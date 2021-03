Další nové Hyundai se ukázalo do detailu, designově zkouší zase něco úplně jiného před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Korejci se zjevně rozhodli, ze ať už si u nich koupíte cokoli, design s tak trochu šílenými světly dostanete pokaždé. Po „neviditelných” světlech nového Tucsonu zkouší zaujmout další nové řešení modelu Mistra.

Hyundai znovu získalo do svého čela jednoho z nejprogresivnějších velkých designérů posledních dekád a tak moc o něj jistě stojí z jediného důvodu - chce nabízet vzhledově výrazná auta. Jak moc se vám jeho nejnovější modely líbí, budete nejlépe vědět sami, výrazné jsou ale každopádně.

Jednou z obsesí Luca Donkerwolkeho jsou světla, která má v úmyslu z moderních aut zcela odstranit a v případě některých modelů tak úspěšně činí. Ale protože Donkrewolke nechce, aby všechny modely jedné značky byly v určitou chvíli jednou variací na totéž, nedrží se jednoho nápadu. A tak vám můžeme do detailu zvenčí i zevnitř ukázat další novinku značky, která má opět světla jako ze sci-fi filmu a přitom právě míří do prodeje.

Jde o Hyundai Mistra, které se poprvé krátce ukázalo už loni, až teď si o něm ale můžeme říci vše důležité. I když se to nemusí zdát, jde o relativně velký sedan střední třídy - na délku měří 4 780 mm, na šířku 1 815 mm a na výšku 1 460 mm, přičemž rozvor náprav dosahuje 2 770 mm. Je to tedy podobně velké auto jako model Sonata a pokud si nyní říkáte, jaký vedle něj dává smysl, pak rovnou říkáme, že nemáme tušení. Ale trápit nás to nemusí, protože stejně jako se u nás neprodává Sonata, nebude tu k mání ani Mistra - ta je primárně určena pro Čínu.

Nás na ní ale nevíce zaujala ona světla, která míchají hned tři oblíbené moderní motivy - úzký proužek z LED jako hlavní světla nahoře, ještě užší proužek jako denní světla dole a mezi tím obří parabola pro další tři světelné zdroje. Výsledek je podobný tomu, co jsme mohli vidět na modelech Palisade či Kona, ale je to zase něco trochu jiného. Působí to divoce a popravdě nevíme, co si o tom myslet - je to jako Robocop se svítícími kusadly pavouka. V návaznosti na chromovanou masku chladiče to možná nevypadá úplně špatně, ale posuďte sami.

Nyní nás nakloněné H pustilo i do interiéru, který už se tak nekonvenčním být nezdá. Krom podivného volantu, jehož obdoba je ale vlastní i jiným novinkám, se drží dnes vcelku obvyklého rozložení palubní desky se dvěma navazujícími displeji a relativně jednoduché, čisté středové konzoli pod tím umístěným uprostřed. Místa uvnitř má být díky rozvoru 2,77 metru habaděj a o lecčem svědčí i objem zavazadlového prostoru - s 530 litry má třeba Mercedes třídy E o pouhých 10 litrů objemnější.

V případě techniky půjde standardně o vůz pracující s motorem 1,8 s atmosférickým plněním, 143 koňmi výkonu a 176 Nm točivého momentu, který bude dále procovat s automatem CVT. Alternativou bude jednotka 1,5 turbo se 170 k a 253 Nm a dvouspojkovým automatem.

Ještě další variantou pak bude elektrická verze (modré auto se specifickým designem na dvou fotkách níže) se 184koňovým elektromotorem živeným 56,5kWh bateriemi. Má ujet až 520 km na nabití, což bude ovšem chtít extrémně lehkou nohu (jde o ekvivalent asi 22 litrů benzinu v nádrži konvenčního auta) a „dobití z 30 na 80 % už od 40 minut” zní spíše jako vtip, to je jako uvádět zrychlení z 30 na 90 km/h z kopce. Nicméně při dále zmíněných cenách není ani to nezajímavé.

Jak jsme již zmínili, Mistra se začíná prodávat, a tak známe i její ceny. Ty začnou v přepočtu na přátelských 450 tisících korunách za konvenční verzi a 600 tisících Kč za elektromobil. Jak moc bude Hyundai s novinkou úspěšné, ukáže až čas, prodej podobně laděného, velkého sedanu ale v Evropě neočekáváme bez ohledu na jeho obchodní úspěch kdekoli jinde.

Hyundai Mistra zaujme hlavně řešením svých čelních světel, je to zase něco trochu jiného. Je to ale jinak pozoruhodně velké auto s přijatelnou technikou za velmi přátelské ceny. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Miler