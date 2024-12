Elektrická strategie Porsche totálně selhává. Neprodává Taycan, neprodává Macan, neumí vyvinout lepší 718, novinkám vrací benziny před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Jsme ti poslední, kteří Porsche na tomto poli věštili úspěch, přesto jsme zaskočeni, jak rychle a krutě se svými někdejšími elektrickými plány narazilo. Byly proto zrušeny, před následky už provedených nesmyslných kroků ale firma zatím utéci nedokáže.

Pokud patříte mezi dříve narozené, český film „Jáchyme, hoď ho do stroje“ nejspíš znáte zpaměti. A hlášky v něm použité zlidověly i pro vás. Jednu z těch slavných pronesl Ladislav Smoljak alias vedoucí autoservisu, pan Karfík, když uchazeče o zaměstnání varoval před nástrahami, jaké je čekají. Slova: „Meber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný,“ dnes můžeme navléci na jednání Porsche, jen v trochu přeneseném smyslu.

Automobilka z Zuffenhausenu se totiž před pár lety rozhodla, že stejně jako zbytek koncernu Volkswagen zkusí co nejrychleji přejít hlavně na elektrická auta. Neměl to být na rozdíl od veleabsurdních záměrů Audi a spol. přechod úplný, i 80 procent prodejů tvořených těmito vozy už v roce 2030 ale znělo jako totální utopie. A také se to utopií stalo, Porsche tento plán v létě zrušilo a dnes ví, že musí změnit i již částečně vyvinutá auta. To zní pozitivně, dopad už provedeného na současnou kondici automobilky je ale velmi negativní.

Varování, že to tak dopadne, Porsche ignorovalo, a tak nyní pije po douškách z kalichu hořkosti. Cokoli, co už elektrické je, je akorát zdrojem zmaru. Elektrický Taycan je stále větší fiasko a do stejné pozice míří i takto poháněný Macan, před jehož neprodejností varovali i dealeři. V současných problémech Porsche z toho pramenících se přehrabují kolegové z Automobilwoche a říkají, že někdejšího bestselleru značky se zatím letos prodalo v elektrické formě pouhých 6 377 kusů. Kdyby ale problémy končily zde...

Automobilwoche dále uvádí, že se neustále zpožďuje vývoj elektrických verzí Boxsteru a Caymanu, neboť značka zkrátka nedokáže vyrovnat dynamický potenciál spalovacích předchůdců, což zní obzvlášť tristně. Dle informací získaných německými kolegy tak Porsche soustavně po dodavateli baterií, společnosti Valmet Automotive, požaduje úpravy týkající se akumulátorových paketů. Za každou změnu ovšem nehodlá platit. A co je možná horší, ani s provedenými modifikacemi v Zuffenhausenu dál nejsou spokojeni.

Problémem pro Porsche je, že uspokojivých výsledků zkrátka nelze dosáhnout s použitím současných baterií, které jsou velké, těžké, mají malou kapacitu, dlouho se dobíjejí a ke všemu jsou drahé a mají omezenou životnost. A ani technologický „velký třesk“ v oblasti baterek, který je v nedohlednu, neřeší vše, pořád tu budou problémy s výrobou a distribucí elektřiny. Právě proto jsme k plošné elektrifikaci tak skeptičtí. Přičemž podobné nálady začaly Zuffenhausen obestírat až nyní, neboť s problémy není spojeno jen sportovní duo, ale týkají se i elektrického nástupce Cayenne, který měl dorazit v roce 2026.

Na tak brzkou premiéru lze ale nyní zapomenout, stejně jako se již nepočítá s tím, že by spalovací verze s příchodem té bateriové zmizela ze světa. To by si po Macanu Porsche zabilo i druhou největší dojnou krávu. I proto se ostatně v případě nově vyvíjeného sedmimístného SUV s interním označením K1 již nepočítá pouze s elektromobilitou, ale také se spalovacím pohonem. Ovšem kvůli tomu se vývoj zpozdí rovněž.

Porsche má zjevně problémy, a přitom si vezměte: Nikdy neplánovalo přechod jen tímto směrem a na potíže reaguje v jejich zárodku. Co dělají jiní? Pořád nezřídka plánují 100procentní elektrifikaci a problémy zametají pod koberec. Jak to asi může dopanout?

6 377 kusů, tak málo elektrických Macanů letos prodalo Porsche. Zázraky nečekal snad nikdo, tohle je ale fiasko už v samotném zárodku. A není to zdaleka jediný „elektrický problém” společnosti. Foto: Porsche

Zdroj: Automobilwoche

Petr Prokopec

