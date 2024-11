Et tu, Brute? Už i prodeje zdánlivě neporazitelného Ferrari padají, akcie zamířily dolů o 8 procent včera | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Všechno nasvědčovalo tomu, že drahé značky pocítí pokles prodejů nových aut jako poslední, což se také naplňuje, neznamená to ale, že ho nepocítí nikdy. Ferrari jde meziročně dolů a investoři to nekvitují.

Že automobilky dnes nezažívají zrovna zlaté časy, by bylo slabé vyjádření. Ať už se chytily do pastí svých manipulací, mylných očekávání nebo nesmyslných plánů jiných, plavou proti proudu s auty, která se stále více vzdalují představám těch, kteří je mají kupovat. A ještě je nabízí pořád dráž. Co v takovém případě mohou čekat?

Pořád ale platí, že čím výš se v pomyslné hierarchii trhu pohybujeme, tím menší problém to pro výrobce je. Jednak nejsou tak moc svázaní bujícími regulacemi, jejich kupci nejsou tak citliví na ceny a také obvykle nedoplácí mezi prvními na ekonomické výkyvy. Proto také vidíme, že i když skupina Audi jako celá padá mocně ke dnu, jeho klenot jménem Lamborghini míří nahoru. Proto jsme to samé čekali i v případě Ferrari, ale nestalo se.

I když se italské automobilce roky jen dařilo, prodávala víc a víc aut a hodnota jejích akcií mířila leda do stratosféry, nyní si můžeme zas jednou říci, že všechny dobré věci dříve nebo později čeká špatný konec. Také Ferrari se tedy zařadilo mezi automobilky, kterým prodeje klesají a v jejích kvartálních výkazech vidíme po dlouhé době červená čísla.

V případě celého dosavadního průběhu roku unikla celkovým záporným hodnotám jen o fous (+9 aut, skutečně), za kvartál už je ale o 2 procenta dole, a to jen díky drobnému růstu v Evropě a Tichomoří. V USA už je níž, ta pravá bolest ale přichází z Číny, kde Ferrari za třetí kvartál klesly prodeje o 29 procent. Celkově pak místo 3 459 vozů prodala jen 3 383 vozů, což nezní tak dramaticky, ale považte, s o kolik početnější modelovou řadou než dřív, zejména pak s naplno prodávaným SUV Purosangue. Tohle není dobré.

V souladu s tím výrazně klesla důvěry investorů v lepší zítřky. Navzdory celkově pozitivní náladě na trhu zejména díky Trumpově vítězství v prezidentských volbách v USA jsou akcie společnosti o 8 procent níž, což je na poměry Ferrari opravdu zásadní pokles. Asi bychom se nebáli, že z toho italská klasika vykrvácí, klasické: „I ty, Brute?” si ale říci můžeme. Na další vývoj jsme tedy zvědavi, vše ale nasvědčuje tomu, že dobré časy budou zas na nějakou dobu u ledu.

Tušíme, že nová F80 finančním výkazům společnosti prospěje, ale prodejní výsledky ani ta asi nezachrání, na to jde o moc okrajový model. Foto: Ferrari

Zdroj: Ferrari

Petr Miler

