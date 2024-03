EU zákaz spalovacích motorů sama odpíská dřív, než bude muset, říkají Rakušané, ani elektromobily už nebudou „čisté” před 9 hodinami | Petr Prokopec

Je jasné, že se EU ze zákazu spalovacích aut bude muset vyvléct, pokud nechce spáchat sebevraždu v přímém přenosu. Otázkou je, kdy a jak to udělá, aby neztratila tvář. Scénář, který nastiňují Rakušané, působí docela realisticky.

Před nějakými 20 lety se Evropská unie rozhodla, že zastaví globální oteplování. Starý kontinent se díky zeleným technologiím měl stát novým světovým lídrem, Brusel navíc naznačoval, že tato rošáda nepřinese žádné velké dodatečné náklady, naopak půjde o cestu k vyšší efektivitě. Nic z toho se ale nepřekvapivě nepotvrdilo. Nyní už si můžeme říci, že kvůli přemíře nařízení a regulací se postupně z Evropy začíná stávat neefektivně fungující skanzen, který opouští firmy i investoři. Starý kontinent si totiž víceméně zakázal levné zdroje energie, což jej činí nekonkurenceschopným na mnoha úrovních.

Uvědomovat si to začínají i v Německu a ve Francii, oba nejsilnější evropské státy tak tlačí na Brusel, aby svou politiku přehodnotil. A protože je před volbami do Evropského parlamentu, zdá se, že osivo dopadá na úrodnou půdu snáz než jindy. Problém je v tom, že vedení EU nikdy neřekne, že se mýlilo a svou politiku mění - politici se přece nikdy nemýlí. Hledat se tak má cesta, jak nechat evropskou kozu celou. A když už u toho nenechat vlka nažrat, alespoň při tom neztratit tvář.

Rakouský list Kronen Zeitung informuje, že přesně takový plán se rodí v hlavách europolitiků v souvislosti s přehodnocením kontroverzního zákazu spalovacích motorů od roku 2035. Mělo to být hlavním tématem jejich pondělního jednání, které údajně došlo k pozoruhodnému závěru - zákaz bude předem odpískán a za viníka bude označena - to byste neuhodli - elektromobilita.

EU totiž má konečně akceptovat to, o čem už ví i děti na základní škole. Tedy že nulové emise elektromobilů jsou jedna velká lež a začít kalkulovat s alespoň nějakou částí emisí s provozem těchto aut spojenými. Nakolik bude takový pohled upřímný a komplexní, je zatím otázkou, akceptace jakékoli „nenulovosti” ale nutně znamená, že zakázat od roku 2035 nepůjde nic, neboť by zakázáno muselo být všechno. Nová pravidla by tak měla realističtěji reflektovat emise CO2 spojené s provozem toho kterého typu vozu, a to v závislosti na energetickém mixu té které země. Ať už z toho vyjde cokoli, v některých zemích najednou elektrický pohon nebude tím nejčistším. A jeho nařizování by bylo holým nesmyslem.

Co EU k otevření očí vede? Krom nálad ve společnosti a blížících se voleb to má být i postoj Číny, která se spalovacími motory sama počítá až do roku 2060 a elektromobily by mohly posloužit pouze jako prostředek její větší moci nad Evropou. Je to tedy závan zdravého rozumu a smyslu pro realitu, předem ale raději mírněme pozitivní očekávání.

Brusel pochopitelně nemůže přijít s tím, že nás dvě dekády vodil za nos a donutil ke zbytečnému utracení snad bilionů korun. Proto čekejme jen částečnou změnu optiky a méně „násilné” protežování elektrického pohonu. Formálně pak má být využito zadních vrátek v klimatických cílech - EU totiž již dříve zmiňovala, že v roce 2026 dojde na vyhodnocení dosavadní politiky a její prospěšnosti. Pokud by přitom výsledky nebyly takové, jak se očekávalo, nastaven by byl nový kurz. A přesně k tomu má nyní dojít, neboť je třeba zachránit ekonomiku a vrátit se od stagnace k prosperitě.

„Naší snahou je, abychom zajistili otevřenost vůči všem technologiím a prefeencím zákazníků,“ měla dle Rakušanů uvést na jednání šéfka Evropské komise Ursula von den Leyen. Nazvěme to primárně předvolební rétorikou, ale pořád je to lepší než nic.

Loni u nás na výrobu jedné kilowatthodiny padlo v průměru 432 gramů emisí CO2, mimo jiné i proto, že uhlí se na energetickém mixu podílí ze 37,3 procent. Takový Enyaq má přitom udávanou spotřebu 16 až 17 kWh/100 km, jen díky elektřiny tak produkuje nějakých 69 až 73 gramů CO2 na kilometr. Čistý tedy není už jen na základě tohoto údaje, a to jsme neřekli slova o náročnosti jeho výroby, omezené životnosti baterií apod. Foto: Škoda Auto

