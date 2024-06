Elektromobil jako své příští auto odmítá ještě podstatně víc lidí než než před dvěma léty, vadí jim pořád to samé před 11 hodinami | Petr Prokopec

Elektromobily samy přesvědčí zákazníky o své nadřazenosti, říkali jejich zastánci, jen tomu dejte čas. Nikdy se to nestalo a po dvou letech od předchozího průzkumu AAA si můžeme říci, že se to ani neděje. Elektromobily přesvědčují lidi akorát o tom, že zůstávají horší nabídkou.

S elektromobily jako takovými nemám nejmenší problém. Když jsem ostatně před zhruba dvěma měsíci přesednul z Kie EV6 GT do Kie Ceed SW, byl to spalovací kombík, kterému jsem pomalu nemohl přijít na jméno. Ne proto, že by byl špatný, ostatně jinak bych jeho předchozí generací nejezdil přes deset let, ale jelikož elektromobil nasadil laťku z hlediska okamžitého jízdního projevu velmi vysoko. Jen s tím si ale - bohužel pro něj - auto nevystačí.

Jde tu mj. také o dlouhodobou použitelnost a náklady vlastnictví a v obou směrech jsou elektromobily zoufale nekonkurenceschopné. Legrace s EV6 GT končí do nějakých 80 až 300 km jízdy podle toho, jak moc od auta chcete, poté je nutné ho odstavit na víc než hodinu k dobíjecímu stojanu, když se vše dobře sejde. Za tento „komfort” pak musíte zaplatit skoro 1,8 milionu Kč při pořízení a počítat s extrémní ztrátou hodnoty, která dohnala už i elektrické Škody. A rozdíly ve srovnání se spalovacími auty jsou opravdu enormní. I když mi tedy elektromobil sám o sobě nemá důvod vadit, s dalším autem skončím nevyhnutelně znovu u vnitřního spalování.

Podobně smýšlí stále více lidí, a to dokonce i těch, kteří ještě před rokem či dvěma uvažovali o tom, že by si elektromobil jako další vůz pořídili. Mimo jiné i proto, že jim bylo slibováno zlevnění bateriového pohonu, stejně jako značné rozšíření infrastruktury. Jenže i když do jisté míry došlo na obojí, jde vedle spalovacích aut pořád o dva jiné světy a zdravý rozum nedává ani moc prostoru k váhání.

Jasně se potvrzuje i nová studie AAA, neboť letos vzrostl počet lidí, kteří koupi elektromobilu shledávají nepravděpodobnou, a to z 51 procent v roce 2022 na 63 procent. Souběžně s tím pak klesnul podíl těch, kteří bateriovému pohonu dávají potenciálně palec nahoru, a to z 25 na pouhých 18 procent. Důvody pro tuto změnu nálady nepřekvapí, stejně jako v minulosti jde o cenu, dojezd a infrastrukturu. AAA přitom dodává, že 30 procent lidí vidí jako klíčový problém nemožnost nainstalovat domácí wallbox.

„Ti, kdo po elektromobilu toužili, ho již mají. Zbývající lidé zvažují praktičnost, cenu či pohodlí, a pro některé z nich jde o natolik velké překážky, že kvůli nim do vlaku bateriových aut nenaskočí,“ říká k průzkumu Greg Bannon. I proto začínají růst prodeje hybridů, kterým se dnes nebrání 31 procent dotázaných, tedy výrazně víc než elektromobilům. Jako klíčové důvody přitom respondenti zmiňují, že se nemusí obávat nedostačujícího dojezdu a nejsou závislí na veřejném dobíjení.

Zas a znovu tak lze zmínit, že letos se zřejmě láme chleba. Uvědomit by si to měly hlavně ty automobilky, které nadále mluví o tom, kterak během pár let přejdou pouze na elektromobilitu. Skutečně je totiž může čekat pohřeb, těch 18 procent potenciálních zákazníků nemá šanci uživit všechny, ani zdaleka.

Z nové studie AAA vyplynulo, že elektromobilům dává šanci méně lidí než před dvěma lety, a to přesto, že se zvětšil dojezd i navýšil dobíjecí výkon. Jenže „emotivní zájem” už byl z velké části uspokojen a ten racionální je z podstaty pramalý. Grafika: AAA, tiskové materiály

