„Elektromobilita zvítězila," říkal VW v roce 2021. Dnes mohutně investuje do spalovacích motorů, protože prohrává | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Vyhlašovat vítěze před koncem závodu bývá velmi ošidné. VW to udělal a dnes jen přepočítává ztráty. Do spalovacích aut bude muset investovat skoro 1,5 bilionu korun, aby „vyrovnal chřadnoucí prodeje elektrických vozů”.

Vzpomínáte, jak Ivan Bartoš, dodnes předseda České pirátské strany, ještě před sněmovními volbami v roce 2021 na základě průzkumů veřejného mínění vyrazil do Bruselu a tvářil se jako jasný budoucí premiér Česka? Skutečně to působilo jako pravděpodobný scénář, pak ale přišel den D a Piráti získali pouhé čtyři mandáty z dvou set možných. To muselo být velké vystřízlivění a důrazné připomenutí, že vyhlašovat vítěze před koncem závodu se nevyplácí.

V podobné pozici se nyní nachází koncern VW, který v druhé polovině minulé dekády navzdory varování mnohých vsadil vše na elektrická auta. Nepůsobilo to rozumně ani tehdy, VW ale dál jel jako fretka s klapkami na očích a v roce 2021 tehdejší (později odejitý) generální ředitel koncernu Herbert Diess oznámil plány na představení 75 plně elektrických modelů v nadcházejícím desetiletí. „Elektromobily vyhrály závod,” prohlásil tehdy památně. Jsme jen o tři roky dál a už víme, že pokud to bylo nějaké vítězství, pak leda to Bartošovo.

Ačkoli se celé ty tři roky zdálo, že VW „nejde karta” a osud se stáčí ve prospěch jiných řešení, neustále trval na svém a velmi agresivně mlátil všechny, kteří jen mlčky přicházeli do jeho blízkosti s nepokřivenými zrcadly reflektujícími realitu. Užili jsme si s tím své, až nyní ale automobilka neochotně kapitulovala, když její finanční a výkonný šéf Antlitz před pár dny uvedl, že z ohromných 180 miliard Eur (bezmála 4,5 bilionu Kč) dedikovaných elektromobilitě plnou třetinu investuje do spalovacích aut, aby „udržel tyto vozy konkurenceschopné”.

Psali jsme o tom, kolegové z Auto News nyní v upřesněném článku přidávají k tomuto obratu širší kontext. Narážka na prohlášení z minulosti je zábavná, sekundární dopady na další donedávna neměnné plány VW logické - Němci už zrušili plány na vybudování nové továrny na elektromobily v hodnotě 2 miliard Eur, současně brzdí investice do nových továren na baterky. Rozestavěné fabriky už vzniknou a rozjedou se podle plánu „dosažení plné kapacity ale může trvat déle”, znovu podle Arna Antlitze.

Bez zajímavosti není ani pohled na tristní prodeje jednotlivých elektrických modelů, které připouští i Antlitz, když hovoří o nutnosti „vyrovnat chřadnoucí prodeje elektrických vozů” novými spalovacími alternativami. Zejména VW jako značka si podle dat JATO Dynamics nemůže výskat v ničem, prodeje jednotlivých elektrických modelů za letošní rok a ve srovnání s rokem předchozím jsou následující:

• ID.3, letos 13 642 aut, meziročně -41 %

• ID.4, 16 134 aut, -30 %

• ID.5, 3 860 aut, -42 %

• ID.7, 2 795 aut, nový model

• ID.Buzz, 3 106 aut, -10 %

Tady se vůbec není čeho chytit, na celkových prodejích VW za stejné období (443 094 aut) mají tyto vozy (39 537 aut) podíl pouhých 8,9 procenta a meziročně jsou o desítky procent dole. A zbylé koncernové značky situaci vylepšují jen částečně - z významněji prodávaných modelů roste jen Audi Q4 e-tron (+0,6 %), jinak už padá k zemi vše, včetně Škody Enyaq.

Takže je to skutečně tak „elektromobilita zvítězila”, už tři roky je úplně vítězná a teď to nádherně vrcholí. Všichni ruce nahoru.

Finanční a výkonný ředitel VW Group neztratil smysl pro realitu a mění investiční priority. Ale pořád příliš málo a příliš pozdě, sypat dvě třetiny investic do zjevně nekonkurenceschopného zboží je pořád pomýlené, do budoucna čekejme další úpravy záměrů firmy. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto News, JATO Dynamics

Petr Miler

