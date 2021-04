Dieselové motory jsou u konce s dechem, říká expert, už je ani nemá kdo kupovat před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Některé automobilky stále větší dieselům slušnou budoucnost, minimálně při pohledu na vývoj prodejů v Německu to tak ale nevypadá. A lépe už prý nebude.

Pokud se podíváme na na data dokumentující evropské prodeje nových aut, nelze si nevšimnout postupného úpadku dieselových motorů. Za uplynulý rok jejich tržní podíl klesl na 27 procent všech nově prodaných aut, přičemž o rok dříve to bylo 31 procent a v roce 2011 dokonce 58 procent. V současnosti je tak o naftové motory nejmenší zájem za několik posledních dekád a podle německého experta Ferdinanda Düdenhoffera, šéfa centra CAR, to znamená jediné: Jejich konec.

Důvodů je více, hlavním hybatelem jsou ale pochopitelně nastavené tržní regulace. Ty dřívějším dieselům nejenže nekomplikovaly život, dokonce jim fandily. Nyní je situace přesně opačná a pokud politikům neodporují ani největší hráči na trhu, snahy menších automobilek na nastaveném trendu něco mění.

Düdenhoffer tím ukazuje hlavně na Volkswagen, který se do elektrické mobility tak trochu zbláznil. Klíčovým hráčem na trhu je tak nastaven kurz, který bude nebo později následovat každý, zvláště když jej nepřímo nařizuje Evropská unie. A nehoruje za něj jen ta, elektrifikaci podporují i mnohé státy, nevyjímaje Německo, které přišlo s dotacemi ve výši až 9 000 Eur (cca 232 tisíc Kč). Vozy s elektrickým pohonem jsou tak často jen o málo dražší než jejich protějšky se spalovacím ústrojím, jenž naopak podražily kvůli anti-emisním opatřením, investicím do elektromobility i zatížením skrze nové daně.

Düdenhoffer ale vidí jako nakonec jako rozhodující moment jinou věc - postoj firem. Ty se spíše z obav o svou image než kvůli snaze o co nejvýhodnější provoz svých autoparků začaly přeorientovávat z efektivního řešení (tedy dieselu) spíše na efektní (tedy plug-in hybridy a hybridy). „Na počátku roku 2015 tvořily 77 procent firemních prodejů diesely, v polovině roku 2020 to bylo již jen 45 procent, dnes už je to méně než 40,“ říká Düdenhoffer.

Pokud veškeré tyto důvody sečteme, nelze se vlastně ani divit, že „v březnu byl podíl dieselů na německých registracích nejnižší v tomto tisíciletí“. Konkrétně šlo jen o 22,1 % na celkových prodejích podle Düdenhoffera se máme připravit na ještě nižší čísla. Pokud dieselům ukazují záda i firmy, není už nikdo, kdo by je mohl zachránit a není to nutně jen rozmar. Podle jeho dat v praxi nové firemní diesely emitují 174,4 g CO2 na 100 km, zatímco benziny jen 152,8 gramu. Není to samozřejmě tím, že by diesel nebyl efektivnější, podporuje ale firemní nákupy větších, těžších a výkonnějších aut.

Dle Düdenhoffera zkrátka není nic, co by nastalý trend mohlo zvrátit. Pár nafťáků prohlubuje také nová emisní daň, která v Německu od nového roku zdražila benzin a motorovou naftu. A pokud Velká Británie splní svou hrozbu a v roce 2030 diesely zakáže zcela, bude to další hřebíček do rakve. Konec těchto či jiných spalovacích motorů tak rozhodně nebude okamžitý, nic jiného než tichý a postupný odchod ale nemáme čekat.

Vývoj podílu různých typů pohonu na prodejích nových aut v Německu

Podíl dieselů v Německu na celkových prodejích povážlivě klesl a lépe už být nemá. Podle šéfa centra pro automobilový výzkum Ferdinanda Düdenhoffera je konce éry dieselových motorů nevyhnutelný. Grafika: ADAC/Autoforum.cz, Zdroj dat: KBA

Zdroj:CAR

Petr Prokopec