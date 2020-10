Extrémně levný ruský sporťák jde po letech vývoje do výroby, amatérům pomohli profíci před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: TSU

Nadějný projekt od začátku přitahoval pozornost, dojížděl ale na omezené možnosti realizace. Teď se do hry zapojila největší ruská automobilka a všechno rázem jde - mimořádně levný sporťák míří do výroby.

Před čtyřmi lety se začalo poprvé mluvit o ruské Mazdě MX-5. Studenti Baumanovy moskevské technické univerzity se tehdy pustili do odvážného projektu dvoumístného otevřeného vozu, který nazvali Roadster Krym. Jeho základem se stala technika Lady Granta, tedy nejběžnějšího ruského automobilu, což není náhoda. Dostupnost daných komponentů totiž měla vést jak k nízké pořizovací ceně, tak k nízkým provozním nákladům. Start sériové výroby pak byl naplánován na rok 2018.

Jak ovšem sami v tuto chvíli již tušíte, projekt dosud nebyl realizován. Namísto spuštění montážních linek došlo loni pod taktovkou Státní univerzity v Toljatti (TSU) ke stvoření modernizované verze, která již měla dotažený venkovní a vnitřní design i s ohledem na možnou výrobu. Studenti tehdy oznámili, že pracují ještě na finálním provedení vozu, který by se konečně měl do dostat výroby. Nejspíše jen málokdo jim v té chvíli věřil, ale nakonec se to skutečně stane.

AvtoVAZ sice dal opakovaně najevo omezený zájem podporovat externí projekt, teď už je ale jasné, že zrovna v tomto případě má o realizaci zájem. Automobilka proto amatérům podala pomocnou ruku a tvůrcům dvoumístného otevřeného vozu dodat deset tisíc kitů, jež jsou potřeba k sestavení úvodní várky aut. K tomu to je ve hře i vyčlenění prostoru v továrně v Toljatti právě za účelem montáže tohoto vozu.

Jak jsme již zmínili projekt již není záležitostí Baumanovy univerzity, místo toho jej nyní má pod palcem TSU respektive její dceřiná společnost Interuniversity Student Engineering and Technology Corporation. Ta sdružuje hned patnáct vzdělávacích institutů, což má své opodstatnění. Do projektu tak může být zapojeno daleko více studentů, přičemž každá univerzita se nyní specializuje na konkrétní oblast či specifické komponenty.

Reálné zahájení výroby Roadsteru Krym je tedy za rohem, ve srovnání se zmiňovanými prototypy však produkční model čeká menší změna. O jeho pohon se totiž sice nadále bude starat 1,6litrový atmosférický motor z produkce AvtoVAZu, ten však dorazí ve zcela sériovém stavu. Na přední kola tak bude místo ohlášených 140 směřovat pouze 106 koní.

Hmotnost pohybující se mezi 800 a 900 kilogramy má ale zůstat zachována, i nadále by tedy vůz měl disponovat ucházející dynamikou. Nejpodstatnější nicméně je, že díky použití neupravené pohonné jednotky skutečně dorazí do prodeje s velmi nízkou cenou, jež by v základu měla být jen o chlup vyšší než u dárcovské Lady Granta. Ta je přitom s 1,6litrovým motorem o výkonu 106 koní k mání od 520 650 rublů (cca 156 tisíc Kč), půjde tedy na poměry sportovních modelů o extrémně levný vůz.

Lze pak už jen dodat, že studenti Baumanovy univerzity již pracují na novém voze, kterým se má stát pick-up s futuristickým designem. Světlo světa tak nejspíše spatří podobná novinka jako Tesla Cybertruck, byť tu bude pohánět spalovací motor namísto elektrické jednotky. Tady bychom ale zmínkami o možné sériové výrobě hodně přebíhali událostem.

Ruský Roadster Krym se již loni ukázal v modernizovaném provedení. Právě v tomto či velmi podobném provedení nyní míří i do sériové výroby. Foto: TSU

Zdroj: TSU

