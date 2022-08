Elon Musk prodal největší balík akcií Tesly v historii, po problémech možná tuší něco, co ostatní ne před 4 hodinami | Petr Prokopec

Kapitán prý opouští potápějící se loď jako poslední. Pokud zde došlo na tento scénář, pak Musk rozhodně není takový kapitán. Někteří spekulují o tom, že se jen připravuje na možné vynucené převzetí Twitteru, vzhledem k problémům s klíčovým aktivem Tesly to ale může být úplně jinak.

Na počátku června Elon Musk naznačil, že bez dokonalého systému autonomního řízení je Tesla prakticky bezcenná. To byla překvapivě upřímná slova, která byla zároveň velkým varováním. Není totiž tajemstvím, že americká automobilka na poli autonomních technologií nemá žádný podstatný náskok, svá řešení zvládala hlavně lépe prodat. Navíc se jednoduše rozhodla, že ze svých zákazníků udělá testovací králíky a nebála se pustit do oběhu systémy Autopilot i FSD ve vývojových verzích, což by si jiní výrobci netroufli. A pokud ano, rozhodně by si za to nenechali čtvrt milionu korun.

Tesla si tímto způsobem přišla na nemalé peníze, zároveň však zjevně upletla i síť, do které se následně lapila. Ukázalo se totiž, že zejména Full Self-Driving (FSD) nemá nic společného se svým jménem a snadno může vést k větší škodě než k užitku. Proti automobilce tak mimo jiné zahájila tažení agentura NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích. Mimo to ji postupně dávají k soudu i někteří zákazníci. A minimálně v Německu se ukázalo, že pravda je na jejich straně.

Je tedy patrné, že FSD a Autopilot jsou párou nad hrncem, která může zmizet stejně rychle jako se objevila. Jelikož je ale Musk marketingový génius, zvládl velkou část populace přesvědčit, že jde o technologii, o níž zavedené značky budou ještě hezkých pár let pouze snít. Nejinak tomu bylo i v případě úřadů, ty ovšem nad stále četnějšími stížnostmi již nemohly přivírat oči. Dlouho nafukovaná bublina tak může snadno splasknout.

Nedá se předpokládat, že by to vedlo k bankrotu značky, na to je už příliš usazená v kramflecích. Může se ale stát, že s přibývajícími problémy půjde její hodnota výrazně dolů. Klíčovými se mohou ukázat snahy Ralpha Nadera, známého to bojovníka za práva spotřebitelů. Známý je i u nás, historicky nejslavnější je ale jeho kniha „Unsafe at Any Speed“ (Nebezpečný v jakékoli rychlosti), která svého času pohřbila Chevrolet Corvair. Skutečně má tedy nemalý vliv, přičemž aktuálně požaduje, aby NHTSA zakázala Tesle používat systém FSD.

„Tento národ by neměl povolit problematický software, o kterém sama Tesla říká, že může udělat tu nejhorší věc v tu nejhorší dobu, na silnicích, po kterých kráčí děti do školy,“ naráží Nader na skutečnost, že FSD vykazuje selhání v průměru každých osm minut. Nepřekvapivě tak dodává, že „jde o jednu z nejnebezpečnějších a nejméně zodpovědných akcí v branži za mnoho dekád“.

Nader rovněž uvádí, že „Američané již nesmí být pokusnými králíky této mocné korporace a jejího šéfa. Nikdo nestojí nad zákonem, pokud jde o zabití“. To jsou opravdu silná slova, která navazují na zjištění, že Tesly jsou s to s aktivním FSD naprosto ignorovat figurínu dítěte stojícího uprostřed silnice. Dvě níže přiložená videa právě takovou situaci představují, pustit takový systém do skutečného provozu s názvem „Plně autonomní řízení” je neuvěřitelný hazard.

Pokud Nader dosáhne svého, může to být pro Teslu a hodnotu jejích akcí obrovská rána. Musk může mít informace, že se k něčemu takovému schyluje. A právě proto mohl prodat 7,9 milionu akcií za 6,9 miliardy dolarů (cca 162,52 mld. Kč), tedy největší balík akcií (přinejmenším optikou finanční hodnoty), kterého se kdy zbavil. Někteří říkají, že jde jen o rezervu pro případ, že by prohrál soudní spor o koupi Twitteru, nic takového ale Musk neřekl, je to jen spekulace.

Co naopak řekl, je, že elektrický tahač Semi se do výroby dostane ještě letos, což je považováno za překvapivě pozitivní. Ponechme stranou, že to po prvním odhalení vozu v roce 2017 zní trochu tragikomicky, sám ale dříve tvrdil, že auto přijde v roce 2023. A Musk plnící vlastní sliby v předstihu? To se snad ještě nikdy nestalo.

Vůbec bychom se tedy nedivili, kdyby šlo jen o „masáž” hodnoty akcií v době Muskových prodejů. A Tesla letos s velkou pompou vyrobila jen pár exemplářů, čímž by dostála alespoň tomto slibu. To ale ukáže až čas, ke krokům NHTSA proti Tesle může dojít mnohem dřív, stejně jako k adekvátní reakci akciových trhů. Pokud se to stane, vězte, že Musk mohl být o něčem zpraven dříve než vy...

