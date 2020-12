Elektromobily emitují víc pevných částic než konvenční auta, varuje OECD, situaci jen zhorší před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

„Nulové emise”, to je tradiční zaklínadlo elektrických aut. Není pravdivé ani v případě emisí CO2 nebo NOx, neboť elektřina pro elektromobily nevzniká z ničeho, v případě pevných části je situace ještě složitější.

Nejsme odpůrci elektrických aut, jak se nám někteří snaží podsouvat. Jsme jen odpůrci špatných řešení, která slepě míří za jediným pozitivním cílem ignorujíc všechny současné negativní dopady, které v celkové bilanci mohou nakonec převážit. Tím se současné násilné zavádění elektromobilů jeví být, neboť tlačí na využívání elektrické mobility vždy a všemi, i když i podle asociace německých techniků je to pestrost, nikoli unifikace, která něčemu pomůže.

Podobná změna bude navíc drahá a ekologicky náročná z hlediska dodatečného vývoje a výroby nových aut, která by jinak nemusela vzniknout. A pokud nepřinesou kýžený pozitivní efekt faktu, že většina elektřiny stejně vzniká spalováním fosilních paliv, zdá se být úplně zbytečná. O obojím ostatně před pár dny poměrně plamenně hovořil šéf Toyoty, který uvedl, že politici podle něj nechápou, o co vlastně usilují.

Jako by ovšem nestačilo, že přínos elektromobilů je pochybný z hlediska emisí CO2 a NOx, jeví se být dokonce záporný z hlediska emisí pevných částic. Jejich vdechování (zejména hovoříme-li o částicích PM10 a PM2,5) je přitom prokazatelně rakovinotvorné, neboť ač nejsou okem postřehnutelné, usazují se v plicích, kde mohou napáchat značné škody. Proto současné spalovací motory plnící jakoukoli normu Euro 6 (a ty dieselové i Euro 5b a novější) prakticky žádné negenerují, benziny i diesely s filtry pevných částic dokonce vzduch čistí, neboť přefiltrovávají vzduch, který používají při spalování.

Motory elektrických aut pochopitelně též žádné nevytváří, problém je jinde - tyto částice vznikají také jiným způsobem, mechanickým - třením pneumatik o asfalt, brzdových destiček o kotouče apod. Jak jsme již zmínili, moderní spalovací vozy těchto pevných částic z výfuku vypouští tak málo, že jejich bilance je dokonce pozitivní, a tak jich 100 % vznikne právě jinou, mechanickou cestou, které se ani elektromobily nemohou vyhnout. A dokonce jich generují ještě více.

Jsou to obvykle větší a těžší auta než ta konvenční a přes schopnost lépe brzdit motorem jsou v jakkoli použitelné podobě většími emitenty pevných částic než konvenční automobily. Není to náš výmysl, upozorňuje na to čerstvá, rozsáhlá zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), tedy přesně té organizace, u níž byste čekali, že bude pevně stát při snaze prezentovat elektromobily jako spásu lidstva. OECD ale díky bohu realitu neignoruje a ve výsledcích své studie jasně upozorňuje na možné následky rozšíření elektromobilů.

Zpráva konstatuje, že pokud jde o tzv. „BEV 100”, tedy bateriové elektromobily s dojezdem na nabití okolo 100 mil (160 km), mohou být i v tomto směru prospěšné. Jenže takové elektromobily už na trh prakticky nepřichází, jde o příliš malý dojezd pro jakékoli jiné než městské využití. Vozy typu „BEV 300”, tedy ty s dojezdem okolo 300 mil (480 km), což je v podstatě současný standard (a pořád je to relativně málo), ale přinášejí zejména kvůli své vysoké hmotnosti jen zhoršení.

OECD tak propočítává, že pokud by elektrická auta dosáhla 4% zastoupení mezi automobily v provozu do roku 2030 a 8% zastoupení po něm, situace se oproti současnému stavu zhorší přibližně o 50 % jak v případě části PM2,5, tak v případě těch PM10. A dále se nezhorší už jen proto, že v mezičase z provozu zmizí část starších vozů a nahradí je novější automobily se spalovacími motory s prakticky nulovými emisemi pevných částic.

Jinými slovy, vliv elektromobilů na celkové emise pevných částic bude čistě negativní a nenadělá s tím nikdo nic. Když si k tomu přidáme, že přírodu bude zatěžovat jejich vývoj, jejich výroba či příprava nezbytné infrastruktury, nejsme si jisti, kde kdo spatřuje jejich ekologický přínos. A to se ani nebavíme o jejich celkově kratší životnosti dané omezenou životností akumulátorů či problematikou akumulátorů samotných. Možná by bylo vhodnější všímat si všech pro a proti, nikoli slepě mířit za jedním cílem ignorujíc veškeré další dopady.

Zásadní závěry studie OECD ve třech grafech - přínos elektromobilů s jakkoli většími akumulátory je z hlediska emisí pevných částic záporný. Grafika: OECD



Ostatně představa, že přírodě pomůže ježdění v dvou- a vícetunových monstrech, jako je Audi e-tron, nám přijde naivní už od prvního pohledu na ně. Foto: Audi

Zdroj: OECD

Petr Miler