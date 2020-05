Elon Musk osobně předvedl kontroverzní pick-up Tesly slavnému moderátorovi před 4 hodinami | Petr Miler

Jeho věhlas u nás není takový, jako v USA, s Elonem Muskem po boku ale jistě budou Jayovi Lenovi věnovat pozornost i ti, kteří by se o něj jinak nezajímali. Řeč bude tentokrát o Cybertrucku Tesly.

Když Tesla na sklonku loňského roku představila svůj první pick-up, vypadlo to jako vtip, který měla následovat skutečná prezentace. Dnes už víme, že americká automobilka v čele s Elonem Muskem ani trochu nežertovala a velmi podobně vyhlížející auto chce skutečně dostat do sériové výroby.

Kdy se to skutečně stane a jak bude vůz vypadat, ukáže teprve čas, i o těchto věcech ale přímo Musk promluví v další epizodě pořadu Jay Leno's Garage na americké CNBC, jejíž natáčení probíhalo v lednu. CNBC u nás asi většina z nás nenaladí, na internetu se ale epizoda objeví záhy a už upoutávka na ni ukazuje dost na to, abychom se ji věnovali s předstihem.

Několik minut stopáže zachycuje hlavně Muska na sedadle spolujezdce a Lena coby řidiče. Ten zvědavě zjišťuje, jaké má auto v sériové podobě být, na což Elon M. odpovídá, že nemá ve zvyku ukazovat studie pro nic za nic a v produkci máme očekávat velmi podobný vůz. Nejpodstatnější změnou tak bude jeho asi 5% zmenšení, aby se bezpečně vešel do typických amerických garáží - právě to bylo konceptu mimo jiné vyčítáno. Jinak má být styl hotového auta velmi podobný.

Musk dále konstatuje, že zachováno bude bohaté prosklení a alespoň částečná neprůstřelnost skel a karoserie. Proč? Protože jen takové auto je pro drsné chlápky, říká s úsměvem. Je to prý „cool” a... kdo by nechtěl neprůstřelný pick-up? Leno to podle svých slov určitě není.

Podívejte se ale sami, jak to Cbyertrucku sluší v běžném provozu a co vše se na docela dlouhé upoutávce odehraje. S autem Leno zamíří i do tunelu Muskovy firmy The Boring Company a z uvolněných obrazových materiálů je patrné, že původem jihoafrický byznysmen bude také poskakovat po roletě kryjící korbu, aby dále podpořil slova o odolnosti auta. Bude to jistě zajímavá podívaná, už aby byla celá online...

Ukazovat Elona Muska nové modely aut Tesly v televizi nevídáme často, v show Jay Lena to zjevně udělá

Zdroj: CNBC

