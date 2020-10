Drahé automobilky už mají náhradu za SUV, novým monstrům říkají SUL 8.10.2020 | Petr Prokopec

Už nějaký čas se mluví o tom, že doba SUV v jednu chvíli skončí, ale co přijde po ní? Mercedes, Audi nebo Porsche v tom mají jasno, pracují na křížencích sedanu a SUV.

Asi nemá smysl diskutovat o tom, že móda SUV tu s námi nebude věčně, třebaže obliba těchto vozů zatím neslábne. Žádný typ auta, který v určitou chvíli zářil více než jiné, na trůnu dlouho nevydržel déle než dekádu či dvě, a tak automobilky musí přemýšlet nad tím, co tyto vozy na trůnu nahradí.

Podle některých drahých značek by to měl být zcela nový typ aut, které dosud svět neviděl, tedy alespoň v produkční podobě. V případě konceptů nám vizi možné budoucnosti už před dvěma lety ukázal Mercedes v podobě studie Maybach Ultimate Luxury. V té době nicméně asi ještě nikdo netušil, že se díváme na zrod nového segmentu, do kterého míří prakticky veškeré prestižní automobilky. Podle listu Handelsblatt bychom se tak měli připravit na SUL neboli na luxusní křížence mezi SUV a sedany.

V tomto ohledu je třeba upozornit na skutečnost, že pokusy o zvýšené sedan tu již byly, neskončily ale vůbec dobře, a to ani v případě prémiových automobilek. Studie Maybachu je ale přece jen trochu jiná, je to spíše mohutné SUV s kufrem než zvýšený sedan. Právě na onu mohutnost automobilky sází, neboť jde o součást klíče k popularitě SUV.

Mercedes navíc není jedinou automobilkou, která se rozhodla vplout do podobných vod. Stejným směrem prý míří i Audi, které před nedávnem odstartovalo projekt Artemis. Ten má v roce 2024 vyústit v nový typ produkčního elektromobilu, který navíc bude disponovat pokročilým autonomním systémem. Značka z něj přitom mnoho neukázala, silueta skrytá pod plachtou rozhodně neodkazovala na SUV. Na druhou stranu však výškově odpovídala vedle stojícímu Audi E-tron.

Zdá se tedy, že k luxusním křížencům mezi SUV a sedany míří hned dvě německé značky. Ve hře je ale prý také Porsche a vůbec by nás vlastně nepřekvapilo, kdyby stejným směrem mířilo i BMW, které ostatně pracuje na produkční verzi konceptu iNext.

Nyní tak vlastně nezbývá nic jiného než přesvědčit zákazníky. V tom by ale dle šéfdesignéra Audi Marca Lichteho neměl být problém. Chystaný projekt interně nazývaný Landjet totiž popsal jako „opravdu sexy. Má výrazné blatníky, krátké převisy a velká litá kola.“ Klientela by tak danému vozu měla propadnout možná daleko více než konzervativněji střižené A8.

Mercedes již před dvěma roky odhalil koncept Maybach Ultimate Luxury. Tehdy jsme to netušili, podle současných informací je to ale ten typ auty, který se má stát nástupcem SUV. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Handelsblatt

Petr Prokopec