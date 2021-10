Emise CO2 aut zůstávají ve většině EU vysoké, miliardovým dotacím i vylhaným hodnotám navzdory před 3 hodinami | Petr Prokopec

EU by chtěla, aby emise generované novými auty byly už za 14 let nulové. V současnosti má ale problém vymoci byť jen 95gramový limit, a to přesto, že papírovým hodnotám pomáhají nereálné nulové emise elektromobilů a stejně nereálné minimální emise plug-in hybridů.

Pokud pravidelně sledujete naše články mapující prodeje nových aut, jistě jste si všimli, že elektrifikovaná auta mají na některých trzích již větší podíl než diesely. Zatímco ochránci přírody při pohledu na takové statistiky jásají, zákazník spíše pláče. Daný stav totiž není výsledkem přirozeného zájmu, ale stále násilnějších deformací trhu, které činí auta stále dražšími.

Kvůli politickému tlaku řada automobilek diesely již ani nenabízí a pokud ano, pak pouze v některých obchodních třídách. Elektromobily a plug-in hybridy jsou navíc dotovány na všech úrovních - peníze jsou rozdávány na stavby a provoz továren na baterky i auta, jako kupci vozů se spalovacími motory jste zatěžováni jejich umělým zdražením daným nepřímým kupčením s CO2 pod taktovkou Bruselu a nakonec jsou peníze jednotlivými státy rozdávány i na koupi samotných aut koncovým zákazníkům, kteří na tom mohou i vydělat. Není tak ani moc překvapivé, že lidé po elektromobilech sahají i přes všechny jejich známé nedostatky.

Zajímavé nicméně je, že ani stále větší podíl elektrifikovaných aut nevede k razantnímu zlepšování průměrných emisí CO2 ve většině zemí Unie. EU měla za cíl loni srazit průměrné emise oxidu uhličitého všech nově prodaných aut na kontinentu na 95 g/km a udělala pro to opravdu hodně. Extrémně tvrdými pokutami přitlačila automobilky ke zdi, které přestaly prodávat řadu v tomto směru jakkoli problematických modelů a stále více tlačily na pilu elektrické mobility. Opakovaně jsme psali i o zavedených kvótách na zajímavější modely, které se v průběhu loňska staly nedostupnými jen kvůli tomu. A to není vše, průměrné emise jsou naprosto uměle snižovány elektrickými modely, které na řadě míst mohou více emisí generovat skrze elektrárenské komíny, nemluvě o plug-in hybridech, což je naprostá virtuální realita. Nebo snad někdo věří tomu, že Octavia RS iV na fotkách níže jezdí za 1,1 až 1,2 litru benzinu s emisemi 25,2 až 27,2 g CO2/km? Povídali, že mu hráli.

Přes všechny zmíněné dotace, tlaky, umělé omezování nabídky i faleš elektrifikovaných modelů situace ani na papíře nakonec nevypadá moc růžově. Průměrné emise CO2 v zemích Evropské unie totiž loni podle čerstvých dat ACEA činily 108,2 gramů na kilometr. Ve srovnání s předchozím obdobím jde sice o 11,3procentní pokles, to se ale zdá jako nicotné, uvážíme-li, že jde o papírový stav nijak nereflektující, že třeba emise způsobované hybridní Octavií provozovanou v Česku jsou bez ohledu na způsob provozu mnohonásobně vyšší. Ani tak tedy nedošlo na splnění nově nastaveného limitu a pod požadovaných 95 gramů se dostaly pouze čtyři země - Norsko (38,2 g), Švédsko (93,4 g), Island (80,2 g) a Nizozemsko (82,3 g). Přičemž Norsko ani není v EU a víme, jak to tam chodí.

Výše zmíněné Německo nabízející asi nejvelkorysejší dotace je nicméně na 113,6 gramech, což je na dostřel od České republiky (120,9 g). Ta přitom elektromobilitu podporuje relativně okrajově, pročež se nedá říci, že by němečtí politici prošustrovali miliardy daňových poplatníků zrovna účelně. Totéž pak ostatně platí o Velké Británii (111,5 g) nebo o Francii (98,5 g). Navíc je třeba znovu zopakovat, že daná čísla jsou jen údajem na papíře, který s realitou nemá nic společného, donedávna se dokonce jeden prodaný elektromobil započítával automobilkám, jako by jej prodaly dvakrát...

Suma sumárum zde tak nemáme nic jiného než další důkaz zeleného pokrytectví. Politikům opravdu nejde o záchranu planety, jinak by nepřesouvali emise z jednoho odvětví do druhého či z jedné země do druhé. Pokud totiž něco neuznává hranice, pak je to právě CO2. Dokud se tedy celý problém klimatických změn nezačne řešit komplexně, pak tu máme jen další realizaci obsahu známého díla Miguela de Cervantese - boj s větrnými mlýny, který lze vyhrát jen tak, že se za vítěze prohlásíte sami.

Po utracení desítek miliard korun daňových poplatníků a nespočtu přetvářek není žádná evropská země s emisemi CO2 nejen na nule, ale naprostá většina jich neplní ani aktuální 95gramové cíle. Grafika: ACEA



A to jsou ve výsledcích započítána vysloveně vylhané nulové hodnoty produkce CO2 elektromobily nebo minimální hodnoty fiktivně připisované autům, jakým je třeba současná Škoda Octavia RS iV. Foto: Škoda Auto

