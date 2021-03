Revoluční tahač Tesly do prodeje stále nemíří, vyjádření Elona Muska je studená sprcha před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Představen byl již v roce 2017 a do prodeje měla zamířit nejprve v roce 2019, pak v roce 2020, pak v roce 2021. Teď už je jasné, že ani to neklapne, Musk říká: Možná příští rok.

Je otázkou, zda kopíruje Elon Musk české politiky, či je tomu naopak, nicméně jistotou zůstává, že obě strany mají velký problém s dodržováním vlastních termínů. My se nyní budeme soustředit na šéfa Tesly, který o víkendu upřesnil, kdy mají zákazníci očekávat nový elektrický tahač Semi. Ten byl odhalen již v roce 2017 a do prodeje měl dorazit o dvě léta později. Nicméně se tak nestalo, přičemž dodržen nebyl ani loňský termín, neboť do silvestrovské půlnoci nebyl dodán jediný kousek.

Na počátku roku nicméně Tesla vyrukovala s novým datem, přičemž dle jejích předpokladů by první elektrické tahače měly zamířit do služby ještě před zahájením letošního silvestrovského odpočtu. To svým způsobem během minulého týdne potvrdila i firma PepsiCo, která je jedním z největším držitelů rezervací na model Semi a dle které by 15 exemplářů skutečně měla převzít do konce roku. Musk nicméně ani tento termín nakonec nepovažuje za reálný.

Vše odstartoval dotaz jednoho z uživatelů Twitteru, který se šéfa Tesly na sociální síti zeptal, kdy lidé elektrický tahač mohou očekávat. Odpověď ale nejspíše jen málokoho nadchla. „Právě teď máme příliš velké těžkosti s novými bateriemi, ale příští rok bude pravděpodobně OK,“ uvedl Musk. Tím jasně potvrdil, že ani čtyři roky po premiéře se tahač na silnice v sériové podobě nepodívá a ani příští rok zjevně není jistotou.

Pro Teslu jsou podstatně důležitější ony baterie s kódovým označením 4680, než samotný elektrický tahač. Jednoduše i proto, že právě jimi bude napájen. Stejně tak se jich ovšem dočká zbývající portfolio, a právě to může značným způsobem zkomplikovat příchod Semi na trh. Tesla totiž aktuálně rozjela pouze pilotní výrobu ve Fremontu, a jakkoliv předpokládá, že jí letos výrazně navýší, zároveň naznačuje, že nových článků nebude mít dostatek.

Je tak dost možné, že na výrobu modelu Semi připadne jen velmi málo paketů a Tesla vsadí na osvědčený postup - vyrobí pár aut, veřejně se pochlubí jejich předáním, a produkci tak bude považovat za zahájenou. Skutečná sériová výroba ale může být od té chvíle vzdálena klidně další rok a ruce automobilce uvolní až plné zprovoznění některé z dalších gigatováren.

Ať se nicméně budoucnost vyvrbí jakkoliv, jisté je, že Semi by zákazníci letos čekat neměli. Nové baterie, které sice jsou o chlup větší než ty dosavadní, přičemž mají uchovat až o pětinu více energie, by je potěšit mohly. Dojezd by tak měl narůst o 16 procent, přičemž u elektrického tahače se dle Muska navýší z původně uváděných 804 kilometrů na 965 km. Taková je tedy alespoň teorie, na praktickou ukázku ale bude třeba vyčkat nejméně rok.

Tesla Semi je dnes už skoro čtyři roky staré auto. Původně do výroby měla dorazit v příštím roce, zda se tak ovšem skutečně stane, není jisté. Ostatně původně se zákazníci měli dočkat již předloni. Foto: Tesla

We are too cell-constrained right now, but probably ok next year — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2021

Zdroje: Electrek, Elon Musk@Twitter

Petr Prokopec