Dealeři Jaguaru ženou automobilku k soudu, ani oni nechápou totální devastaci všeho, co dosud budovali

Nekoncepční, strategicky podivné jednání Jaguaru a Land Roveru má za následek i to, že mohutné investice do nových showroomů dealerů přichází po pár letech vniveč, aniž by došlo na slibované obrovské prodeje. Kdo se diví, že se jim to nelíbí?

V březnu roku 2008 trápící se Ford prodal britské automobilky Jaguar a Land Rover indickému koncernu Tata Motors. Pod jeho taktovkou bylo o pět let později oznámeno, že dochází sdružení obou značek. Souběžně s tím byl představen i obchodní plán, který měl vést k jednomu milionu všech prodaných aut ročně. Bylo nicméně třeba, aby ruku k dílu přiložili i jednotliví dealeři. Po těch se chtělo, aby v nemalé míře investovali do showroomů, které měly být rozdělené napůl, kdy by se každá půlka věnovala jedné značce. Zároveň vše mělo být patřičně luxusní.

Do takto rozjetého vlaku nepřekvapivě naskočili i kanadští prodejci, kterým firemní ústředí slibovalo prodeje ve výši 12 tisíc Land Roverů a 8 tisíc Jaguarů ročně. Jenže zatímco první značka si vedla a vede ještě relativně dobře, s tou druhou to jde od desíti k pěti. V roce 2017 se totiž kanadským dealerům povedlo udat je 4 620 exemplářů, loni pak šlo dokonce už jen o 1 118 kusů. Něco takového může jen stěží ospravedlnit opravdu vysoké investice, úprava každého dealerství totiž vyšla na přibližně 20 milionů kanadských dolarů (cca 338 milionů Kč - zdá se nám to absurdně hodně, ale přesně tak praví Auto News).

Z takto trýznivé situace mají Jaguaru pomoci elektromobily, na které se britská automobilka rozhodla vsadit vše. Letos tak ukončí výrobu všech svých dosavadních modelů - bateriových i spalovacích - a od příštího roku začne vyrábět už jen elektromobily, které navíc nebudou představovat konkurenci Audi, BMW či Mercedesu. Místo toho Britové míří do vůbec nejvyšších pater trhu a na mušce mají značky jako Aston Martin či Bentley. Něco takového ovšem kanadské dealery děsí.

Dle zdrojů Auto News mají cílové prodeje klesnout z oněch osmi tisíc aut na pouhých 700 vozů ročně. Když si nicméně uvědomíme, že této metě byl Jaguar velmi blízko již loni, kdy přitom měl k dispozici široké portfolio levnějších spalovacích aut, lze jen stěží uvěřit tomu, že nové plány dojdou realizace. Ostatně chystaná novinka má v zámoří stát od 125 000 USD (2,88 mil. Kč) nahoru. Aby ovšem mohla uspět, bude muset nabídnout víc než Tesla. Což v rámci komfortu asi problém nebude, v případě techniky však na Brity nesázíme.

Při registracích, které půjde pomalu spočítat na prstech jedné ruky, ovšem automobilka ani náhodou nepotřebuje stávající dealerskou síť. Zvláště když navíc v Kanadě ještě hodlá přejít na online prodeje, kdy stávající showroomy budou sloužit pouze k předváděcím jízdám či předávání aut. Prodejci si tak přijdou na pevně daný poplatek, který bude mít k někdejším provizím hodně daleko. Což znamená, že z investic, na které v průběhu posledních let došlo, se stanou jen peníze vyhozené do luftu.

Kanadští dealeři tak na automobilku chystají hromadnou žalobu, neboť ani oni nechápou totální devastaci všeho, co dosud oni i Jaguar vybudovali. Zatím mezi oběma stranami probíhá jednání o možné kompenzaci. Ve Státech Britové již prodejcům nabídli, že mohou vyhradit více plochy Land Roveru, přičemž podobná strategie je uplatňována také na severu kontinentu. Jenže dealerům něco takového zkrátka nestačí, což je pochopitelné. A slib, že zachován u nich bude autorizovaný servis a prodej ojetých aut, také není dostačující.

Jaguar si tak obrazně řečeno zvolil opravdu podivný odchod z tohoto světa. Nejen že si sázkou na luxusní elektromobily Britové stloukli rakev, nyní ještě musí počítat s tím, že je do ní jejich dosavadní obchodní partneři pomohou. To by byl opravdu smutný konec.

Ze showroomů Jaguaru a Land Roveru se před devíti lety stala nadmíru luxusní prodejní centra. Jenže dealeři do nich investovali mnoho, přičemž dosud se jim jejich peníze nevrátily. Od příštího roku ale mají vydělávat ještě méně - či dost možná nic -, což se jim pochopitelně nelíbí. Foto: Jaguar Land Rover

