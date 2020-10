Nový Leon Cupra je pomalejší než jakákoli verze jeho předchozí generace, bohužel před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nejmodernější provedení španělského hot hatche sice disponuje dvěma motory, přesto je pomalejší než starší verze s jedním. Na oltář ekologie toho tentokrát padlo opravdu hodně.

Od nové generace auta se vždy očekává, že překoná tu starou, ideálně ve všem. Až dosud výrobci selhávali pouze výjimečně, povětšinou však zákazníkům skutečně dodávali zboží mířící stále výš. Jenže tak tomu bylo v době, kdy trh nebyl svírán až tak úzkými mantinely. Zejména Evropská unie jej však dokázala natolik změnit, že momentálně nelze automaticky očekávat, že nový vůz je lepší než jeho předchůdce. Platí to zejména z pohledu kvality, kdy je na novějších modelech vidět, že se kvůli investicím do zelenějších technologií muselo investovat jinde. Někdy je to ale patrné i na jízdní dynamice.

Jako lidem, kteří mají Seaty rádi, se to neříká snadno, ale patrné je to bohužel i u nástupce Leonu Cupra. Ten přišel na trh již jako zástupce samostatné značky, tedy jako Cupra Leon. Stále jde nicméně o španělský hot hatch, který v minulé generaci startoval na 265 koních. S tímto výkonem přitom zvládal zrychlení z klidu na stovku za 6,7 sekundy a na dvoustovku za 22,8 sekundy. Současně byl k dispozici také s výkonem až 280 koní, což znamenalo ještě lepší dynamiku - stovku jste totiž měli na tachometru za rovných 6 sekund, dvoustovku pak za 19,3 sekundy.

Ani to nicméně nebyla konečná, Španělé se totiž rozhodli výkon dále zvýšit a v jednu chvíli publiku nabídli až 300 koní. V případě akcelerace na stovku se dynamika nezlepšila, nicméně dvoustovky jste dosahovali již za 17,3 sekundy. Tedy jinými slovy, Leon Cupra se rázem začal blížit supersportům ne až tak dávné historie. Vůči nim si sice nadále musel vystačit s nejvyšší rychlostí 250 km/h, na druhou stranu však dokázal svézt pětici pasažérů, stejně jako jejich veškeré víkendové vybavení.

V případě čtvrté generace španělského hot hatche tu ovšem máme návrat někam na počátek milénia, tedy alespoň u verze eHybrid, která rozšířila nabídku jako to nejmodernější zboží. Vůbec se vám ale nebudeme divit, pokud o ní po shlédnutí přiloženého videa mapujícího dynamiku vozu nebudete uvažovat ani na chvíli. Leon Cupra se totiž dočkal kombinace benzinové jedna-čtyřky a elektromotoru, jenž dohromady dává pouze 245 koní. Sprint na stovku se tak odehraje za 6,7 sekundy a na dvoustovku až za 25,3 sekundy.

Jízda v přímém směru jistě není dokonalým ukazatelem jízdní dynamiky toho či onoho vozu, ovšem v tomto případě je to spíše to nejlepší, co do hybridní verze dostanete. Přímo s Leonem eHybrid jsme zatím nejeli, ale se Škodami či VW se stejným hybridním ústrojím ano a pro nadšeného řidiče je to spíše očistec. Dokud máte k dispozici elektřinu a od auta zase tak moc nechcete, funguje docela příjemně, jakmile s ním ale začnete zacházet jako s hot hatchem, je to jedno velké trápení. Ve vysokých rychlostech už máte jen motor 1,4, po vyčerpání akumulátorů (13 kWh) máte jen motor 1,4 a sladění spalovací a elektrické jednotky má též k dokonalosti daleko.

Elektromotor může pustit výkon na přední kola v podstatě kdykoli si zamane, což se projevuje intenzivním taháním za volant a tedy tendencí měnit stopu klidně uprostřed zatáčky. Elektromotor se také různými způsoby a v různé míře zapojuje do brzdění, což jej činí znovu obtížně vyzpytatelným - někdy se nezapojí jen proto, že je zřejmě příliš horký, a ta vše nechá na konvenčních brzdách a nerekuperuje vůbec nic. Dodatečná hmotnost celého pohonného ústrojí i akumulátorů je pak s vámi pořád a aktivní jízdu příjemnější opět nečiní. Auto má navíc automat, který se souhru obou motorů snaží nějakým způsobem krotit, nejde mu to ale ani trochu. A manuální mód řazení je skoro nepoužitelný, reakce ústrojí jsou totálně odtažité.

Když si k tomu přidáte, že si za tohle všechno ještě musíte připlatit, těžko se hledá důvod, proč po eHybridu zatoužit, snad i obyčejná jedna-pětka (tedy Seat, ne Cupra...) se 150 koňmi vedle něj bude pro nadšené řidiče lepší, třebaže asi trochu pomalejší volbou. Cupry jako takové jsou pak naštěstí k mání i ryze se spalovacími dvoulitry, tam je vše ještě v pořádku.

Jízdní dynamikou vás nový (Seat) Cupra Leon eHybrid příliš neoslní, zrychlení na stovku i dvoustovku je horší než v předchozí generaci, navíc ani takto není konzistentní. Foto: Seat/Cupra

Zdroj: Automann-TV@YouTube

Petr Prokopec