypadá na úplný konec, ale ono to tak být nemusí.

Muller je liška ryšavá a pro RTL oznámil, že klíčová aktiva značky, tedy její jméno a know-how, byla už dříve vyčleněna pod samostatnou firmu Spyker Ltd., která je registrovaná nikoli v Nizozemsku, ale ve Velké Británii. Je tedy pořád teoreticky možné, že Spyker povstane z popela, neboť Muller dál doufá, že najde investora. Zda se to stane, nebo nikoli, nechceme předjímat, pro tuto chvíli je faktem jen jedno: Společnost, která po léta vyráběla sporťáky značky Spyker, zkrachovala. Zda bude „nějaký jiný” Spyker, zůstává ve hvězdách, v tuto chvíli, po dosavadním vývoji bychom si na to ale rozhodně nevsadili.

Poslední významná premiéra Spykeru se odehrála v roce 2017 v Ženevě, tehdy tam ukázal nový motor vyvinutý s Koenigseggem a model C8 Preliator. Poté už se situace firmy jen zhoršovala, koronavirová krize ji pak zasadila poslední ránu. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: RTL Z

Petr Miler