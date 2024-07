EU definitivně zabité Suzuki Jimny se s Evropou loučí limitovanou edicí, dosavadní pravidla obchází stále stejně před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Teoreticky by se už teď nemělo prodávat jinak než jako přihlášené skladové auto, Suzuki ale už dříve vymyslelo cestu okolo dosavadních pravidel EU jeho homologací coby užitkového vozu. V této podobě se nyní s Evropou definitivně loučí, levné není ani trochu.

Pokud nějaké auto dokonale vykresluje to, jak krátkozrace jednají současní europolitici, pak je to Suzuki Jimny. Při svých rozměrech, hmotnosti a pohonném ústrojí tohle japonské SUV životnímu prostředí neubližuje, vedle politicky preferovaných velkých a těžkých SUV s na oko nízkými emisemi danými jen tím, že část jejich spalovacího pohonu byla nahrazena elektrickým, rozhodně ne. Protože si ale Jimny na nic nehraje a jeho reálně efektivní podstata nikoho nezajímá, pro EU je jedním z veřejných nepřátel.

Tohle Suzuki tak ve své pětimístné formě muselo v Evropě skončit již v roce 2020. O pár měsíců později se sice do prodeje vrátilo, ovšem pouze jako užitková varianta N1. S touto kategorií jsou přitom spojeny benevolentnější emisní regule, na druhou stranu však Suzuki bylo nuceno odstranit druhou řadu sedadel a přijít s přihrádkou dělící kabinu od zavazadlového prostoru. Zatímco tak třeba Australané si na některé verze musí kvůli obrovskému zájmu počkat i 10 měsíců, v Evropě se Jimny stává stále méně atraktivním.

I přesto všechno byly dosavadní prodeje poměrně vysoké. Jenže EU přichází s nesmyslnými pravidly i v jiných ohledech, Jimny definitivně končí. Německé zastoupení si proto připravilo rozlučku v podobě edice Horizon, která je omezena na pouhých 900 kusů a v prodeji může zůstat jen díky tomu, že je to na oko pořád užitkové auto. S rozprodáním dostupných exemplářů dealeři možná budou mít chvíli práci, na druhou stranu se ale mohou těšit na nemalou odměnu - rozlučková varianta totiž startuje na neskromných 32 340 Eurech (cca 820 tisíc Kč).

Po stránce technické přitom nelze očekávat žádné změny, všechna čtyři kola tedy skrze pětistupňový manuál i nadále roztáčí atmosférická jedna-pětka. Ta sice disponuje jen 102 koňmi, nicméně jelikož Jimny měří jen 3 645 milimetrů na délku a váží 1 165 kg, nezadýchá se ani při šplhání do kopce. Čím se SUV nově může pyšnit, to je čelní maska v retro stylu, se kterou jsou spárovány stříbrný přední nástavec nárazníky a odpovídající boční prahy. Zmínit je třeba i černé gumové zástěrky kol.

Dále nechybí kryt rezervního kola, stejně jako je možné počítat se speciální šedou barvou Medium Gray, kterou doplňují grafické polepy. Na přání je pak možné ještě sáhnout po odnímatelném tažném zařízení. Vnitřek ale již stejně jako technika zůstává ve standardním stavu, počítat tak lze s manuální klimatizací či třeba látkovým čalouněním. Svým způsobem je tak edice Horizon velmi sebevědomá, tomu se ale při popularitě a nuceném konci vozu nemůže nikdo divit.

Dodat lze jen výhled do budoucna, který je však aktuálně velmi mlhavý. Suzuki totiž sice pracuje na elektrické verzi, ta má ovšem dorazit až někdy na konci dekády. V Japonsku je pak Jimny k mání i s přeplňovaným 0,66litrovým tříválcem, který by před evropským emisním honem možná obstál, ale téměř nikým jiným nevymáhaná nová pravidla by ho stejně dostala.

Zdá se tedy, že s jednou legendou je prostě konec. Ničemu to sice neprospěje, ale koho zajímá realita. Papírově vysoké emise CO2 už nebudou kazit průměry a v prodeji bude o jedno auto nepřipojené k internetu méně. Není to skvělé?

Suzuki Jimny Horizon i navzdory své ceně působí lákavě. Hlavně proto, že jakmile bude 900 dostupných aut rozebráno, je v Evropě s tímto vozem definitivní amen. Foto: Suzuki

Zdroj: Suzuki

Petr Prokopec

