Další přesluhující Fiat nedostane rozumného nástupce, odbory potvrdily, že ve výrobě zůstane 15 let | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Fiat v Evropě postupně přišel skoro o milion zákazníků ročně a mezi automobilkami se z absolutního vrcholu propadl až do šedi průměru. Hlavní zásluhu na tom má neschopnost Italů smysluplně inovovat prodejní hity, po Puntu a pětistovce to odnese i Panda.

Fiat loni prodal v Evropě 467 940 nových aut. Šlo o další pád z kdysi i více než 1,3milionových ročních prodejů, na kterém se loni nepovedlo změnit zhola nic. Aktuálně se tak zdá nepravděpodobné, že by se Italové ještě kdy zvládli dostat k vyšším metám, zvláště s ohledem na jejich budoucí plány. Mateřský Stellantis sází vše na jedinou, elektrickou kartu, což stěží přinese zlepšení prodejů, spíše naopak.

Co by Fiat potřeboval, je obnovit své klíčové modely, na kterých po léta stavěl své úspěchy. Punto ale zařízl zcela, model 500 dále prodává v původní, dnes už 15 let staré podobě a elektrický nástupce boduje leda v zemích, kde se na něj skládají všichni ti, kteří ho nekupují. Dalším prodejním hitem je Panda, která by po 11 letech na trhu též potřebovala nástupce jako sůl. Ani ona se jej ale nedočká.

Potvrdili to zástupci odborů po setkání s vedením koncernu Stellantis, který rozhodl o tom, že se stávající provedení bude prodávat beze změny až do roku 2026, tedy znovu 15 let. Jak konkurenceschopná tak dále může být? Logicky stále méně a jakkoli rozumného nástupce čekat nemůže, neboť i modely tohoto ražení čeká podobně jako pětistovku elektrifikace, která je učiní nepřijatelně drahými.

O tom pro změnu promluvil šéf Fiatu Olivier Francois, který potvrdil, že nové auto stejné třídy dostane platformu e-CMP. Na té je mimo jiné postaven i Peugeot e-208, který u nás dnes startuje na - podržte se - 885 tisících Kč. To je téměř o 600 tisíc Kč víc, než na kolik přijde současná Panda. I kdyby se za dalších pár let stalo hned několik zázraků, novinka bude o statisíce dražší. Proto také chce Fiat nejméně 4 roky prodávat stávající Pandu - jinak by na mnoha trzích neprodal skoro nic.

Je to znovu sázka na jednu kartu, která může a nemusí vyjít. A podle nás nevyjde. Pokud se to stane, bude mít Fiat za pár let v nabídce hodně přes 10 let starou Pandu, která stěží bude táhnout. A současně nepřímého elektrického nástupce, který se snadno dvojnásobnou cenu též lidi do showroomů nenažene. Jak se budou v takovém případě dále vyvíjet prodeje značky, asi nemusíme rozvádět.

Současný Fiat Panda potřebuje nástupce jako sůl, žádného ale nedostane až do roku 2026. Foto: Fiat



Dříve zřejmě dorazí elektrický nástupce vzešlý z konceptu Centoventi. Ten starý nebude, drahý ale ano. Co chce Fiat za pár let v této třídě prodávat? Foto: Fiat

Zdroj: Reuters

