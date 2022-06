„Havana-efekt“ se na trhu s auty projevuje už teď, druhá Kuba se z Evropy nestane přes noc před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Lidé nejsou hloupí a pokud vidí, kam situace směřuje, jednají podle pravděpodobného výsledku hned, nezačnou s tím až v roce 2035. Podle toho to dnes na trhu vypadá. Z dostupných a dobře použitelných aut se stává stále žádanější zboží, i když jsou stále starší.

Když před několika dal Evropský parlament zelenou návrhu, který počítá se snížením výfukových emisí u nových aut od roku 2035 na absolutní nulu, naznačili jsme, jaká budoucnost nás velmi pravděpodobně čeká. Starý kontinent bude mít automobilově stále blíže ke Kubě, která svého času byla nadmíru prosperujícím trhem. Poté však přišla revoluce, Fidel Castro a s ním i zákaz dovozu zahraničních vozů a součástek potřebných k jejich opravě. Lidé tak zůstali u „amerik“ z 20. až 50. let minulého století, které drží při životě dodnes, a to za pomoci čehokoliv, co najdou po ruce. A jde stále o ceněné zboží, neboť nabídka je uměle omezená a poptávky i po takových autech zůstává vysoká.

Nelze doufat, že situace v Evropě bude diametrálně jiná, aspoň v principu. Vývoj, kterému se docela příhodně začalo říkat Havana-efekt, je ostatně patrný už dnes. Výrobci aut v důsledku stále mohutnější regulací EU i vynucených investic do elektromobility začali šroubovat ceny nahoru, auta se začala stávat dražšími, hůře dostupnými a méně šitými na míru těch, kteří je mají kupovat. Pokud se navíc dnes a denně hovoří o tom, že vývoj půjde dále stejným směrem, až skončí u ještě hůře použitelných elektromobilů za ještě vyšší ceny, co lidé asi mohou dělat?

Pochopitelně si více váží aut z dob, kdy trh byl volnější, paleta uspokojovaných představ širší a jednodušší vozy byly levnější nejen na pořízení, ale i údržbu. Když se přidá nedostatek nových aut, který vše jen umocňuje, ojetiny logicky začínají zdražovat stále ještě větší měrou. „Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly ceny maximálně pětiletých ojetých aut o 18,5 procenta. V případě aut, která nejsou starší než 10 let, pak ceny vzrostly o 21 procent,“ uvádí společnost Carvago. Auta jsou tak v průměru stále starší a stále dražší. S těmito závěry pak souhlasí i platformy Mobile.de a Autoscout24, které se taktéž soustředí hlavně na auta z druhé ruky.

Útěchou pro kupce budiž, že u ojetin klesl jejich průměrný nájezd, což je dáno omezeními osobní dopravy v koronavirových časech. I to ale nakonec ceny některých vozů šponuje. Magickou hranicí nicméně nadále zůstává nájezd 100 tisíc km. A pokud je auto s nájezdem pod tímto mezníkem, stojí ještě citelně výše. Ceny tu navíc podle výše zmíněných platforem diktují prodávající, jejichž ochota zbavovat se dobrých aut se spalovacím ústrojím je stále menší.

Jak jsme již zmínili, v Německu se tak za současného růstu cen zvyšuje i průměrné stáří aut, které již vzrostlo z 9,6 na 9,8 roku. Legendární motorář Fritz Indra přitom dodává, že kvůli zatím nikoli výslovným, ale přesto reálně stále více patrným omezením prodejů nových spalovacích vozů, si lidé budou benzinová a dieselová auta nechávat ještě déle. „Tou nejlogičtější věcí, kterou řidiči za stávající situace udělají, je, že budou nadále užívat svůj vůz. A může se stát, že tomu klidně bude i 10, 20, 30 nebo 40 let.“

Podobný vývoj jako na Kubě je tedy nejspíše nevyhnutelný, což bude mít další negativní dopady na ekonomiku. Černý scénář říká, že narušen bude obvyklý modernizační cyklus aut, což pošle dolů tržby automobilek a spoustu zaměstnanců učiní zbytnými. S tím by dále klesla koupěschopnost zákazníků a kdysi stěžejní ekonomický pilíř Evropy by se dále hroutil. Pokud se to stane poděkovat za to můžeme Bruselu a všem, kteří jen mlčeli, i když možné následky nemohli nevidět.

Pokud cestujete často a na dlouhé vzdálenosti, spíše než elektromobil vám vyhoví taková dieselová Škoda Octavia. Jelikož však nejpozději v roce 2035 z nabídky značky zmizí, její cena na trhu s ojetinami jen poroste. I proto, že se jí lidé budou dost možná držet po mnoho dalších dekád. Projevy tohoto trendu jsou na trhu patrné už dnes. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.