Designéři vrátili život legendě silnic východního bloku, u nás ji kdysi jezdila spousta

/ Foto: MA-DE Studio

Bylo to sympatické malé auto, které motorizovalo i značnou část Čechů a Slováků, jen u nás se stalo hitem dávno poté, co bylo technicky na špici. Nová verze Fiatu 126 by to mohla dohnat.

Když se řekne legenda silnic východního bloku, co se vám vybaví? Pochopitelně staré škodovky s motorem vzadu, jistě žigulíky, Trabanty, Wartburgy, některým možná i Volhy nebo někdejší Dacie. Zapomínat bychom ale neměli ani na jedno auto, které se svého času též postaralo o motorizaci milionů lidí žijících za železnou oponou, Čechoslováky nevyjímaje - Fiat 126p.

Polská iterace nástupce Fiatu 500, který se představil v roce 1972, vstoupila do prodeje jen rok později a svého času byla moderním malým vozem, schopným navzdory drobným vnějším rozměrům odvézt i skromnější rodinu. Jenže zatímco italský originál byl v roce 1980 vyřazen z prodejního programu a nahrazen novějším nástupcem, polská verze zůstala ve výrobě až do roku 2000, skutečně o 20 let déle. A navzdory dílčím inovacím byla už o mnoho let dříve zoufale zastaralým zbožím, které na automobilovou mapu světa nedostaly ani její vrcholné evoluce.

I tak se Fiatu 126p prodaly přes 3 miliony kusů a pokud jste zažili komunistickou éru Československa na vlastní kůži, tohle auto jste nevyhnutelně museli pravidelně vídat a možná v něm i osobně jezdit. A pokud ne, ale přesto si získalo vaše sympatie, můžete se modlit, aby do prodeje doputoval jeho moderní nástupce.

O tu se postarali designéři z italského studia MA-DE, kteří si dali za cíl vrátit život právě tomuto modelu. Pokusili se tak zachovat jeho designový svéráz, ale přidat mu moderní šmrnc a aktuální techniku. Auto tedy počítá s elektrickým pohonem, je o něco větší než originál, jinak siale zachovává svůj sympatický krabicoidní vzhled s řadou současných vizuálních prvků - od řešení světel až třeba po velikost kol.

Autoři studie ve své tiskové zprávě k projektu nezmiňují detaily o technice krom zmíněného elektrického pohonu, nepokusili se ztvárnit interiér a neříkají, co jejich nápad čeká. Zřejmě tedy doufají, že by se jej Fiat mohl chytit a vedle moderní, elektrické interpretace modelu 500, postavit třeba i totéž v případě stodvacetšestky. Popravdě, nezlobili bychom se, auto je to zajímavé. A to předpokládáme, že v Polsku by byly naděje takového auta okouzlit masy ještě mnohem větší.

Pokus vrátit život Fiatu 126(p) nedopadl vůbec špatně, tedy alespoň podle nás. Foto: MA-DE Studio

Zdroj: MA-DE Studio

