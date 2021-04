Ferrari odhalilo nejtočivější silniční motor své historie, i bez turba má fantastické parametry před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

V posledních letech už jsme si zvykli na to, že pokud má být motor auta opravdu silný, potřebuje turbo. Jenže ono to tak být nemusí, jak ukazuje Ferrari. Nebo je vám snad jeho 830 koní málo?

Nastane zhruba za deset let soumrak spalovacích motorů? To je otázka, na kterou dnes není možné rozumně odpovědět - jedná se o dlouhou dobu, během které se může stát prakticky cokoliv. Ostatně ještě před rokem jen málokdo tušil, že letos mu bude politiky zakázána i cesta na vlastní chatu, a to jen proto, že se nachází v jiném okrese. A stejně jako koronavirus ovlivnil chování celého světa, tak může přelomový objev poslat veškeré dosavadní technologie na věčnost a převezme vládu nad silnicemi.

Aktuálně nicméně vše spěje k nucené elektromobilitě, kterou nepovažujeme za dobrý nápad, určité dobro ale zprostředkovaně přece jen plodí. Výrobci se totiž v obavách, že spalovací motory skutečně brzy zamíří k ledu, bičují k absolutním vrcholům. Potvrzuje to i Ferrari, které aktuálně částečně odhalilo novou speciální verzi modelu 812 Superfast. Italské kupé totiž dostalo pod dlouhou přední kapotu upravený atmosférický dvanáctiválec 6,5, který zvládá točit vzhledem k objemu neskutečných 9 500 otáček.

Rázem zde tak máme vůbec nejtočivější Ferrari historie, které výchozí provedení překonává o nemalých 1 000 ot./min. Kromě toho pochopitelně můžete očekávat i vyšší výkon, jenž vzrostl z 800 na 830 koní. O točivém momentu se pak značka nezmiňuje, zcela jistě však narostl nad předchozích 718 Nm rovněž. Novinka by tak měla oslnit opravdu dechberoucí dynamikou, byť i ta zůstává tajemstvím. Už základ nicméně dává stovku za 2,9 sekundy a dvoustovku za 7,9 s.

Ferrari přitom kvůli vyššímu výkonu a vyšším otáčkám přepracovalo řadu vnitřních komponentů, stejně jako motoru dodalo nový mechanismus časování ventilů. Dorazil pak i nový výfuk s hranatými koncovkami, zatímco v případě podvozku lze počítat s nezávislým řízením všech čtyř kol. Nová speciální verze by tak měla mnohem lépe zatáčet, s čímž jí dále napomůže ještě sedmá verze dynamického systému Side Slip Control. A pochopitelně i nižší hmotnost.

Další modifikace korespondují s upravenou karoserií, jenž nyní produkuje vyšší přítlak, o což se stará jak čelní lízátko, tak obří zadní difuzor. Automobilka si zároveň nechala patentovat nový hliníkový kryt motoru, který nahradil dosavadní sklo a který je lakován v barvě karoserie. Jeho žábry přitom upravují proudění vzduchu nad a od jednotky, přičemž Ferrari na výrobu kromě hliníku použilo i uhlíková vlákna.

Karbon se pak objevuje i na přední kapotě a dle Ferrari má napomoci změnit vnímání vozu. Vůz by totiž měl vypadat širší a kompaktnější, abyste tak uvnitř neměli problém vést jej šílenými rychlostmi i po úzkých silničkách. Tím nám ale dostupné informace víceméně končí, neboť uvnitř došlo pouze na příchod přeprofilovaných odlehčených dveřních panelů. Palubní deska ale zůstává u standardního designu.

Lze pak už jen dodat, že plné odhalení speciálního Ferrari 812 Superfast proběhne 5. května. Pokud si přitom uvědomíme, že dvanáctiválcové kupé bylo představeno v roce 2017, pak je více než jisté, že novinka nebude finálním příspěvkem v jeho životním cyklu. Zda však i napříště bude docházet k ještě dalšímu šponování motoru, je nejisté. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby Italové napínali strunu tak dlouho, jak jen to půjde.

Ferrari odhalilo první snímky a informace týkající se nové verze 812 Superfast. Ta se dočkala nejen upraveného bodykitu, ale především upraveného dvanáctiválce, jenž produkuje 830 koní a točí neskutečných 9 500 ot./min. Foto: Ferrari

Zdroj: Ferrari

Petr Prokopec