Další velký dodavatel VW, BMW a Mercedesu vyhlásil bankrot, 3 800 lidí má přijít o práci

/ Foto: Volkswagen

Problémy německého automobilového průmyslu zdaleka nezačínají a nekončí ve Volkswagenu, dřív uvidíme padnout menší firmy. Tedy vlastně neuvidíme, už je padat vidíme. Slabší kusy skončí jako první a společnost WKW se nyní přidala mezi ně.

Zmínili jsme to mnohokrát, ale musíme to zopakovat. Ačkoli se při vyslovení spojení „automobilový průmysl” většině lidí vyjeví velké a známé automobilky jako Volkswagen nebo Škoda, ve skutečnosti toto odvětví reprezentuje v prvé řadě násobně větší počet širší veřejnosti prakticky neznámých firem, které pro známé společnosti vyrábí řadu dílčích komponentů.

Moderní auto je zkrátka jedna velká skládačka, ze které přímo v automobilkách vzniká relativně malý počet komponentů. Výrobci aut si typicky produkují své vlastní motory, jejich součásti už si ale nechají vyrábět. Převodovky obvykle dodávají externí firmy komplet, to samé podvozkové díly. Karoserie obvykle vznikají přímo u výrobce, ale světla už typicky ne, stejně jako různé menší části, skla či loga. Interiéry pak bývají téměř bezvýhradně složeny z dodávaných dílů, o elektronických prvcích ani nemluvě.

Všechny tyto věci musí někdo dělat. A pro všechny jejich výrobce někdo pracuje. Pokud tedy VW udělá strategickou chybu a - řekněme - vsadí všechno na trhem nevyžádaný typ drahých aut, což ve výsledku způsobí zásadní omezení jeho výroby, rozjede se jedno velké domino. Neboť když nejsou třeba statisíce nových vozů, nejsou třeba nejen továrny na ně a zaměstnanci v nich pracující, ale ani statisíce dílů, ze kterých jsou skládána, snadno desítky továren, které je vyrábí, a tisíce, desetitisíce lidí, kteří v nich pracují. A tohle domino může skončit klidně u vás doma, protože zrovna v Česku tyto společnosti působí ve velkém, ať už jde o filiálky zahraničních molochů či místní výrobce.

Proto je bující krize ve VW a dalších německých automobilových společnostech tak zásadní věcí. A představa, že tento problém s potenciálně biliónovými dopady vyřeší nějaké záplatování typu dotace na to či ono, je naprosto lichá. Je to tak mohutný mechanismus, že jej nemůže zachránit nic jiného než on sám - návratem k efektivnějšímu fungování.

Zda na něj dojde, ukáže jen čas, pro tuto chvíli ale platí, že automobilový průmysl zejména v Německu se nachází na uměle vyvolané sestupné spirále, která bude mít další a další oběti. První na řadu přijdou „slabší kusy ze stáda”, tedy firmy, které měly potíže už dřív a současný úpadek jim zasazuje další ránu. Mezi takové patří i společnost WKW, o jejímž úpadku informuje WirtschaftsWoche.

Na rozdíl od třeba dříve padlého Recara je to znovu šířeji neznámá firma, nejde ale o žádný krcálek. Ve Velbertu and Wuppertalu stále zaměstnává asi 3 800 lidí, kteří zejména pro Volkswagen a Mercedes-Benz vyrábí komponenty jako střešní ližiny, hliníkové profily, trubky pro klimatizační systémy, kovové ozdobné prvky interiérů a podobné věci. Jak už padlo, s problémy se potýkala už dřív, v roce 2022 se za ní muselo zaručit Severní Porýní-Vestfálsko, později měl společnost „dostat do pohody” americký investor. V červnu WKW oznámilo, že převzetí části firmy Američany je domluvné, tehdejší dohoda ale nikdy nebyla naplněna.

Nového investora měly odradit právě bující problémy německého autoprůmyslu, a tak z ní vycouval. WKW ještě chvíli hledalo konstruktivní řešení, za nastalých okolností ale nikdo nebyl ochoten dál tahat podobnou firmu z bryndy. V pátek 20. září 2024 tak WKW nezbylo než u soudu vyhlásit bankrot a v rámci přetrvávající insolvence požádat o ochranu před věřiteli. Co bude dál, je otázkou.

Věc pochopitelně nemusí skončit likvidací, v úvahu vždy připadá i restrukturalizace. WKW vážně není malá firma, její poslední známý roční obrat činil 591 milionů euro, tedy asi 15 miliard Kč. Už fakt, že dosud nenašla nikoho, kdo by se na jejím dalším fungování chtěl podílet, ale naznačuje, že její perspektiva není dobrá. Oněm 3 800 lidem tak reálně hrozí, že definitivně přijdou o práci a novou si budou muset hledat jinde. Kde, je znovu otázkou, automobilové společnosti dnes ve velkém opravdu nenabírají.

Další vývoj ukážou následující dny a týdny, jedna věc je ale jasná už teď - německých automobilových firem je nyní moc, jejich kapacity jsou nepřiměřené tomu, co se u našich západních sousedů vyrábí, a někdo prostě bude muset z kola ven, všechny zachránit nepůjde. Zda to muselo dopadnout takto, posuďte sami, náš názor je vám jistě zřejmý.

Výroba v závodech VW vázne. A nejen v nich, problémy má mj. také Mercedes. Zrovna pro tyto firmy dodávala díly německá firma WKW, která poslední omezení výroby evidentně ve zdraví nepřežila a vyhlásila bankrot. Foto: Volkswagen

Zdroj: WirtschaftsWoche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.