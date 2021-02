Data ukazují, jaká budoucnost čeká v Evropě manuální převodovky před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Křišťálová koule to není, pokud se ale nestane cokoli mimořádného, zdá se být nevyhnutelné, že manuální řazení začne stíhat v celé Evropě stejný osud jako na trzích, které dnes tlačí elektromobilitu.

Nabídka automobilek je dnes na první pohled stále pestřejší než kdy dříve, jako by se chtěla trefit do vkusu úplně každého. Však si stačí uvědomit, kolik modelů nabízelo třeba BMW ještě v 90. letech a kolik jich nabízí dnes. Uběhlo jen něco přes 20 let a z řad 1, 3, 5, 7, 8 a sem tam nějakého Z se stalo tolik modelů, že byste usnuli dříve, než je všechny vyjmenujeme.

Jenže to je pozlátko, stále rozličnější karoserie halící stále unifikovanější techniku. Automobilky zejména předem vybírají, jaký motor spojí s jakou převodovkou a pohonem kol, někdy i typem karoserie. A tak i když BMW se pořád aspoň trochu snaží, neprodá vám mimo jiné žádnou šestiválcovou řadu 3 s manuální převodovkou, nejsilnější diesely s jiným pohonem než 4x4 a automatem a tak podobně. Ještě patrnější je tento posun u masových značek, jako je VW - doby, kdy bylo možné koupit i do Golfu prakticky jakýkoli motor od R4 přes R5 až po V6 s manuály, automaty a pohonem předních i všech kol dle libosti jsou pryč teprve nějakých 15, 20 let. Přesto z nich nezbylo prakticky nic - dnes už ani takový Golf R nemůžete mít v Evropě s manuálním řazením, i když se vyrábí pro USA a Kanadu.

Tento trend nastal přímo či zprostředkovaně kvůli většímu tlaku na úsporu nákladů, do budoucna ale ještě teprve chytí vítr do plachet. Naznačují to data nizozemského BOVAGu, tamní obdoby českého Svazu dovozců automobilů, který zmapoval vývoj zájmu o manuální a automatické převodovky u jednotlivých typů a motorizací aut v loňském roce. A ten nejlépe ukazuje, že k témuž dříve nebo později přistoupí téměř všichni, neboť s ohledem na probíhající změny nebudou mít ani jinou možnost.

Na první pohled není situace manuálů v zemi tulipánů dramatická - loni mělo 53 procent ze všech prodaných aut automatickou převodovku a 47 procent manuál. Předloni byl podíl vozů se dvěma pedály 51procentní, takže ani nejde o nějakou zásadní změnu, třebaže historické vítězství automatů je tak předkládáno. Zajímavější je ale pohled na zastoupení jednotlivých způsobů přenosu výkonu na kola u různých typů aut, který teprve ukazuje, co se děje.

Z dat totiž vyplývá, že u elektrických aut je zastoupení automatů (či spíše jednostupňových převodovek, i ty dvoustupňové jsou raritou) stoprocentní, žádný sériově vyráběný elektromobil s ručním řazením se v Evropě neprodává. V případě hybridů si pouze jeden zákazník z dvaceti (tedy 5 % lidí) loni pořídil manuál - opět proto, že souhrou vícero motorů obvykle zajišťují jen automaty. A ani kupci dieselů po ručním řazení neprahnou, po automatu v tomto případě sahá 60 % lidí.

Poslední baštou manuálů jsou tak vozy s benzinovými motory, jejichž kupci ruční řazení volí z 64 procent. To je samo o sobě fascinující, jak jsme ale zmínili zkraje, ani tato dominance u stále nejprodávanějšího typu aut nestačí na celkovou nadvlády. Manuály jsou tak dále na ústupu, a to hlavně kvůli tomu, že s moderními či možná spíše módními způsoby pohonu si netykají.

V zemích, kde nejsou zákazníci tak moc tlačeni do elektrických a hybridních aut, je situace jiná. Pokud ale dojde na stejné kroky i tam, nedá se očekávat, že by ruční řazení stihl jiný osud, protože prostě nebudou k dispozici. My za opět méně pestrou nabídku rádi nebudeme, tušíme ale, že na už nastartovaném procesu nic nezměníme a z manuálů se jednou stane něco jako mechanické hodinky či gramofonové desky - preferovaná volba hrstky „úchyláků” uspokojovaná několika okrajovými značkami.

Už dnes Škoda v nové Octavii manuál prakticky neukazuje, i když s ním prodává spoustu aut. Fotky pro tisk jsou plné voličů automatů. Foto: Škoda Auto



Jen k verzi RS se najdou dvě, trochu více se snaží britská filiálka, která jako jediná věnuje detailní pohledy jedné „manuálních voleb”. Nebudou to ale sami výrobci, kteří manuály pošlou do důchodu, to spíše regulace tlačící na rozvoj elektrifikovaných pohonů všeho druhu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: BOVAG

Petr Miler