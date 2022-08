Doba musí být zlá, když u Čechů nejvíc v historii boduje primitivní, levné auto vyráběné už 10 let před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mitsubishi

Tohle auto nepřestává překvapovat. V době, kdy se dozvídáme o klesajících prodejích téměř všech aut, většiny pak o desítky procent, si dekádu starý, ani před oněmi 10 léty pořádně nechtěný vůz připisuje nejen v Česku nárůst prodejů do nevídaných výšin.

Neprožíváme zrovna nejlepší chvíle našich životů, to nemá smysl zastírat. Inflace atakuje metu 20 % a dramaticky dál rostoucí ceny energií neslibují ani do budoucna nic dobrého, máme-li vyjmenovat pár nepříjemností. Tento vývoj po letech rozhazování napůjčovaných peněz nechala naplno propuknout pandemie koronaviru a reakce lidstva na ni, následně vše eskalovalo vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Nebylo by ale správné spatřovat příčiny jen zde.

Své k tomu řekli i politici, zejména pak Evropská unie, která se v momentě ekonomických těžkostí rozhodla naplno rozvinout své „zelené ideály”. Opakovaně jsme to kritizovali jako naprosto pošetilé, neboť toto je moment, kdy je třeba naopak od regulací upustit, nechat ekonomiky se co nejpružněji vyrovnat se nastalými šoky a poté možná přemýšlet o utahování šroubů. EU (a nejen ona) ale byla k těmto připomínkám hluchá a myslela si, že naopak přitažením šroubů v mnoha odvětvích lidské činnosti něčemu pomůže. Nestalo se.

My se budeme držet aut, kde se skutečně hlavně EU postarala - a ještě více hodlá postarat - o likvidaci menších a dostupných vozů. Její současný tlak na minimalizaci emisí CO2 (tedy hlavně elektrifikaci) i minimalizaci všech ostatních emisí (tedy hlavně antiemisní systémy spalovacích aut) vede výrobce do slepé uličky, kdy si mohou vybrat, zda budou ve třídě menších vozů vyrábět buď drahé spalovací auto nebo ještě dražší elektrické. Není divu, že si většina výrobců volí třetí cestu - nevyrábět nic a raději levná auta opouští.

Připomeňme, že například Škoda Fabia dnes startuje na 340 tisících Kč a nic levnějšího od škodovky nedostanete. Octavia III v roce 2013 začínala na 335 tisících a byla druhým nejdražším modelem značky. Tomu se říká změna.

Tento vývoj způsobuje, že si spousta lidí prostě nemá co koupit, však prodeje aut klesaly už před pandemií. Nyní jsou extrémně nízko také kvůli nedostačující výrobě, ale nedělejme si iluze, že se v dohledné dobře vrátí tam, kde byly - část kupujících byla z trhu vyloučena bez ohledu na to, zda nová auta jsou a nebo nejsou. A někteří hledají útočiště tam, kde by je to snad dříve ani nenapadlo.

Jedním z nejprodávanějších aut Evropy je tak dnes už mnoho měsíců v řadě Dacia Sandero. To se nikdy dříve nestalo a nyní se to děje jistě hlavně kvůli tomu, že jde o jedno z posledních nových levných aut vůbec. Sandero je ale novinka a dá se to vysvětlovat lecjak, je tu ale ještě jeden vůz, který ukazuje, jak se část kupujících zoufale uchyluje k modelům, o nichž by dříve ani neuvažovala.

Když jsem procházel letošní prodeje aut v Česku, znovu mě praštila do očí čísla Mitsubishi Space Star, jinde (a dříve i zde) Mirage, které růžky začalo vystrkovat už dříve. Je to pozoruhodné malé auto, které po léta platilo za nejlevnější v USA a jedno z nejlevnějších v Evropě. Přesto nikdy velký úspěch neslavilo, protože bylo tak zoufale primitivní a neatraktivní, že jste jej prostě nemohli chtít kvůli čemukoli jinému než ceně. Přesto si tento vůz letos našel v Česku o 72 procent více kupců než loni. A i když celkový odbyt 205 aut Mitsubishi na nohy nepostaví, je to pozoruhodný růst a nejvyšší číslo, které lze najít ve statistikách SDA za celou dobu působení vozu v Česku.

Že to není nějaká česká anomálie, ukazují německá čísla. Tam si první letošní půlrok Space Star našel - podržte se - 10 341 kupců, roste o desítky procent, je 34. nejžádanějším modelem v zemi, nejžádanějším Mitsubishi a jeho prodeje jsou na úrovni zmíněných Škod Octavia a Fabia. Spousta hvězd německého trhu je o desítky procent dole a vedle nich najednou najede už 10 let vyráběné auto a s nevídaným růstem se s prodeji dere na úroveň nejžádanějších Škod? To je skoro nepochopitelné.

Opravdu nejde o žádnou novinku, ale pořád to samé auto z roku 2012, které sice dostalo dostalo pár faceliftů, ale ten poslední přišel před třemi léty. Po něm vypadá přece jen lépe, podstata se ale nezměnila - byla to po léta jen hvězda automobilové nudy. Nezájem o ni byl tak velký, že se jej v roce 2013 prodalo v celé Evropě 13 978 kusů. Jen letošní odbyt v Německu za půl roku je skoro na úrovni tohoto čísla a zájem o Space Star roste prakticky všude. V celé Evropě roste za první půlrok skoro o 50 %.

Je to na jednu stranu absurdní, na tu druhou to ale prostě dává smysl. Space Star stojí v Česku 271 760 Kč a byť to opravdu není nic světoborného, dostanete nové auto nikoli levné značky s motorem 1,2 bez turba o 71 koních. Co víc člověk pro ježdění po městě a okolí potřebuje? Docela tedy chápeme, že vzhledem ke komplikované dnešní realitě a situaci na trhu je o tento vůz zájem, možná by si zasloužil i více propagace, však spousta lidí ani nebude vědět, že je vůbec ještě v prodeji.

Co nechápeme, je, že EU po zřetelně devastujících následcích svých posledních kroků trvá na svém. Úspěch Space Staru budiž budíčkem a názornou ukázkou, jak „kupředu” nás některé její kroky posouvají. Není čas přestat plánovat neplánovatelné?

Když Space Star v roce 2012 přišel na trh, neštěkl po něm léta ani pes. Teď je hvězdou prodeje, kam se podíváte. A prodává se násobně lépe než před 10 roky. Je to totiž jedno z posledních nových malých aut za malé peníze, většinu ostatních kroky EU vytlačily z trhu. Foto: Mitsubishi

Zdroje: SDA, JATO Dynamics, Mitsubishi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.