EU má už příští týden zavést vysoká cla na čínská auta, podle některých expertů to ale nezmění vůbec nic včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Obchodní půtky s Čínou se po USA přesouvají i do Evropy. Pozice starého kontinentu je ovšem natolik problematická, že vítězně z této bitvy nemůže vyjít. Expanzi čínských výrobců prý nezarazí, ještě více pak ochromí místní automobilovou branži.

Administrativa amerického prezidenta Bidena nedávno zavedla 100procentní dovozní clo na čínské elektromobily. Spojené státy to vysvětlují hlavně snahou ochránit domácí výrobce, kteří v podstatně nemají šanci dostat se na ceny, s nimiž je spojeno čínské zboží. Reálně ale nelze počítat s ničím jiným, než se zdražením všeho.

Peking totiž již Washingtonu vyslal jasnou zprávu, že když vy, tak my také. Ve stále více eskalující obchodní válce tak dojde na zvýšení cel i v opačném gardu, přičemž Čína hodlá zatížit hlavně auta osazená větším než 2,5litrovým spalovacím motorem. Nemalá rána tak dopadne hlavně na prestižní výrobce. Nejde ovšem pouze o americké firmy, třeba takové BMW vyrábí takřka veškerá svá SUV v americkém Spartanburgu.

Aby toho navíc nebylo málo, podobnými kroky již nějakou chvíli vyhrožuje také Evropská unie. Ta od počátku letošního roku zkoumá, jak zastavit či omezit příval čínských elektromobilů do Evropy, neboť starý kontinent se kvůli všemožným regulacím zavedených právě Bruselem stal nekonkurenceschopným. Místo uvolnění regulací ale mají přijít další v podobě zmíněných cel.

Kielův institut pro světovou ekonomiku ve své studii počítá s 20procentní sazbou. Pokud by taková cla byla zavedena, pak by na starý kontinent dorazilo o zhruba 125 tisíc čínských elektromobilů méně. Peking by tak přišel o 3,8 miliardy dolarů na obratu (cca 86,35 miliard korun). Evropští výrobci by si naopak přišli na 3,3 mld. USD (74,99 mld. Kč), jenž by lidé utratili u nich.

Je nicméně třeba si uvědomit, že zájem o elektromobily citelně ochladnul, přičemž po konci či redukci dotací se hlavním hnacím motorem stala cena. S tím EU zjevně počítá, proto ostatně ona cla. Jenže pokud lidé aktuálně nedosáhnou na takový Volkswagen ID.3, a místo něj si koupí o čtvrt milionu korun levnější srovnatelné MG4, pak po umělém zdražení východní konkurence asi nepoletí do showroomů německé značky. To si spíš nechají své staré auto nebo si koupí nové spalovací.

Jak jsme navíc naznačili již mnohokrát, čínská auta cestou do Evropy často i dvojnásobně podražila. Za tím nestála jen logistika či nutné úpravy samotných aut, nýbrž také fakt, že výrobci si mohli takové ceny dovolit - i při vysokých maržích zůstávali levnější než místní konkurence. Tím si ale vytvořili prostor k tomu spolykat i vyšší cla, jak rozebírají Auto News. Podle oslovených analytiků by prý Číňané mohli bez zvýšení vstřebat i 30procentní clo, zůstat levnější než Evropané a ještě vydělat.

Aby tedy nová opatření EU měla vůbec nějaký efekt, musely by se cla zvednout na nějakých 50 procent. Peking ale zareagoval už na ony zmínky o 20procentním navýšení a oznámil, že by mohl zvednout dovozní poplatky na auta s většími spalovacími motory až o 25 procent. Znovu by tak byly zasaženy hlavně prémiové automobilky jako BMW, Mercedes-Benz či Porsche. Pokud by ale Brusel byl ještě agresivnější, dočkal by se mnohem tvrdší odpovědi také z Číny.

Kromě toho je třeba dodat, že Čína má pod palcem prakticky veškerou rafinaci vzácných kovů, bez nichž se baterie elektromobilů neobejdou. Přitom zrovna elektrickým směrem hodlá jít jak Evropa, tak i velká část Spojených států. Pekingu tedy bude stačit málo, a branži na starém kontinentu i v novém světě snadno položí na lopatky. V obchodní válce se totiž neberou zajatci ještě méně než v případě té skutečné.

Takový BYD v Evropě nenabízí svá auta pomalu za hubičku jako v Číně. Má tak nemalý manévrovací prostor pro případné zvýšení dovozních tarifů. Ve srovnání s tím evropští výrobci při odvetném kroku Pekingu jen zapláčou. Foto: BYD

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.