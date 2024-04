Dvojí výkon vrcholné Tesly Model 3 byl vysvětlen, Česko i většina světa dostane ošizenou verzi před 5 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jste si dosud lámali hlavu nad tím, proč má nová verze Perfomance pro různé trhy různý výkon a zda to vůbec odpovídá realitě, tady je odpověď. Varianty jsou skutečně dvě, odlišuje je místo výroby.

Před několika málo dny představila Tesla omlazený Model 3 ve vrcholné verzi Performance. Protože americká automobilka zrušila PR oddělení, nedočkali jsme se klasických tiskových materiálů, jak je v našem oboru běžné. Místo toho šlo čerpat víceméně jen z veřejné prezentace a webových stránek značky. Ty ovšem byly poněkud matoucí, neboť novince přisuzovaly dvojí různý výkon. Zatímco ve Spojených státech by Model 3 Performance měl nabídnout 517 koní, ve zbytku světa jde o 460 koní.

Lidem z Tesla Newswire se nicméně povedlo tento oříšek rozlousknout. Dle jejich zjištění budou pod jedním označením skutečně prodávána dvě různá auta. Obyvatelé USA se dočkají vrcholné verze vyrobené ve Fremontu, zatímco většinu ostatních trhů včetně toho českého bude zásobovat továrna v Šanghaji. To ve výsledku přináší další otázky, neboť se 460 koňmi mají být spojené i exempláře nabízené v Mexiku a Kanadě, kam je to z Fremontu blíž. Odpovědí bude asi to, že se to i tak automobilce vyplatí a na americké výrobě u vozu pro USA trvá jen kvůli lokálním dotacím spojeným jen s americkou produkcí.

To ale ať si Tesla dělá podle svého, nás zaujalo hlavně to, že se v závislosti na místě výroby liší použitá technika. Americká varianta totiž disponuje bateriemi od Panasonicu, které mají kapacitu 82 kWh. Ve druhém případě tu ovšem máme paket LG se 79 kWh. Navzdory tomu je ovšem spojován s mnohem delším dojezdem. To ale zjevně má spojitost s odlišnou metodikou měření spotřeby, hodnoty pro USA dle organizace EPA jsou reálnější.

Zrovna to ovšem není problém, který by nám až tak moc vrtal v hlavě. Řeč je spíše o dynamice. Tesla totiž uvádí, že americký model s 517 koňmi a 741 Nm točivého momentu totiž zvládne zrychlit na 60 mil v hodině, tedy na 97 km/h, za 2,9 sekundy, zatímco ten čínský se 460 koňmi a 723 Nm dává stovku za 3,1 sekundy. Rozdíl dvou desetin jde ale spíše na konto odlišného tempa, než oněch absentujících 57 koní. Ostatně maximálka 262 km/h je pro obě verze shodná.

Jedna záhada tak sice byla rozluštěna, další však na dořešení ještě čekají - dva jinak stejné vozy s různými výkony nemohou být stejně rychlé, to Tesle nikdo nevěří. Automobilka by tak měla doufat, že se nikomu nepovede dostat obě verze do srovnávacího testu. Pokud by se totiž ukázalo, že opětovně zkreslila realitu, nemuselo by jí to již projít podobně, jako tomu bylo v letech předchozích, kdy se zdála být téměř nedotknutelnou. Nyní se s americkou automobilkou až tak v rukavičkách nezachází.

Model 3 Performance dostal do vínku dvojí výkon, a to dle místa vzniku. V takové chvíli je ale třeba se ptát, jak může být dynamika i přes rozdíl 57 koní ve výkonu prakticky stejná. Foto: Tesla

Petr Prokopec

