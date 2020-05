Další nové SUV Škody odmaskováno na ilustracích, vypadá spíš jako mix MPV a kombíku dnes | Petr Prokopec

Jeho jméno známe už dlouho a i jeho technikou už se škodovka pochlubila. Zbývá odhalit vzhled, který není zase tak těžké odhadnout z oficiálních fotek maskovaného auta.

Koronavirus sice na nějakou chvíli obrátil svět vzhůru nohama a dokonce i trochu pozastavil veškeré dění, nyní se však soukolí společenského, ekonomického i politického života začínají opětovně roztáčet. Nejinak jsou na tom i výrobci aut, kteří po několikatýdenní odstávce otevírají továrny a chystají se i na premiéry novinek. Jednou z nich se letos stane i Škoda Enyaq, tedy vůbec první mladoboleslavský elektromobil postavený na modulární platformě MEB zasvěcené pouze tomuto pohonu.

V kabině bude novinka nabízet prakticky stejný prostor jako Kodiaq. Obě SUV jsou podobně dlouhé (4 685 mm versus 4 697 mm), stejně jako disponují podobným rozvorem (2 765 mm versus 2 791 mm). Máme tu rovněž značnou shodu v rámci šířky (1 877 mm versus 1 882 mm), Enyaq je nicméně podstatně nižší (1 618 mm versus 1 676 mm). To se samozřejmě projevilo i na jeho vzezření, jež připomíná kombinaci MPV a kombíku na chůdách.

Zda jde o váš šálek kávy, musíte říci sami. Napomoci vám v tom přitom mohou nové neoficiální ilustrace, které vychází z továrních snímků zakamuflovaných prototypů. Dá se přitom předpokládat, že realita příliš vzdálená nebude. Enyaq tak plně zapadne do současných firemních mantinelů, neboť disponuje nízkou a širokou čelní maskou, kvůli aerodynamické plnou, předními světly řezanými ve tvaru křišťálu a nápisem Škoda mezi zadními lampami nabízejícími hrátky ve stylu Audi.

V základní podobě bude Enyaq jako první Škoda od 90. let minulého století nabízena s pohonem zadních kol. Mimo to ovšem budou moci zákazníci sáhnout také po čtyřkolce, stejně jako dostanou na výběr tři velikosti baterií a pět variant hnacího ústrojí. Elektrická novinka je uzpůsobena rychlodobíjení při výkonu až 125 kW, pročež by vám k dobití kapacity z 10 na 80 procent mělo stačit jen 40 minut. Platí to přitom i pro největší akumulátorový paket.

Základem nabídky se stane Enyaq iV 50 vybavená motorem se 148 koňmi a bateriemi o kapacitě 55 kWh, se kterými zvládne 340 km bez nabíjení. Provedení Enyaq iV 60 pak kapacitu navýší na 62 kWh, což vyústí v 390kilometrový dojezd. Výkon elektromotoru u zadní nápravy přitom narostl na 180 koní. Ještě o chlup více, konkrétně 204 koní, pak nabídne Enyaq iV 80, který má kapacitu 82 kWh dostačující na 500 km.

S největším paketem baterií půjde spárovat onen pohon všech kol, respektive tedy kromě zadního i přední elektromotor. V případě varianty Enyaq iV80X je možné počítat s 265 koňmi a dojezdem 460 km, tutéž vzdálenost pak na jedno nabití zvládne urazit i Enyaq iV RS. Ta již dostala do vínku 306 koní, tedy absolutní vrchol v rámci Škody. Stovku pak zvládne za 6,2 sekundy při cestě za maximálkou omezenou 180 km/h kvůli limitům elektrické ústrojí.

Lze už jen dodat, že na druhé straně vozu, tedy v zavazadelníku, lze počítat s 585 litry. V rámci kabiny pak na zákazníky čeká 13palcový volně stojící středový displej, který lze za příplatek doplnit head-up displejem s rozšířenou realitou. Tím nám dostupné informace končí, pročež jen zmíníme, že úspěch vozu záviset na ceně. Ta ale nejspíše bude relativně akceptovatelná jen u nejslabšího a tedy technicky a dynamicky nepříliš oslňujícího provedení.

Chystaná Škoda Enyaq se ukázala na neoficiálních ilustracích...



...jenž vychází z továrních snímků zakamuflovaných prototypů

Zdroje: Škoda Auto, Kolesa.ru

Petr Prokopec