Expert otestoval novou generaci jedné z nejlepších pneumatik, má k ní své výhrady

Petr Prokopec

/ Foto: Michelin

Je to po léta vychvalované obutí označované často za to možná úplně nejlepší, které pořídit na silniční auto. Jeho nová generace byla nyní podrobena testu Jonathana Bensona a i když mnoho prostoru ke kritice Micheliny Pilot Sport 5 nedávají, bez výhrad neprochází.

V letošním roce přišel Michelin se zásadní novou pneumatikou, tedy alespoň z pohledu nadšených řidičů. Typ Pilot Sport 5 přitom na předchozí verze 4/4S, obě však má prakticky ve všem překonávat. Tento pokrok pak francouzský koncern deklaroval zlepšením časů na okruhu, a to jak za sucha, tak i za deště. A jakkoliv na první pohled jde jen o nepatrný posun, ve světě sportovních aut jsou mnohdy i desetiny sekundy považovány za věčnost. V tomto případě nicméně zrychlení bylo ještě působivější, jen v rámci jedné minuty jde o celou sekundu.

Jedna věc je nicméně prezentace firmy, druhá pak realita. Můžeme proto nadmíru ocenit, že nový typ Michelinu zamířil do srovnávacího testu magazínu Tyre Reviews. Jeho zakladatel a hlavní tvář Jonathan Benson se hodnocení pneumatik naplno věnuje již od roku 2016, přičemž za tu dobu nabral nemalé zkušenosti s různými typy obutí i samotných aut. Jeho hodnocení tak můžeme považovat za bernou minci, ke kterému by majitelé aut měli přihlédnout. Jakkoli zapojit budou muset také svou vlastní hlavu.

Benson totiž nové michelinky poslal do souboje se sedmi dalšími sportovními pneumatikami ve velikosti 225/45 R17, stejně jako s další letošní novinkou na trhu, a to s obutím Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Právě to nakonec zamířilo na úplný vrchol, za čímž stojí nejlepší brzdná dráha na suchu, druhá nejlepší ovladatelnost na suchu, stejně jako nejlepší ovladatelnost na mokru a nejnižší hlučnost. Mimo to se goodyeary pyšní ještě působivým nízkým valivým odporem. Kde však selhávají, to je aquaplaning.

V tomto ohledu je naopak na špici obutí od Michelinu, jenž navíc exceluje také v rámci ovladatelnosti na morku. Na suchu nicméně již zaostává, stejně jako je vysoká hlučnost i valivý odpor. Jak tedy Benson dodává, novinka stejně má slabiny v kompromisech, které Francouzi učinili. V rámci běžného života, zvlášť při současném deštivém počasí, může excelovat. Na suchém okruhu však narušuje odezvu od kol a umocňuje nedotáčivost.

I tak jsou ovšem michelinky na sdíleném prvním místě s obutím Goodyear, neboť třeba třetí typ v pořadí Hankook Ventus S1 evo 3 se sice chlubí nejkratší brzdnou dráhou na mokru, ovšem s ovladatelností již má problémy, stejně jako třeba s aquaplaningem. Výrazně pak navíc neoslní ani na suchu, stejně jako je horší komfort, hlučnost či valivý odpor. Benson pak zmiňuje ještě vyšší nedotáčivost než u Michelinu, a to zde stále máme bronz, tedy vlastně ještě velmi dobré umístění.

Poměrně tvrdé verdikty nicméně jen deklarují Bensonovu věrohodnost. Navíc je třeba dodat, že i pneumatiky Continental Premium Contact 6, Bridgestone Turanza T005, Semperit Speed Life 3, Yokohama Advan Sport V105, Giti GitiSport S2 a Rotalla RU01 S Pace dokážou v mnoha ohledech zaujmout, ať už jde o ovladatelnost na suchu či na mokru, brzdnou dráhu či komfort a hlučnost. Volba je tedy na vás, přičemž uzpůsobena by měla být plánovanému využití pneumatiky.

Jonathan Benson z webu Tyre Reviews srovnal nové pneumatiky Michelin Pilot Sport 5 s dalšími typy na trhu. A jakkoliv obutí nakonec dosáhlo na sdílené první místo, my bychom asi nakonec dali přednost typu Goodyear Eagle F1 Asymetric 6, který ztrácí snad jen v rámci aquaplaningu. Zrovna ten ale u sportovních aut není až tak důležitý, spousta lidí vytahuje ven taková auta jen při dobrém počasí a když zaprší, jsou beztak velmi opatrní. Foto: Michelin

Zdroj: Tyre Reviews

