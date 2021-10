Drahý Němec se ani v německém testu nedokázal vyrovnat nejluxusnějšímu Korejci před 4 hodinami | Petr Prokopec

Bylo dosud nemyslitelné, aby prémiovým německým značkám v testu německých magazínů zavářelo cokoli korejského původu. Zjevně ale nastal čas upustit od zavedených stereotypů.

Příchod luxusní korejské značky Genesis do Evropy je již nějakou chvíli hotovou věcí. A jakkoliv se zpočátku zdálo, že starý kontinent vyfasuje pouze specifický model G70 Shooting Brake a nějaké to SUV, nakonec by mělo dorazit prakticky celé portfolio. Dočkáme se tedy i sedanu G80, a to dokonce i v elektrické verzi. Nás ale nyní zajímá spíše ta dieselová, kterou německý Auto Bild poslal do souboje s Audi A6 a BMW řady 5. Pokud by v tomto srovnání uspělo, pak mají Korejci podobně jako v případě Hyundai a Kie nakročeno k úspěchu.

Pohled pod kapotu naznačuje, že Genesis typickou konkurenci nepodceňuje, třebaže pod kapotou obecně vzato nemá nic mimořádného. Z testované trojice ale G80 disponuje nejobjemnějším i nejvýkonnějším motorem, neboť jeho 2,2litrový čtyřválec produkuje 210 koní. Skrze osmistupňový automat pak roztáčí pouze zadní kola, přičemž stovku zdolá za 7,9 sekundy. To nejsou špatná čísla, zvláště když soupeři si musí vystačit s dvoulitrovými jednotkami. V BMW přitom agregát produkuje 190 koní, v Audi pak 204. Na manuál nicméně zapomeňte rovněž, trojice pedálů a ruční řazení se již v této kategorii nenosí.

Nejde nicméně jen o náskok v případě výkonu, Genesis působí lépe i po stránce vzhledové. Naši němečtí kolegové totiž celou trojici zaparkovali poblíž kaváren a poté zjišťovali, který zástupce vyšší střední třídy padne lidem do oka nejvíce. G80 toto srovnání vyhrálo na plné čáře a na Audi i BMW zůstaly role statistů. A podobný efekt má na publikum také interiér korejského sedanu, který se pyšní digitálním displejem, dřevěnými dekory a koženým čalouněním. Mimo ně se ovšem Genesis blýsklo i působivě navrženými ovládacími prvky.

Není to ovšem poslední pozitivum korejského nováčka v Evropě, dále můžeme zmínit široký úhel otevírání zadních dveří, jenž usnadňuje nastupování a vystupování. Stejně jako nelze opomenout ani stavitelnou opěrku sedadel, kterou u Audi a BMW nedostanete ani za sebetučnější příplatek. Ovšem tím náskok Genesis končí, přičemž po stránce kvalitativní se již ručka vah začíná přesouvat k soupeřům. S těmi je spojen i praktičtější zavazadelník, stejně jako je můžete osadit tažným zařízením, které Korejci nenabízí. Ostatně s vozem původně cílili hlavně na USA.

Za konkurencí zůstává Genesis také v případě palubního systému, který je občas poněkud zmatený a nenabízí tak intuitivní komunikaci mezi člověkem a strojem. Oslnit pak nezvládá ani dynamikou, a to i přes zmíněný nejvyšší výkon. Oba soupeři jsou totiž shodně na stovce o sedm desetin rychleji. BMW je navíc v reálu nejúspornější, stejně jako je jeho iDrive nadřazen i multimediálnímu systému Audi. Mnichovský vůz je tak lídrem segmentu, přičemž se ziskem 611 bodů z 800 možných se od soupeřů poměrně výrazně odpoutal.

Audi se pak umístilo na příčce třetí, neboť jeho horší standardní výbava a kratší záruční lhůta zkrouhly celkový příděl na 585 bodů. Genesis pak získalo o čtyři body více, což pochopitelně stačilo na stříbrnou příčku. A Korejce toto umístnění může těšit pomalu stejně jako zisk zlata, neboť porazit německou limuzínu v její vlastní hře má svou hodnotu. Zvláště když plně vybavené G80 koupíte oproti plně vybaveným 520d či A6 40 TDI levněji.

Korejské Genesis G80 již není pouhou alternativou německé ligy, jde o silného hráče na stejné úrovni. Pochopili to hlavně v Ingolstadtu, neboť Audi A6 skončilo až na třetím místě, zatímco BMW řady 5 je nadále lídrem segmentu. Ilustrační foto: Automobilky

