Design nových BMW musel zachránit Bělorus, až poslední novinka z jeho pera vypadá konečně dobře před 4 hodinami | Petr Prokopec

Design většiny mnichovských novinek byl poslední dobou rozporuplný - buď byly až příliš odvážné, nebo trpěly zjevnou nenápaditostí. Neue Klasse X konečně vypadá svěže a přitom tolik nedráždí, o její vzhled se postaral dosud nepříliš známý Bělorus v řadách designérů BMW.

V posledních letech BMW vsadilo u svých nových modelů buď na značně, snad až účelově kontroverzní design (typicky model XM), nebo se sotva dokázalo posunout vpřed (typicky nová řada 5). Pro automobilku to povětšinou neznamenalo problémy s odbytem, jen XM v kombinaci se svou cenou střílí až moc vysoko, přesto automobilka nemohla být spokojena s tím, jakých hodnocení se jejím vozům zejména od jejích tradičních příznivců dostává.

Několikrát předčasně odhalená Neue Klasse X, která je - věrna odporu BMW k nucené elektrifikaci - základem podoby budoucích spalovacích i elektrických SUV značky, možná i proto zamířila jiným směrem. A co do činění s tím bude mít osoba autora, Alexeje Kežy. Vyslovení tohoto jména se vám asi mnoho žároviček nerozsvítí, není to žádný Marcello Gandini, ale stále relativně mladý běloruský designér, který v řadách BMW postupně nabývá na významu.

Vzhledem k aktuálnímu odporu proti všemu ruskému a běloruskému je to možná i překvapivé, Keža ale u BMW není nováčkem a podílel se už na jiných konzervativněji laděných vozech značky, jako je současná řada 3 G20. S konceptem Vision Neue Klasse X míří podobným směrem a máme pocit, že to je po dlouhé době nový bavorák, který vypadá konečně dobře - moderně i atraktivně. A nejde o žádný divoký koncept, produkční verzi SUV o velikosti přibližně současné řady 3 máme očekávat ve výrobě během roku a něco s velmi podobným vzhledem.

A je to slušný posun vpřed, neboť loňský koncept Vision Neue Klasse, pro změnu předobraz nové řady 3, svým vzhledem Evropany zase tolik neohromoval. Varianta X je na tom o poznání lépe a nebojíme se říci, že jde o možná nejlépe vypadající BMW za poslední dekádu. Stojí za tím hlavně normální velikost čelních ledvinek Ty jsou stylizovány vertikálně a působí třídimenzionálním dojmem. Zasazeny jsou pak do jednolitého panelu, který skrývá také výškově orientovaná světla.

BMW uvádí, že modulární platforma, na níž auto stojí, dala designérům nebývalou svobodu, aby se mohli navrátit ke klasickým proporcím. I proto mají oba nové koncepty nízkou linii boků, bohaté prosklení (vzadu zakončené klasickou Hofmeisterovou křivkou) a žraločí čumák. Zadní části pak dominuje střešní křídlo, na které tvarově navazují dělené zadní lampy. Nárazník pod nimi pak stejně jako ten přední nepůsobí pouťovým dojmem, což byl jeden z obvyklých posledních přehmatů značky.

Dle automobilky se aerodynamika nového SUV vůči těm dosavadním zlepšila o 20 procent, přičemž nový design pneumatik a nové řešení brzd přispívají k jejich 25procentnímu nárůstu efektivity. V případě elektrických verzí má obojí přispět k 30procentnímu navýšení dojezdu, konkrétní specifikace baterií ale zůstávají zatím tajemstvím. BMW nicméně potvrdilo, že bateriové články budou mít vyšší energetickou hustotu než stávající a pracovat se bude s 800voltovou architekturou.

Vnitřek je pak definitivně potvrzením, že ovládání iDrive je minulostí. Cestující tedy budou muset spoléhat na dotykový displej či hlasové ovládání. Čalounění je pak vyrobeno z udržitelných materiálů na rostlinné bázi, jenž doplňují recyklované plasty vylovené z moře. Jak tomu ovšem bude v sérii, zjistíme až příští rok, kdy se Neue Klasse X začne vyrábět v maďarském Debrecínu, a to nejspíše pod nejprve označením iX3 druhé generace a posléze i jako klasická X3.

Vision Neue Klasse X je jedním z nejhezčích bavoráků posledních let, podobná produkční verze má začít už příští až přespříští rok sjíždět linek továrny firmy v maďarském Debrecínu. Foto: BMW

