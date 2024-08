Elektrická verze populárního pick-upu měla být hit, teď se neprodává ani se slevami přes 500 tisíc Kč včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Už dřívější omezování výrobních plánů dávalo jasně znát, že s prodejním hitem nemáme co do činění, nyní se to jen potvrzuje. Ceny Chevroletu Silverado EV letí dolů tím víc, čím víc se zvyšují skladové zásoby. Ani to se ale o fronty před showroomy nestará.

Elektromobily pořád trápí jedna a ta samá věc - baterie. Jsou moc velké, moc těžké, přesto mají malou kapacitu a dobít je rychle nelze jak kvůli limitům samotných baterek, tak kvůli limitům elektrické sítě. U malých a lehkých aut určených pro krátké cesty nic z toho nemusí vadit, taková ale dožene pro změnu vysoká cena pořád těch samých akumulátorů. Opravdu tak neexistuje auto, pro které by byl elektrický pohon tím zřetelně nejlepším, komplexně nejefektivnějším možným řešením.

A není to tak, že by to automobilky nevěděly, všechny tyto informace jim byly dávno známé, maximálně některé mohly (upřímně, ale pořád stejně nesmyslně) věřit v zázračně rychlou evoluci. Ta nedorazila a hned tak ani nedorazí a zákazníci míň muziky za víc peněz nechtějí. To si stále více uvědomují i výrobci, kteří na elektrický pohon sázeli. A koncern General Motors patří mezi ně, neboť před očima má stále tragičtější obchodní výsledky, které nehodlá dál snášet, proto své plány odpískal.

Jedním z aut, která pro něj jsou zdrojem velkého zklamání, je elektrická verze Chevroletu Silverado. Ta měla být prodejním hitem, neboť samotné Silverado je hitem a elektrický pohon je přece skvělý. Jak pro koho, chce se dodat. Auto se dlouhodobě potýká s nezájmem, který změnil i výrobní plány značky, které počítaly s postupným rozšiřováním produkce. A jak se nyní ukazuje, Chevy má velký problém prodávat i dosud vyrobené vozy.

Jak zjistili kolegové z Carscoops, slevy na Silverado EV poskytované dealery na skladové vozy jsou opravdu vysoké . Třeba společnost Parks Chevrolet v Richmondu ve Virginii nabízí vozy od 56 400 USD (cca 1 323 000 Kč). To je o 12 500 dolarů (asi 293 tisíc Kč) méně, než je oficiální ceníková cena. Ta navíc v mezičase klesla o 9 000 USD (cca 211 tisíc Kč), aktuálně jsme tak o 21 500 dolarů (přes 504 tisíc Kč) níž než ještě před pár měsíci.

Je přesto třeba se ptát, zda takové slevy prodeje rozhýbou. A odpověď není až tak úplně pozitivní, jakkoli každé snížení ceny nějaké nové kupce zláká. Je sice pravdou, že na kontě bateriového pohonu je vyšší výkon, jenže ten spalovací lze dotankovat kdykoliv a za pár minut. Pick-upy navíc nejsou sporťáky, které si užijete hodinku a máte vystaráno, bývají to pracovní nástroje, které musí fungovat často celý den. A s něčím takovým jsou dnešní bateriové elektrické pohony rozumně neslučitelné.

Ani slevy navíc nečiní elektrickou alternativu dostatečně konkurenceschopnou. Benzinové Silverado dnes startuje na 43 400 dolarech (asi 1 017 000 Kč), a to bez jakýchkoli slev, reálně se tedy u dealera dostanete ještě níž. V té chvíli vám ale elektrická verze nebude imponovat už ani v nejmenším. Že si opak mysleli politici, se dá ještě chápat, kontakt s realitou ztratili dávno. Proč ale na jejich hru přistoupili výrobci, je nám stále záhadou.

Silverado EV lze nyní pořídit s až půlmilionovými slevami oproti nedávným ceníkovým cenám. Ani tak se ve velkém neprodává a nevidíme šanci, jak by se takto prodávat mohl. Použitelnější spalovací verze je dál citelně levnější. Foto: Chevrolet

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

